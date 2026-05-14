Phát hiện nhiều người "gắn camera" trên đầu khi làm việc: Chuyện tưởng hoang đường nhưng lại có thật

Công ty khởi nghiệp RLWRLD của Hàn Quốc vừa công bố một phương thức tiếp cận độc đáo: sử dụng dữ liệu từ camera hành trình của công nhân để xây dựng “bộ não” thế hệ mới cho robot. Đây không chỉ là một bước tiến về kỹ thuật, mà còn là lời giải cho bài toán robot hóa trong những môi trường phức tạp nhất.

RLDX-1: Khi "sự khéo léo" trở thành ưu tiên hàng đầu

Trong thế giới robot hiện nay, việc di chuyển hay nâng hạ vật nặng đã trở nên phổ biến. Tuy nhiên, việc mô phỏng sự tinh tế của đôi tay con người - từ việc gấp một chiếc khăn ăn trong khách sạn năm sao đến việc sắp xếp các kiện hàng dễ vỡ - vẫn là một thách thức cực đại. RLWRLD đã giải quyết vấn đề này bằng RLDX-1, một mô hình nền tảng tập trung hoàn toàn vào khả năng khéo léo.

Khác với các mô hình truyền thống thường gặp khó khăn trong việc nhận diện lực chạm và bộ nhớ ngữ cảnh, RLDX-1 sử dụng kiến trúc Multi-Stream Action Transformer (MSAT). Hệ thống này cho phép robot xử lý đồng thời nhiều luồng dữ liệu khác nhau: từ hình ảnh, chuyển động cho đến các tín hiệu mô-men xoắn. Kết quả là một trí tuệ nhân tạo có khả năng “hiểu” được vật lý, biết được cần dùng bao nhiêu lực để không làm hỏng vật thể nhưng vẫn đảm bảo độ chắc chắn.

Điểm đột phá của RLDX-1 nằm ở khả năng nén các nhận thức thành "token bộ nhớ", giúp robot có thể theo dõi và thực hiện các nhiệm vụ dài hạn mà không bị mất phương hướng. Điều này mở ra cánh cửa cho việc triển khai robot trong các môi trường công nghiệp thực tế, nơi các biến số thay đổi liên tục và đòi hỏi sự phản ứng tức thời.

Kho dữ liệu "kỹ năng thực chiến"

Để huấn luyện một bộ não thông minh, dữ liệu là "nhiên liệu" quan trọng nhất. Thay vì chỉ sử dụng các môi trường giả lập (simulation), RLWRLD đã tìm đến những "bậc thầy" thực thụ: những nhân viên tại khách sạn Lotte Seoul, các kho vận của CJ Logistics và hệ thống bán lẻ Lawson.

Hàng loạt công nhân đã được trang bị camera hành trình để ghi lại mọi cử chỉ, thao tác trong quá trình làm việc hàng ngày. Từ cách gấp khăn bàn tinh tế đến quy trình đóng gói hàng hóa tốc độ cao, tất cả đều được số hóa. Đây là chiến lược xây dựng cơ sở dữ liệu kỹ năng quy mô lớn, chuyển đổi sự khéo léo của con người thành các thuật toán chuyển động cho robot.

Phương pháp này giúp RLWRLD vượt qua rào cản về dữ liệu hiếm. Những chi tiết nhỏ như cách cầm nắm, sự phối hợp giữa các ngón tay và trình tự thực hiện hành động được ghi lại với độ chính xác cực cao. Hệ thống "Physical AI" (Trí tuệ nhân tạo vật lý) này không chỉ học cách thực hiện nhiệm vụ mà còn học cả cách con người thích nghi với những tình huống ngoài dự kiến trong thế giới thực.

Tầm nhìn chiến lược

Nỗ lực của RLWRLD không chỉ mang tính thương mại thuần túy mà còn là một phần trong chiến lược quốc gia của Hàn Quốc. Trong bối cảnh lực lượng lao động đang già hóa nhanh chóng và dân số sụt giảm, Hàn Quốc đã đầu tư khoảng 33 triệu USD vào dự án số hóa kỹ năng của các chuyên gia và nghệ nhân để đưa vào hệ thống sản xuất AI.

Mục tiêu cuối cùng của RLWRLD là tạo ra một lớp phần mềm AI có khả năng điều khiển đa dạng các loại robot, từ cánh tay robot đơn lẻ, robot hai tay cho đến các robot hình người. Họ kỳ vọng những robot này sẽ sớm rời khỏi phòng thí nghiệm để xuất hiện phổ biến trong các nhà máy, kho bãi và cuối cùng là trong chính ngôi nhà của chúng ta.

Việc Hàn Quốc đẩy mạnh phát triển "Physical AI" cho thấy một xu hướng mới: cuộc đua công nghệ không còn chỉ nằm ở các chatbot hay AI tạo hình ảnh, mà đã chuyển sang việc đưa trí thông minh nhân tạo vào "cơ thể" vật lý. Khả năng làm chủ sự khéo léo của bàn tay robot chính là chìa khóa để AI thực sự thay thế con người trong những công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ nhất.

Sự xuất hiện của RLDX-1 và cách tiếp cận dữ liệu thực tế của RLWRLD đánh dấu một cột mốc quan trọng trong kỷ nguyên robot học. Bằng cách kết hợp giữa công nghệ AI tiên tiến và kinh nghiệm thực tiễn từ con người, họ đang dần xóa nhòa ranh giới giữa máy móc và sự sống. Khi robot bắt đầu có được sự khéo léo và khả năng cảm nhận như con người, chúng ta không chỉ thấy một cuộc cách mạng về năng suất, mà còn thấy một tương lai nơi máy móc trở thành những cộng sự đắc lực, hiểu thấu và tương tác hoàn hảo với thế giới vật chất xung quanh.