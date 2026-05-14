Chi 200 triệu USD xây một công trình chiến lược cao nhất thế giới sát biên giới Trung Quốc, nước láng giềng tây nam của Bắc Kinh tính toán gì?

Trong nỗ lực tăng cường an ninh biên giới, Ấn Độ đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường hầm Shinkun La – công trình được cho là đường hầm giao thông cao nhất thế giới.

Dự án do Tổ chức Đường bộ Biên giới (BRO) dẫn đầu, được khởi công vào tháng 7/2024 với mục tiêu hoàn thành vào tháng 8/2028. Tuy nhiên, với tốc độ thi công nhanh chóng, hiện một nửa khối lượng công việc đã hoàn tất, hứa hẹn sẽ thông xe trong vòng 2 năm tới.

Đường hầm Shinkun La nằm ở độ cao kỷ lục hơn 4,8 km so với mực nước biển, nối liền thung lũng Lahaul (Himachal Pradesh) với thung lũng Zanskar (Ladakh). Hiện tại, việc vượt qua đèo Shinkun La vào mùa đông là điều gần như không thể do tuyết rơi dày đặc. Khi hoàn thành, đường hầm sẽ đảm bảo kết nối thông suốt mọi thời tiết.

Nằm sát biên giới Trung Quốc, cung đường Nimu-Padum-Darcha (nơi có đường hầm) đóng vai trò là mạch máu tiếp tế quan trọng. Công trình này giúp loại bỏ trở ngại thời tiết trong việc vận chuyển vũ khí hạng nặng, xe tăng và nhu yếu phẩm cho quân đội. Ngoài ra, nó giúp giảm đáng kể thời gian di chuyển, cho phép quân đội Ấn Độ phản ứng nhanh chóng trước bất kỳ biến động nào tại biên giới.

Với mức đầu tư khoảng hơn 200 triệu USD, BRO đang thực hiện một công trình đòi hỏi kỹ thuật cực cao do điều kiện thiếu oxy và địa hình núi cao hiểm trở. Để công trình được thực hiện suôn sẻ, các thiết bị duy trì luồng khí tươi liên tục được lắp đặt dọc đường hầm và cứ mỗi 500m lại có các đường thông cắt ngang nối giữa hai làn hầm. Ngoài ra, một hệ thống hầm phụ được xây dựng cách hầm chính từ 100-500m để sơ tán người và phương tiện trong trường hợp xảy ra sự cố.

Bên cạnh mục đích quân sự, đường hầm dài 4,1 km này còn mở ra cơ hội phát triển cho vùng đất Ladakh xa xôi. Khách du lịch và người dân địa phương sẽ có một lộ trình an toàn và ngắn hơn để di chuyển giữa các bang, thúc đẩy kinh tế và giao lưu văn hóa tại vùng biên cương.

Việc xây dựng đường hầm Shinkun La không chỉ là một kỷ lục về chiều cao mà còn là minh chứng cho quyết tâm của Ấn Độ trong việc khẳng định năng lực tự chủ về hạ tầng chiến lược tại các vùng địa đầu tổ quốc.

