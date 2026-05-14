Vài giờ trước khi đến Bắc Kinh, một điểm của quan chức cấp cao phái đoàn Tổng thống Trump gây "bão"

Thay vì bộ lễ phục trang trọng thường thấy ở các nhà ngoại giao cấp cao, ông Rubio xuất hiện trong bộ đồ thể thao Nike màu xám trên chuyên cơ Air Force One đến Bắc Kinh, bộ trang phục mà người dùng mạng xã hội liên tưởng đến "bộ đồ lúc ông Maduro bị bắt".

Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung đã đăng một bức ảnh của nhà ngoại giao cấp cao trong bộ trang phục này vào thứ Tư với chú thích: "Ngoại trưởng Rubio diện bộ đồ Nike Tech 'Venezuela' trên chuyên cơ Air Force One!"

Bộ đồ thể thao Nike Tech lần đầu tiên gây sốt trên mạng vào tháng Giêng sau khi hình ảnh cựu lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro mặc bộ đồ này khi bị giữ trên một tàu chiến hải quân sau khi cuộc đột kích của quân đội Mỹ ở Caracas.

Sự việc gây sốt trên mạng này đã khiến doanh số bán bộ đồ thể thao tăng vọt vào đầu năm nay.

Những bài đăng này đã gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi. Một số nhà bình luận cánh hữu ở Mỹ tỏ ra thích thú, trong khi có người cho rằng Ngoại trưởng nên mặc trang phục nghiêm túc hơn bởi đang trong chuyến công du.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 12/5 xác nhận với Fox News rằng ông Rubio sẽ tham gia phái đoàn của Tổng thống Trump, cùng với Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, bất chấp các lệnh trừng phạt nhằm vào ông vẫn còn hiệu lực.

Tuy nhiên, theo cách giải thích của phía Trung Quốc, các biện pháp trừng phạt này chỉ áp dụng với ông Rubio trong vai trò thượng nghị sỹ Mỹ, chức vụ ông nắm giữ khi bị trừng phạt, chứ không áp dụng với ông trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ hiện nay.

Trung Quốc lần đầu áp đặt trừng phạt đối với ông Rubio cùng nhiều quan chức Mỹ khác vào tháng 7/2020.

Tháng 8/2020, Trung Quốc tiếp tục trừng phạt ông Rubio để đáp trả các biện pháp của Mỹ liên quan tới Luật An ninh Quốc gia mới tại Hong Kong (Trung Quốc).

Dù tồn tại căng thẳng ngoại giao, ông Rubio dường như vẫn tiếp tục thực hiện các hoạt động ngoại giao với Trung Quốc. Ngày 30/4 vừa qua, ông Rubio đã điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, gọi quan hệ Mỹ - Trung là "mối quan hệ song phương quan trọng nhất thế giới".