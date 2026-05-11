Ông Trump: Mỹ có thể chuyển quân từ Đức sang 1 quốc gia khác thuộc EU

Theo Hoàng Vân | 11-05-2026 - 23:45 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã ám chỉ việc chuyển binh sĩ nước này từ Đức sang Ba Lan.

Binh sĩ quân đội Mỹ ở Đức.

Đầu tháng 5/2026, Tổng thống Trump lần đầu tiên công bố kế hoạch rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức trong năm tới.

Thông báo được đưa ra ngay sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói Mỹ “rõ ràng không có chiến lược” trong cuộc chiến với Iran và Mỹ “đang bị giới lãnh đạo Iran làm nhục”.

Sau đó ông Trump tiếp tục cảnh báo Lầu Năm Góc sẽ "cắt giảm nhiều hơn 5.000" trong số khoảng 36.000 quân nhân tại ngũ đang đóng ở Đức.

Hôm 8/5, khi được các nhà báo hỏi về khả năng Mỹ sẽ chuyển quân từ Đức sang Ba Lan, Tổng thống Trump nói: “Vâng, Ba Lan sẽ thích điều đó. Chúng tôi có mối quan hệ tốt với Warsaw. Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với Tổng thống của họ. ... Tôi rất quý ông ấy, vì vậy điều đó hoàn toàn có thể xảy ra”.

Ngày 6/5, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki cho biết, nước này sẵn sàng tiếp nhận quân đội Mỹ rút khỏi Đức và ông sẽ đích thân vận động ông Trump điều động lại lực lượng này về phía Đông.

Tuy nhiên, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cảnh báo, Warsaw không nên "cướp" quân từ các đồng minh của mình.

Ông chủ Nhà Trắng cũng đã đe dọa nhiều thành viên khác trong khối quân sự do Mỹ dẫn đầu bằng việc rút quân.

Tuần trước, Tổng thống Trump cho biết, ông sẽ xem xét việc rút một số binh sĩ Mỹ đóng quân tại Ý và Tây Ban Nha, với lý do Ý "không giúp ích gì" cho Mỹ trong khi Tây Ban Nha thì "hoàn toàn tồi tệ".

Tây Ban Nha đã phủ nhận việc sử dụng căn cứ hải quân gần Cadiz để tấn công Iran và đóng cửa không phận đối với máy bay Mỹ tham gia chiến dịch này.

Các quan chức và Thủ tướng Pedro Sanchez lên án cuộc chiến là bất hợp pháp và phi công bằng.

Ý cũng từ chối cho phép tiếp cận căn cứ không quân của mình ở Sicily, viện dẫn lý do cần phải có sự cho phép trước.

Thủ tướng Giorgia Meloni cho biết, cuộc xung đột đã làm trầm trọng thêm tình trạng bất ổn khu vực và đẩy giá năng lượng lên cao.

Tổng thống Trump đã nhiều lần gọi NATO là "hổ giấy" sau khi các đồng minh từ chối tham gia chiến dịch ném bom của Mỹ và Israel ở Trung Đông, cáo buộc khối này đã không hỗ trợ đúng mức các nỗ lực của Mỹ tại Ukraine.

Theo RT

5 ngày đếm ngược ông Jerome Powell rời ghế Chủ tịch Fed: 'Sai lầm' đắt giá khiến lạm phát 2% mãi là mục tiêu xa vời

Phát minh làm rung chuyển ngành xây dựng: Dùng gạch vụn làm sàn bê tông cho công trình mới, không tốn thêm cát, bền hơn vật liệu thông thường

Cận cảnh hình ảnh "giải cứu" hành khách từ du thuyền bùng phát virus Hanta: Công tác bảo hộ nghiêm ngặt, phải cách ly 45 ngày

22:28 , 11/05/2026
Cuộc gặp thượng đỉnh Trump - Tập tại Bắc Kinh sẽ bàn vấn đề gì?

21:55 , 11/05/2026
Ông Trump ngày càng 'lạnh nhạt', Ukraine xoay trục sang ai để tiếp tục chống Nga?

21:27 , 11/05/2026
Quốc gia châu Á bất ngờ kêu gọi dừng mua vàng: 1,4 tỷ dân đứng ngồi không yên

20:58 , 11/05/2026

