40.000 nhân viên Samsung sắp ngừng việc tập thể 18 ngày, nguy cơ gián đoạn nguồn cung chip AI toàn cầu

Tờ Nikkei đưa tin, Samsung Electronics và công đoàn tại Hàn Quốc đã không đạt được thỏa thuận về tiền lương trong ngày thứ tư, làm dấy lên khả năng hàng chục nghìn công nhân sẽ tiến hành một cuộc đình công toàn diện, đe dọa làm gián đoạn hoạt động sản xuất. Hiện hơn 40.000 thành viên công đoàn đã bày tỏ ý định tham gia ngừng việc tập thể thông qua các cuộc khảo sát nội bộ.

Thế bế tắc này xuất hiện sau nhiều giờ đàm phán căng thẳng kéo dài vào thứ hai và thứ ba, dưới sự trung gian của chính phủ, trong bối cảnh áp lực từ dư luận và chính quyền ngày càng gia tăng, yêu cầu phía người lao động phải nhượng bộ để tránh đình công.

“Chính phủ đã đưa ra nhiều phương án dựa trên lập luận của cả hai phía, nhưng công đoàn tuyên bố đàm phán đổ vỡ”, công ty cho biết trong một thông cáo. “Công đoàn liên tục yêu cầu thể chế hóa cứng nhắc cơ chế thưởng, đồng thời bác bỏ đề xuất linh hoạt của công ty dựa trên hiệu quả kinh doanh”.

Phía công đoàn cũng thông báo tới 72.000 thành viên rằng các cuộc đàm phán sụp đổ vì đề xuất của chính phủ, duy trì trần thưởng ở mức 50% lương năm là không thể chấp nhận.

“Đề xuất trung gian thực chất là một bước lùi”, công đoàn tuyên bố. “Yêu cầu của chúng tôi là xóa bỏ trần thưởng, tăng tính minh bạch và thiết lập cơ chế mang tính thể chế”.

Việc đàm phán thất bại diễn ra trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt chip nhớ toàn cầu ngày càng trầm trọng. Nhu cầu đối với cả chip DRAM truyền thống lẫn bộ nhớ băng thông cao (HBM) đều tăng mạnh khi các tập đoàn công nghệ toàn cầu đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng AI.

Dù vậy, phản ứng của thị trường chứng khoán tương đối bình tĩnh. Giá cổ phiếu của Samsung Electronics nhanh chóng thu hẹp đà giảm trong phiên sáng thứ tư. Sau khi có lúc giảm tới 6,1%, cổ phiếu đã hồi phục và chỉ còn giảm khoảng 0,5% trước giờ nghỉ trưa.

Công đoàn cho biết nếu các yêu cầu không được đáp ứng, người lao động sẽ tiến hành đình công trong 18 ngày kể từ 21/5. Điều này có thể khiến việc giao hàng cho khách bị chậm trễ, đẩy giá chip tăng cao hơn nữa và tạo lợi thế cho các đối thủ.

Đại diện công đoàn cho biết hiện chưa có kế hoạch nối lại đàm phán với ban lãnh đạo trước thời điểm đình công, nhưng vẫn để ngỏ khả năng nếu công ty đưa ra “một đề xuất phù hợp”.

National Labor Relations Commission, cơ quan độc lập trực thuộc Bộ Lao động Hàn Quốc cho biết họ đã đưa ra “nhiều phương án khác nhau”, nhưng buộc phải kết thúc quá trình trung gian do khoảng cách quan điểm giữa hai bên quá lớn, đồng thời theo yêu cầu tạm dừng đàm phán từ phía công đoàn.

Người lao động tại Samsung đang tỏ ra bất mãn với khoảng cách lớn trong tiền thưởng so với đối thủ SK Hynix, công ty đã vượt Samsung trong việc cung cấp HBM cho các chip AI của Nvidia. Năm ngoái, SK Hynix đã xóa bỏ trần thưởng, khiến mức thưởng cao gấp hơn ba lần so với Samsung, qua đó thúc đẩy làn sóng gia nhập công đoàn tại Samsung.

Sự bất mãn của nhân viên càng gia tăng khi Samsung liên tục ghi nhận lợi nhuận kỷ lục nhờ làn sóng AI đẩy nhu cầu chip tăng cao. Tuần trước, Samsung trở thành công ty châu Á thứ hai, sau TSMC đạt mức vốn hóa thị trường vượt 1.000 tỷ USD.

Chủ tịch hội đồng quản trị Samsung, Shin Je-yoon, cảnh báo rằng một cuộc đình công có thể gây tổn hại cho nhà đầu tư và người lao động, đồng thời để lại hệ quả nghiêm trọng đối với nền kinh tế Hàn Quốc. Ông cũng bày tỏ lo ngại về việc “đánh mất vị thế dẫn đầu thị trường khi khách hàng rời bỏ và năng lực cạnh tranh suy giảm” nếu sản xuất bị gián đoạn. Chưa kể đến việc, theo ước tính của giới công nghiệp Hàn Quốc, Samsung có thể thiệt hại khoảng 1.000 tỷ won (671 triệu USD) mỗi ngày nếu dây chuyền sản xuất bán dẫn bị gián đoạn.

Theo: Nikkei