Trung Quốc trải thảm đỏ đón Tổng thống Trump ở sân bay Bắc Kinh

Theo Linh Quy | 13-05-2026 - 22:12 PM | Tài chính quốc tế

Tối 13/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên sau gần một thập niên.

(Ảnh: AP)

Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục chịu tác động từ cạnh tranh thương mại, công nghệ và những bất ổn địa chính trị toàn cầu.

Chuyên cơ Không lực Một hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh vào tối 13/5 trong nghi thức đón tiếp trọng thể với sự hiện diện của Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Mỹ tới Trung Quốc trong gần 9 năm qua và đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng quốc tế.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ diễn ra trong thời điểm kinh tế toàn cầu đối mặt nhiều thách thức, từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung kéo dài cho tới xung đột tại Trung Đông làm gia tăng áp lực đối với thị trường năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Một trong những vấn đề nổi bật hiện nay là tình trạng đối đầu tại eo biển Hormuz liên quan xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran. Tuyến hàng hải chiến lược này hiện xử lý khoảng 20% lưu lượng dầu khí toàn cầu, khiến bất kỳ nguy cơ gián đoạn nào cũng có thể đẩy giá năng lượng tăng mạnh và ảnh hưởng tới an ninh lương thực thế giới.

Trong bối cảnh đó, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm liệu Washington và Bắc Kinh có thể tìm được giải pháp nhằm ổn định quan hệ song phương hay không, nhất là khi cạnh tranh công nghệ giữa hai nước ngày càng gay gắt.

Các nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh lần này dự kiến tập trung vào thương mại, AI, chuỗi cung ứng công nghệ cao, hợp tác năng lượng và các điểm nóng địa chính trị.

Ngoài các cuộc tiếp xúc cấp cao, Tổng thống Trump cũng dự kiến tham dự một số hoạt động với giới doanh nghiệp và lãnh đạo tập đoàn lớn của hai nước, trong nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc sau nhiều năm quan hệ thương mại biến động mạnh.

Một số hình ảnh Trung Quốc chào đón Tổng thống Donald Trump tại sân bay quốc tế Bắc Kinh vào tối 13/5:

