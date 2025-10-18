Ông Trump thừa nhận thuế 100% không thể áp lâu dài, tiết lộ thời điểm sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết mức thuế 100% mà ông đề xuất áp lên hàng hóa Trung Quốc “không thể duy trì lâu dài”. Song, ông Trump cho rằng Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm cho sự bế tắc trong các cuộc đàm phán thương mại, vì Trung Quốc siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox Business Network phát sóng ngày thứ Sáu, khi được hỏi liệu mức thuế cao như vậy có bền vững hay không và chúng sẽ tác động thế nào tới nền kinh tế, ông Trump trả lời: “Không bền vững, nhưng đó là con số thực tế”.

Ông nói thêm: “Họ buộc tôi phải làm vậy”.

Một tuần trước, ông Trump đã công bố mức thuế bổ sung 100% đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ, cùng với quy định kiểm soát mới đối với “mọi phần mềm trọng yếu”. Quyết định dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/11, tức 9 ngày trước khi các biện pháp giảm thuế hiện hành hết hạn.

Các động thái thương mại mới này được xem là phản ứng của ông Trump trước việc Trung Quốc mở rộng kiểm soát xuất khẩu các nguyên tố đất hiếm. Bắc Kinh hiện chiếm vị thế thống trị trên thị trường toàn cầu đối với nguồn vật liệu thiết yếu trong nhiều ngành công nghệ cao.

Ông Trump cũng xác nhận sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong hai tuần tới tại Hàn Quốc và bày tỏ sự “ngưỡng mộ” đối với nhà lãnh đạo Trung Quốc.

“Tôi nghĩ chúng ta sẽ ổn với Trung Quốc, nhưng phải có một thỏa thuận công bằng. Nó phải thực sự công bằng”, ông Trump nói trong chương trình “Mornings with Maria” của Fox Business Network, ghi hình hôm thứ Năm.

Sau đó, khi chuẩn bị dùng bữa trưa tại Nhà Trắng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy để bàn về nỗ lực chấm dứt xung đột với Nga, ông Trump tiếp tục nhấn mạnh: “Trung Quốc muốn đàm phán và chúng tôi cũng muốn đối thoại với Trung Quốc”.

Sự thay đổi giọng điệu này cùng tuyên bố khẳng định ý định gặp ông Tập đã giúp xoa dịu phần nào tâm lý hoảng loạn trên Phố Wall. Các chỉ số chứng khoán Mỹ đã tăng trở lại trong phiên giao dịch chiều thứ Sáu. Chứng khoán Mỹ vốn đã biến động mạnh trong tuần qua do việc ông Trump đột ngột tái áp mức thuế cao với hàng nhập khẩu Trung Quốc và do lo ngại rủi ro tín dụng ở các ngân hàng khu vực.

Tại sự kiện ở Nhà Trắng, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ông sẽ trao đổi với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong vào cuối ngày để thảo luận về tiến trình đàm phán thương mại song phương.

“Tôi nghĩ tình hình đã hạ nhiệt. Chúng tôi hy vọng Trung Quốc sẽ thể hiện sự tôn trọng mà chúng tôi đã dành cho họ. Và tôi tin rằng Tổng thống Trump, nhờ mối quan hệ cá nhân với Chủ tịch Tập, sẽ có thể đưa mọi thứ trở lại đúng hướng”, ông Bessent nói.

Theo Reuters﻿