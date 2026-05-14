Iran đưa hàng trăm tàu tấn công ra eo biển Hormuz, Mỹ hy vọng thuyết phục Trung Quốc

Phát biểu với Fox News ngày 13/5, trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Rubio tiết lộ rằng, các quan chức Mỹ sẽ cố gắng thuyết phục Trung Quốc đóng vai trò “tích cực hơn” trong việc giải quyết xung đột với Iran. Ông cho biết Mỹ đã trao đổi với Bắc Kinh lý do tại sao nước này nên tham gia vào các nỗ lực nhằm hạ nhiệt căng thẳng với Iran.

“Giải quyết vấn đề này là lợi ích của họ. Chúng tôi hy vọng có thể thuyết phục họ đóng vai trò tích cực hơn trong việc khiến Iran từ bỏ những gì họ đang làm và đang cố thực hiện tại vịnh Ba Tư”, ông Rubio nói.

“Chúng tôi đã đưa ra lập luận với phía Trung Quốc, và tôi hy vọng điều đó đủ sức thuyết phục. Họ sẽ có cơ hội hành động tại Liên Hợp Quốc vào cuối tuần này”, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết.



Phó Tổng thống Mỹ ‌JD Vance cũng tin rằng đang có tiến triển trong việc đàm phán với Iran, sau khi Tổng thống Donald Trump bác bỏ đề xuất mới nhất của Tehran.

“Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang đạt được tiến triển. Câu hỏi cốt lõi là liệu chúng tôi có đạt đủ tiến triển để đáp ứng lằn ranh đỏ của tổng thống hay không”, ông Vance nói với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 13/5.

“Và lằn ranh đỏ đó rất đơn giản. Ông ấy cần cảm thấy tin tưởng chúng tôi đã thiết lập đủ các biện pháp bảo đảm để Iran sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân”, ông nói thêm.

Trong khi đó, Iran triển khai 342 tàu tấn công tốc độ cao tại eo biển Hormuz, siết chặt kiểm soát tuyến hàng hải này.

Theo công ty tình báo hàng hải Windward AI, 342 tàu đã được triển khai tại 5 khu vực giám sát, “giảm so với mức 454 tàu của ngày hôm trước, nhưng vẫn ở mức cao so với khoảng 27 - 230 tàu được ghi nhận từ ngày 4 - 10/5,” công ty này cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội X.

Cũng theo công ty này, khoảng 200 tàu tấn công tốc độ cao của Iran hiện diện hôm 11/5 đã khiến eo biển Hormuz gần như tê liệt hoàn toàn.

Windward cũng báo cáo sự tập trung dày đặc của các xuồng nhỏ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bên trong hành lang phía bắc Hormuz, sử dụng “đội hình kiểu bầy đàn” để làm gián đoạn giao thông thương mại.

“Hoạt động theo bầy đàn này diễn ra đồng thời với việc toàn bộ hoạt động thương mại bị đình trệ, khi tất cả các tàu lớn hiện đều đứng yên”, Windward cho biết.

Theo báo cáo, Iran cũng mở rộng định nghĩa về eo biển Hormuz thành “khu vực tác chiến rộng lớn” lớn hơn nhiều so với trước khi cuộc chiến nổ ra.

Dẫn lời ông Mohammad Akbarzadeh - lãnh đạo chính trị của Hải quân IRGC, hãng thông tấn nhà nước Fars News Agency đưa tin rằng eo biển này không còn được coi là một dải hẹp quanh vài hòn đảo, mà phạm vi và ý nghĩa quân sự của khu vực đã được mở rộng đáng kể.