Phóng viên Fox News sang Trung Quốc chưa kịp tác nghiệp tin ông Trump đã bị camera giao thông phạt 40 USD vì đỗ xe trái phép

Người dẫn chương trình Bret Baier của Fox News viết trên mạng xã hội X cho biết, nhóm của ông đã bị phạt 40 USD (hơn 1 triệu đồng) ở Trung Quốc vì đỗ xe trái phép "trong hai phút".

MC Baier đã dẫn Bản tin đặc biệt, trong chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump tới Trung Quốc để gặp gỡ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Người dẫn chương trình của Fox News đã nhấn mạnh thực trạng giám sát thông giao rộng rãi công dân của Trung Hoa, lưu ý đến số lượng camera "dày đặc" có thể nhìn thấy tại một nhà ga xe lửa.

Phóng viên Bret Baier của Fox News viết trên trang cá nhân về việc nhóm của ông bị xử phạt khi sang Trung Quốc tác nghiệp.

“Thực tế là có camera ở khắp mọi nơi tại Bắc Kinh,” Baier nói. “Chúng tôi đang ở bên ngoài ga Haidian, và tôi có thể đếm được ít nhất hai mươi cái ở góc phố này.”

Cũng theo nam MC, sự phổ biến của camera đã giúp người dân Trung Quốc nâng cao ý thức khi tham gia giao thông.

“Thực tế, chỉ riêng năm nay ở Bắc Kinh, họ đã lắp đặt thêm 1.500 camera. Chúng ghi lại mọi thứ. Ở đây không ai dám băng qua đường sai quy định vì có thể bị phạt ngay lập tức”, Bret Baier nói. “Thậm chí, tài xế của chúng tôi đỗ xe trái phép hai phút, và anh ấy nhận được tin nhắn trên điện thoại thông báo bị phạt khoảng 40 đô la Mỹ vì camera đã ghi lại được.”

Một báo cáo hồi tháng 12 của Viện Chính sách Chiến lược Áo ước tính rằng, có khoảng 600 triệu camera trên khắp Trung Quốc, lưu ý rằng việc giám sát hiện nay có thể bao gồm công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) như nhận diện khuôn mặt và theo dõi vị trí.

Báo cáo cho thấy việc thực thi pháp luật tức thì mà Baier mô tả có thể được nâng lên một tầm cao mới với việc sử dụng AI, chẳng hạn như thông qua các kế hoạch cho phép camera và máy bay không người lái được trang bị AI "tự động phát hiện và thực thi pháp luật một cách thông minh", theo các tài liệu từ một quận ở Thượng Hải.

Người dẫn chương trình của Fox kết thúc phần trình bày của mình bằng cách đưa ra lời khuyên.

“Những camera này đang theo dõi từng phút. Chúng ở khắp mọi nơi. Điều này giúp mọi người được an toàn", Bret Baier chia sẻ.

Theo Mediaite, Yahoo News, Twitter X Bret Baier