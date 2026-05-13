Những nhân vật đáng chú ý trong phái đoàn tháp tùng Tổng thống Mỹ thăm Trung Quốc

Theo Minh Hạnh | 13-05-2026 - 20:35 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Trung Quốc với một phái đoàn gồm nhiều quan chức cấp cao, phụ tá thân cận, lãnh đạo các doanh nghiệp, thậm chí cả các thành viên gia đình.

Theo CNN , trong số các quan chức cấp cao tháp tùng Tổng thống Trump đến Trung Quốc, có Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Đại diện Thương mại Jamieson Greer.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã đến Seoul (Hàn Quốc) trước để đàm phán thương mại với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong.

Ngoài ra, hơn một chục lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ cũng tham gia chuyến công du, bao gồm Giám đốc điều hành (CEO) Apple Tim Cook, CEO Tesla Elon Musk, CEO Boeing Kelly Ortberg, lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Meta - Dina Powell McCormick, cũng như các giám đốc điều hành từ Blackrock, Blackstone, Cargill, Citi, Coherent, GE Aerospace, Goldman Sachs, Illumina, Mastercard, Micron, Qualcomm và Visa.

Hai nguồn tin cho biết, các CEO sẽ tham dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước cùng Tổng thống Trump do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì.

Không giống như chuyến thăm Trung Quốc năm 2017 của Tổng thống Trump, khi ông được tháp tùng bởi 29 giám đốc điều hành cấp cao, năm nay, Nhà Trắng và Bộ Tài chính chỉ cân nhắc mời đại diện của khoảng một chục tập đoàn Mỹ.

Tại cuộc gặp ở Bắc Kinh, Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được dự đoán sẽ công bố một loạt các thỏa thuận thương mại mới, và có thể thảo luận về kế hoạch thành lập một hội đồng thương mại Mỹ - Trung cùng một hội đồng đầu tư Mỹ - Trung.

Phái đoàn Mỹ còn có con trai của tổng thống Eric Trump, và con dâu Lara Trump.

Lara Trump được coi như người phát ngôn không chính thức của gia đình trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, khi một người con gái khác của ông Trump là Ivanka Trump đảm nhiệm vai trò kín đáo hơn nhiều trong nhiệm kỳ này.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã xuất hiện cùng chồng trong chuyến thăm Trung Quốc năm 2017, nhưng không đi cùng trong chuyến thăm lần này.

Vào lúc 19h ngày 13/5 (giờ Việt Nam), chuyên cơ Không lực Một của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hạ cánh xuống Bắc Kinh (Trung Quốc).

Theo Nhà Trắng, ông Trump được chào đón bởi Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính, và các quan chức khác, bao gồm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Xie Feng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc.

Tổng thống Trump cũng được chào đón bởi 300 thanh niên Trung Quốc trong bộ đồng phục xanh trắng, đứng dọc đường băng, cùng đội danh dự quân đội và ban nhạc quân đội.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Mỹ Trump vào sáng 14/5, theo giờ địa phương.

Phái đoàn sắp tới của Mỹ nhỏ hơn nhiều so với những phái đoàn mà các nhà lãnh đạo phương Tây khác đã đưa đến Bắc Kinh gần đây. Thủ tướng Anh Keir Starmer đã dẫn đầu một phái đoàn gồm 60 giám đốc điều hành trong chuyến thăm hồi tháng 1, trong khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã đưa 29 “ông trùm công nghiệp” đến Trung Quốc một tháng sau đó.

Quốc gia tiêu thụ vàng thứ 2 thế giới tăng thuế hơn gấp 2 lần, chặn đứng cơn sốt kỷ lục 25 tỷ USD để cứu đồng nội tệ

Một nước Đông Nam Á muốn đăng cai trung tâm dự trữ dầu ASEAN, bắt tay với 3 nước thành viên khác để thúc đẩy kế hoạch

Vàng bạc chính thức trở thành tiền tệ hợp pháp tại 1 bang của Mỹ, người dân có thể cầm đi mua nhà, sắm ô tô...

20:25 , 13/05/2026
Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Bắc Kinh

20:17 , 13/05/2026
Siêu tàu chở 2 triệu thùng dầu công khai bật tín hiệu, chuẩn bị vượt Hormuz tiến thẳng đến láng giềng Việt Nam

20:11 , 13/05/2026
Vô tình ngã xuống bể bơi, người đàn ông tỉnh dậy bỗng dưng trở thành thiên tài

20:11 , 13/05/2026

