Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Fox News: Phát hiện 'điểm ngắm' bí ẩn hướng thẳng chuyên cơ Air Force One của ông Trump, FBI vào cuộc điều tra khẩn

21-10-2025 - 15:48 PM | Tài chính quốc tế

Các đặc vụ Mỹ đã phát hiện một vị trí săn bắn trên cao đáng ngờ trong quá trình chuẩn bị an ninh trước khi chuyên cơ Air Force One của Tổng thống Donald Trump đến.

Kênh Fox News (Mỹ) ngày 19/10 đưa tin, các quan chức Mỹ nói với kênh này rằng Cơ quan Mật vụ Mỹ (USSS) đã phát hiện ra một vị trí săn bắn đáng ngờ có tầm ngắm thẳng đến nơi Tổng thống Donald Trump bước ra khỏi Air Force One tại Sân bay Quốc tế Palm Beach, quận Palm Beach, bang Florida, Mỹ.

Các đặc vụ đã phát hiện ra vị trí này vào ngày 17/10, và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) hiện đang chỉ đạo một cuộc điều tra. Giám đốc FBI Kash Patel cho biết vị trí săn bắn này vẫn chưa được xác định là của bất kỳ cá nhân nào.

"Trước khi Tổng thống trở về West Palm Beach, USSS đã phát hiện ra một vị trí săn bắn dường như có tầm ngắm thẳng đến khu vực hạ cánh của Air Force One", ông Patel nói với Fox News Digital. "Không có cá nhân nào được tìm thấy tại hiện trường. FBI đã dẫn đầu cuộc điều tra, điều động lực lượng để thu thập tất cả bằng chứng từ hiện trường và triển khai khả năng của chúng tôi trong việc phân tích [dữ liệu] di động."

Fox News: Phát hiện 'điểm ngắm' bí ẩn hướng thẳng chuyên cơ Air Force One của ông Trump, FBI vào cuộc điều tra khẩn- Ảnh 1.

Đặc vụ Mỹ đã phát hiện ra một vị trí săn bắn đáng ngờ có tầm ngắm thẳng đến khu vực hạ cánh của chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: USSS

Trưởng phòng Truyền thông USSS Anthony Guglielmi cũng xác nhận rằng tổ chức này đang "phối hợp chặt chẽ" với FBI cũng như cơ quan thực thi pháp luật tại quận Palm Beach.

Ông Guglielmi cho biết các đặc vụ đã phát hiện ra khu săn bắn này trong quá trình "chuẩn bị an ninh trước" trước khi Tổng thống Trump đến Palm Beach.

"Không có ảnh hưởng đến bất kỳ hoạt động di chuyển nào [của Tổng thống Mỹ], và không có cá nhân nào có mặt hoặc liên quan tại địa điểm này", ông Guglielmi nói với Fox News.

"Mặc dù chúng tôi không thể cung cấp chi tiết về các vật chứng cụ thể hoặc mục đích của chúng, nhưng vụ việc này nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp an ninh nhiều lớp của chúng tôi", ông nói thêm.

Một nguồn tin thực thi pháp luật nói với Fox News rằng giá đỡ tại vị trí săn bắn này dường như đã được dựng lên "vài tháng trước".

Fox News: Phát hiện 'điểm ngắm' bí ẩn hướng thẳng chuyên cơ Air Force One của ông Trump, FBI vào cuộc điều tra khẩn- Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump rời khỏi chuyên cơ Air Force One tại Sân bay Quốc tế Palm Beach, quận Palm Beach, bang Florida, Mỹ, vào ngày 14/2/2025. Ảnh: Getty Images

Theo Fox News, cuộc điều tra trên diễn ra vài tuần sau phiên tòa xét xử nghi phạm Ryan Routh vào ngày 23/9. Hắn bị kết tội âm mưu ám sát ông Trump - lúc đó đang là ứng cử viên tổng thống Mỹ - trên sân golf Palm Beach từ một vị trí bắn tỉa trong bụi rậm dọc theo hàng rào sân golf hồi tháng 9/2024.

Routh, 59 tuổi, bị cáo buộc năm tội danh hình sự liên bang Mỹ, bao gồm âm mưu ám sát một ứng cử viên tổng thống quan trọng, tấn công một sĩ quan liên bang và nhiều tội danh liên quan đến súng.

Tại phiên tòa, Routh đã cố gắng tự đâm bút vào cổ mình để tự sát sau khi bị kết tội nhưng đã được các sĩ quan cảnh sát cản lại.

Vụ việc này xảy ra sau một vụ ám sát khác vào ngày 13/7/2024, khi đó ông Trump đã bị bắn sượt tai trong một cuộc vận động tranh cử ở quận Butler, bang Pennsylvania, Mỹ.

Tàu sân bay lộ 'vết sẹo 8 tháng chưa lành' - Ông Trump phát biểu ngay phía trước: Hải quân Mỹ nói sao?

Theo Duy Nguyễn

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đang mua hơn 2 tỷ m³ khí đốt Nga với giá rẻ bèo mỗi năm, quốc gia châu Âu ‘chết lặng’ trước động thái dứt khoát của EU, rơi vào tình thế ‘gần như vô vọng’

Đang mua hơn 2 tỷ m³ khí đốt Nga với giá rẻ bèo mỗi năm, quốc gia châu Âu ‘chết lặng’ trước động thái dứt khoát của EU, rơi vào tình thế ‘gần như vô vọng’ Nổi bật

"Tôi đã làm việc chăm chỉ cả đời nhưng con cái không muốn tiếp quản cơ nghiệp": Tiếng than giữa cuộc “khủng hoảng người thừa kế” Nhật Bản và cơ hội mới ở nền kinh tế có tiếng "bảo thủ"

"Tôi đã làm việc chăm chỉ cả đời nhưng con cái không muốn tiếp quản cơ nghiệp": Tiếng than giữa cuộc “khủng hoảng người thừa kế” Nhật Bản và cơ hội mới ở nền kinh tế có tiếng "bảo thủ" Nổi bật

'Mảnh vỡ vũ trụ' đâm vào buồng lái máy bay ở độ cao 11.000m

'Mảnh vỡ vũ trụ' đâm vào buồng lái máy bay ở độ cao 11.000m

15:33 , 21/10/2025
"Tiên tri" buồn: Đây là thứ thống trị tiêu thụ năng lượng toàn cầu sau năm 2050

"Tiên tri" buồn: Đây là thứ thống trị tiêu thụ năng lượng toàn cầu sau năm 2050

15:22 , 21/10/2025
Cổ phiếu Apple phá đỉnh lịch sử nhờ iPhone 17

Cổ phiếu Apple phá đỉnh lịch sử nhờ iPhone 17

15:00 , 21/10/2025
Nga sắp sở hữu công trình hạt nhân chưa từng có: Đến nay, không một quốc gia nào làm được

Nga sắp sở hữu công trình hạt nhân chưa từng có: Đến nay, không một quốc gia nào làm được

14:41 , 21/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên