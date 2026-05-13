Vàng bạc chính thức trở thành tiền tệ hợp pháp tại 1 bang của Mỹ, người dân có thể cầm đi mua nhà, sắm ô tô...

Cơ quan Lập pháp bang Alaska vừa chính thức thông qua một dự luật quan trọng nhằm thiết lập vàng và bạc trở thành phương tiện thanh toán hợp pháp. Dự luật này đồng thời miễn thuế doanh thu cho các loại kim loại quý này khi giao dịch.

Dự luật này nhận được sự ủng hộ tuyệt đối tại Hạ viện vào tuần trước và vừa được Thượng viện thông qua với tỷ lệ áp đảo 19-1 vào ngày 12/5 vừa qua.

Quy định mới áp dụng cụ thể đối với các loại tiền kim loại, bao gồm tiền tệ đảm bảo bằng vàng, tiền xu vàng, bạc và vàng miếng có đóng dấu xác nhận hàm lượng kim loại. Dự luật sẽ không áp dụng cho vàng thỏi hoặc vàng khối tự nhiên vì chúng không được xem là tiền tệ.

Hạ nghị sĩ Kevin McCabe, người bảo trợ dự luật, khẳng định mục tiêu của chính sách này là củng cố "quyền tự do lựa chọn tài chính". Theo đó, các cửa hàng và tổ chức được phép chấp nhận thanh toán bằng vàng bạc nhưng không bắt buộc phải thực hiện việc này.

Ông McCabe kỳ vọng dự luật sẽ khuyến khích người dân tích sản dưới dạng kim loại quý thay vì tiền mặt để chống lại lạm phát. Thượng nghị sĩ Mike Cronk cho biết việc thông qua dự luật giúp Alaska phù hợp với Hiến pháp Mỹ, vốn cho phép các bang công nhận vàng và bạc là phương tiện thanh toán hợp pháp. Với bước đi này, Alaska sẽ gia nhập nhóm hơn 40 bang tại Mỹ đã xóa bỏ thuế doanh thu đối với vàng và bạc.

Theo nội dung dự luật, các địa phương sẽ bị cấm thu thuế doanh thu khi người dân mua vàng bạc cũng như không được đánh thuế chính các loại kim loại quý này khi chúng được dùng làm phương tiện thanh toán.

Tuy nhiên, người mua vẫn phải trả thuế doanh thu cho các mặt hàng được mua bằng vàng hoặc bạc. Chẳng hạn, nếu một người dùng vàng để mua ô tô, chiếc xe đó vẫn chịu thuế nhưng bản thân số vàng dùng để thanh toán thì không.

Văn phòng của Nghị sĩ McCabe ước tính việc miễn thuế này sẽ khiến nguồn thu thuế trên toàn bang sụt giảm khoảng 80.000 USD đến 95.000 USD mỗi năm. Dự luật hiện đã được chuyển đến Thống đốc Mike Dunleavy để chờ quyết định ký ban hành thành luật.

