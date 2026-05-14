Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chi 200 triệu USD xây một công trình chiến lược cao nhất thế giới sát biên giới Trung Quốc, nước láng giềng tây nam của Bắc Kinh tính toán gì?

Y Vân | 14-05-2026 - 14:45 PM | Tài chính quốc tế

Chi 200 triệu USD xây một công trình chiến lược cao nhất thế giới sát biên giới Trung Quốc, nước láng giềng tây nam của Bắc Kinh tính toán gì?

Công trình này dự kiến đi vào hoạt động từ 2028.

Trong nỗ lực tăng cường an ninh biên giới, Ấn Độ đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường hầm Shinkun La – công trình được cho là đường hầm giao thông cao nhất thế giới.

Dự án do Tổ chức Đường bộ Biên giới (BRO) dẫn đầu, được khởi công vào tháng 7/2024 với mục tiêu hoàn thành vào tháng 8/2028. Tuy nhiên, với tốc độ thi công nhanh chóng, hiện một nửa khối lượng công việc đã hoàn tất, hứa hẹn sẽ thông xe trong vòng 2 năm tới.

Đường hầm Shinkun La nằm ở độ cao kỷ lục hơn 4,8 km so với mực nước biển, nối liền thung lũng Lahaul (Himachal Pradesh) với thung lũng Zanskar (Ladakh). Hiện tại, việc vượt qua đèo Shinkun La vào mùa đông là điều gần như không thể do tuyết rơi dày đặc. Khi hoàn thành, đường hầm sẽ đảm bảo kết nối thông suốt mọi thời tiết.

Nằm sát biên giới Trung Quốc, cung đường Nimu-Padum-Darcha (nơi có đường hầm) đóng vai trò là mạch máu tiếp tế quan trọng. Công trình này giúp loại bỏ trở ngại thời tiết trong việc vận chuyển vũ khí hạng nặng, xe tăng và nhu yếu phẩm cho quân đội. Ngoài ra, nó giúp giảm đáng kể thời gian di chuyển, cho phép quân đội Ấn Độ phản ứng nhanh chóng trước bất kỳ biến động nào tại biên giới.

Với mức đầu tư khoảng hơn 200 triệu USD, BRO đang thực hiện một công trình đòi hỏi kỹ thuật cực cao do điều kiện thiếu oxy và địa hình núi cao hiểm trở. Để công trình được thực hiện suôn sẻ, các thiết bị duy trì luồng khí tươi liên tục được lắp đặt dọc đường hầm và cứ mỗi 500m lại có các đường thông cắt ngang nối giữa hai làn hầm. Ngoài ra, một hệ thống hầm phụ được xây dựng cách hầm chính từ 100-500m để sơ tán người và phương tiện trong trường hợp xảy ra sự cố.

Bên cạnh mục đích quân sự, đường hầm dài 4,1 km này còn mở ra cơ hội phát triển cho vùng đất Ladakh xa xôi. Khách du lịch và người dân địa phương sẽ có một lộ trình an toàn và ngắn hơn để di chuyển giữa các bang, thúc đẩy kinh tế và giao lưu văn hóa tại vùng biên cương.

Việc xây dựng đường hầm Shinkun La không chỉ là một kỷ lục về chiều cao mà còn là minh chứng cho quyết tâm của Ấn Độ trong việc khẳng định năng lực tự chủ về hạ tầng chiến lược tại các vùng địa đầu tổ quốc.

Theo India.com

Sau gần 10 năm ký kết, Sáng kiến Vành đai và Con đường vẫn ‘nằm trên giấy’ tại nước láng giềng với Trung Quốc, Bắc Kinh đơn phương tuyên bố đã triển khai một dự án nhưng bị bác bỏ

Y Vân

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Fed chính thức có chủ tịch mới: ‘Người được chọn’ đối mặt với tranh luận tăng lãi suất ngày một gay gắt

Fed chính thức có chủ tịch mới: ‘Người được chọn’ đối mặt với tranh luận tăng lãi suất ngày một gay gắt Nổi bật

100 năm sau, Einstein đã đúng

100 năm sau, Einstein đã đúng Nổi bật

Khoan sâu hơn 4.500 mét, láng giềng Việt Nam phát hiện mỏ khí đốt 235 tỷ mét khối có từ 540 triệu năm trước

Khoan sâu hơn 4.500 mét, láng giềng Việt Nam phát hiện mỏ khí đốt 235 tỷ mét khối có từ 540 triệu năm trước

14:31 , 14/05/2026
Ông Trump bất ngờ triệu tập 1 nhân vật đình đám đến Bắc Kinh vào phút chót: Người Trung Quốc dấy lên kỳ vọng

Ông Trump bất ngờ triệu tập 1 nhân vật đình đám đến Bắc Kinh vào phút chót: Người Trung Quốc dấy lên kỳ vọng

14:10 , 14/05/2026
Phát hiện nhiều người "gắn camera" trên đầu khi làm việc: Chuyện tưởng hoang đường nhưng lại có thật

Phát hiện nhiều người "gắn camera" trên đầu khi làm việc: Chuyện tưởng hoang đường nhưng lại có thật

13:51 , 14/05/2026
Một ngân hàng sắp cắt giảm 3.000 người

Một ngân hàng sắp cắt giảm 3.000 người

13:33 , 14/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên