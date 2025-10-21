Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Trump phá dỡ một phần Nhà Trắng, xây phòng khiêu vũ 250 triệu USD

21-10-2025 - 11:25 AM | Tài chính quốc tế

Đội phá dỡ tiến hành phá bỏ một phần Cánh Đông nổi tiếng của Nhà Trắng để bắt đầu xây dựng phòng khiêu vũ của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hôm 20/10, các đội phá dỡ bắt đầu tiến hành hoạt động phá bỏ một phần Cánh Đông nổi tiếng của Nhà Trắng để xây dựng phòng khiêu vũ của Tổng thống Mỹ Donald Trump - dự án mà ông cho biết sẽ không ảnh hưởng đến công trình kiến trúc hiện có.

Nhiều người cũng nhìn thấy thiết bị xây dựng lớn đang phá hủy mặt tiền của tòa nhà, một phần của khu phức hợp Nhà Trắng, nơi có văn phòng của đệ nhất phu nhân, một nhà hát và lối vào dành cho khách chào đón quan chức nước ngoài.

Ông Trump phá dỡ một phần Nhà Trắng, xây phòng khiêu vũ 250 triệu USD- Ảnh 1.

Một phần Cánh Đông đang được phá dỡ để xây dựng phòng khiêu vũ.

Ông Trump cũng tuyên bố dự án được khởi công sau khi hình ảnh phá dỡ bắt đầu lan truyền trên các bản tin.

"Ngay phía sau chúng ta đang xây dựng một phòng khiêu vũ", ông Trump nói với vận động viên bóng chày đại học đến Đại học bang Louisiana (LSU) và LSU Shreveport tại Cánh Đông.

Những bữa tiệc trong tương lai sẽ bắt đầu bằng tiệc cocktail tại Cánh Đông trước khi khách được mời vào nơi mà ông Trump cho là phòng khiêu vũ "tuyệt vời nhất" cả nước, có tầm nhìn ra Đài tưởng niệm Washington và có sức chứa 999 người.

“Hoàn toàn tách biệt với Nhà Trắng, Cánh Đông đang được hiện đại hóa toàn diện như một phần của quá trình này và sẽ đẹp hơn bao giờ hết khi hoàn thành!”, nhà lãnh đạo Mỹ viết trên Truth Social.

Dự án phòng khiêu vũ dự kiến sẽ tốn hơn 250 triệu USD, số tiền mà ông Trump từng tuyên bố sẽ do ông và các nhà tài trợ chi trả.

“Nó sẽ rất đẹp. Nó sẽ không ảnh hưởng đến tòa nhà hiện tại. Nó sẽ ở gần đó, nhưng không chạm những phần khác. Và hoàn toàn tôn trọng tòa nhà hiện tại, mà tôi rất yêu thích. Đó là tòa nhà tôi yêu thích nhất", ông Trump phát biểu hồi tháng 7.

'Cá voi' tiền số bán khống Bitcoin, ung dung ẵm 160 triệu USD ngay trước cú sập lớn nhất lịch sử, đặt lệnh sớm hơn phát biểu của ông Trump chỉ 1 phút

Theo Kông Anh/VTC

VTCnews

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Tôi đã làm việc chăm chỉ cả đời nhưng con cái không muốn tiếp quản cơ nghiệp": Tiếng than giữa cuộc “khủng hoảng người thừa kế” Nhật Bản và cơ hội mới ở nền kinh tế có tiếng "bảo thủ"

"Tôi đã làm việc chăm chỉ cả đời nhưng con cái không muốn tiếp quản cơ nghiệp": Tiếng than giữa cuộc “khủng hoảng người thừa kế” Nhật Bản và cơ hội mới ở nền kinh tế có tiếng "bảo thủ" Nổi bật

‘Ngồi’ trên hơn 300 tỷ thùng dầu, nước đồng minh của Nga tuyên bố muốn ‘gã khổng lồ’ của Mỹ ở lại thêm 100 năm, trao đặc quyền lớn

‘Ngồi’ trên hơn 300 tỷ thùng dầu, nước đồng minh của Nga tuyên bố muốn ‘gã khổng lồ’ của Mỹ ở lại thêm 100 năm, trao đặc quyền lớn Nổi bật

Thị trường tài chính Campuchia gặp “sóng gió”, người dân ồ ạt đến một nhà băng đòi rút tiền

Thị trường tài chính Campuchia gặp “sóng gió”, người dân ồ ạt đến một nhà băng đòi rút tiền

10:54 , 21/10/2025
Nước Đông Nam Á 'chốt đơn' vũ khí Trung Quốc: Không chỉ J-10, mà cả 'combo' máy bay – khinh hạm – tên lửa

Nước Đông Nam Á 'chốt đơn' vũ khí Trung Quốc: Không chỉ J-10, mà cả 'combo' máy bay – khinh hạm – tên lửa

10:50 , 21/10/2025
Tình huống khó xử của Tổng thống Trump

Tình huống khó xử của Tổng thống Trump

10:30 , 21/10/2025
Sự cố Amazon gây ra 8 triệu báo cáo lỗi, hàng trăm website, ứng dụng toàn cầu tê liệt trong nhiều giờ

Sự cố Amazon gây ra 8 triệu báo cáo lỗi, hàng trăm website, ứng dụng toàn cầu tê liệt trong nhiều giờ

09:36 , 21/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên