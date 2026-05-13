Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Bắc Kinh

Theo Thu Hương | 13-05-2026 - 20:17 PM | Tài chính quốc tế

Chiều tối 13-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Theo ghi nhận từ CNN, phía Trung Quốc đã dành cho nhà lãnh đạo Mỹ nghi thức đón tiếp trọng thể và sự chào đón nồng hậu với đội quân danh dự, dàn quân nhạc và 300 thanh niên trong trang phục xanh trắng, vẫy cao quốc kỳ hai nước. 

Tháp tùng tổng thống Mỹ trong chuyến đi này có con trai ông là ông Eric Trump và con dâu Lara Trump.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cử Phó Chủ tịch Hàn Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao ra tận chân cầu thang chuyên cơ đón tổng thống Mỹ. 

Ông Hàn Chính là đặc phái viên của ông Tập trong các sự kiện ngoại giao quan trọng và từng tham dự lễ nhậm chức của ông Donald Trump vào năm 2025.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Bắc Kinh - Ảnh 1.

Lễ đón tiếp Tổng thống Donald Trump tại Bắc Kinh có sự tham gia của khoảng 300 thanh niên Trung Quốc, đội danh dự quân đội và ban nhạc quân đội. Ảnh: Pool

Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ cánh xuống Bắc Kinh - Trung Quốc. Clip: RT

Ngoài Phó Chủ tịch Hàn Chính, danh sách quan chức đón đoàn tại sân bay còn có Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong và Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc, thông tin từ Nhà Trắng cho hay.

Trong lúc cùng ông Hàn Chính bước đi trên thảm đỏ, tổng thống Mỹ đáp lại sự chào đón của nhóm thiếu nhi đang hô vang các khẩu hiệu bằng tiếng Hoa: "Chào mừng, chào mừng, nhiệt liệt chào mừng".

Hãng tin CNN dẫn nguồn từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ có các cuộc thảo luận sâu về quan hệ song phương cùng các vấn đề hòa bình và phát triển toàn cầu. 

Theo kế hoạch, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Donald Trump vào sáng 14-5.

Theo Thu Hương

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quốc gia tiêu thụ vàng thứ 2 thế giới tăng thuế hơn gấp 2 lần, chặn đứng cơn sốt kỷ lục 25 tỷ USD để cứu đồng nội tệ

Quốc gia tiêu thụ vàng thứ 2 thế giới tăng thuế hơn gấp 2 lần, chặn đứng cơn sốt kỷ lục 25 tỷ USD để cứu đồng nội tệ Nổi bật

Một nước Đông Nam Á muốn đăng cai trung tâm dự trữ dầu ASEAN, bắt tay với 3 nước thành viên khác để thúc đẩy kế hoạch

Một nước Đông Nam Á muốn đăng cai trung tâm dự trữ dầu ASEAN, bắt tay với 3 nước thành viên khác để thúc đẩy kế hoạch Nổi bật

Siêu tàu chở 2 triệu thùng dầu công khai bật tín hiệu, chuẩn bị vượt Hormuz tiến thẳng đến láng giềng Việt Nam

Siêu tàu chở 2 triệu thùng dầu công khai bật tín hiệu, chuẩn bị vượt Hormuz tiến thẳng đến láng giềng Việt Nam

20:11 , 13/05/2026
Vô tình ngã xuống bể bơi, người đàn ông tỉnh dậy bỗng dưng trở thành thiên tài

Vô tình ngã xuống bể bơi, người đàn ông tỉnh dậy bỗng dưng trở thành thiên tài

20:11 , 13/05/2026
Mục đích chuyến thăm của Ngoại trưởng Nga đến Ấn Độ?

Mục đích chuyến thăm của Ngoại trưởng Nga đến Ấn Độ?

19:48 , 13/05/2026
Amazon chi 200 tỷ USD cho AI, nhân viên lại dùng bot để "vẽ" việc, chạy đua ảo trên bảng xếp hạng KPI nội bộ

Amazon chi 200 tỷ USD cho AI, nhân viên lại dùng bot để "vẽ" việc, chạy đua ảo trên bảng xếp hạng KPI nội bộ

19:26 , 13/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên