Khoan sâu hơn 4.500 mét, láng giềng Việt Nam phát hiện mỏ khí đốt 235 tỷ mét khối có từ 540 triệu năm trước

Tập đoàn dầu khí Sinopec của Trung Quốc vừa công bố một bước tiến mới trong nỗ lực khai thác khí đá phiến siêu sâu, khi chính thức xác nhận trữ lượng khí đã được phê duyệt tại mỏ Tử Dương Đông Phong ở bồn địa Tứ Xuyên lên tới 235,7 tỷ m3.

Đây là một trong những phát hiện đáng chú ý nhất của ngành năng lượng Trung Quốc trong thời gian gần đây, không chỉ bởi quy mô lớn mà còn vì mỏ nằm ở độ sâu hơn 4.500 mét, ngưỡng được xem là cực kỳ khó tiếp cận về mặt kỹ thuật.

Theo Sinopec, mỏ Tử Dương Đông Phong nằm trong tầng địa chất Qiongzhusi thuộc kỷ Cambri, hình thành từ khoảng 540 triệu năm trước và được xem là lớp đá phiến thương mại cổ xưa nhất từng được khai thác.

Trữ lượng đã được phê duyệt tương đương khoảng 235,7 tỷ m3 khí, củng cố thêm triển vọng khai thác khí đá phiến của Trung Quốc trong bối cảnh nước này đang đẩy mạnh bảo đảm an ninh năng lượng.

Điểm đáng chú ý của mỏ này không chỉ nằm ở quy mô, mà còn ở độ khó hiếm thấy trong công tác thăm dò. Tầng chứa khí nằm ở độ sâu từ 4.500 đến 5.200 mét, trong điều kiện nhiệt độ và áp suất cực cao.

Các nhà địa chất phải đối mặt với hàng loạt thách thức vốn được coi là nan giải trên thế giới, từ việc khó xác định đặc tính tầng chứa, cơ chế tích tụ khí phức tạp, cho đến các lớp đá dày rất khó khoan xuyên qua.

Sinopec cho biết họ đã không đi theo lối mòn của các mô hình thăm dò truyền thống. Thay vào đó, tập đoàn này tích hợp trí tuệ nhân tạo vào công nghệ địa vật lý, qua đó tạo ra hình ảnh mô phỏng lòng đất theo cách giống như “chụp CT” dưới sâu. Phương pháp này giúp nhận diện rõ hơn cấu trúc tầng chứa và dấu hiệu khí.

Kết hợp với các bước tiến trong khoan siêu sâu và kỹ thuật nứt vỉa, nhóm nghiên cứu đã xây dựng được một hệ thống công nghệ hoàn toàn do Trung Quốc tự phát triển dành cho khí đá phiến siêu sâu trong tầng Cambri.

Liu Wei, Giám đốc Cục Dầu khí Tây Nam của Sinopec, cho biết sau hơn 1 thập kỷ bền bỉ, tập đoàn đã đưa khí đá phiến tầng Cambri từ con số không trở thành một cơ sở tài nguyên quy mô hàng trăm tỷ mét khối.

Theo ông, phát hiện này không chỉ xác nhận tiềm năng to lớn của tầng địa chất cổ xưa nói trên, mà còn mở ra một lộ trình kỹ thuật có thể nhân rộng, giúp Trung Quốc tiếp tục mở rộng biên giới khai thác khí đá phiến.

Dù Sinopec chưa công bố thời điểm chính thức đưa mỏ Tử Dương Đông Phong vào khai thác, tập đoàn này khẳng định mục tiêu tiếp theo sẽ là thúc đẩy thăm dò và sản xuất chất lượng cao, đồng thời đẩy nhanh quá trình nâng công suất tại khu vực này để góp phần củng cố an ninh năng lượng quốc gia.

Phát hiện mới cũng nối dài chuỗi bước tiến của Sinopec trong ngành khí đá phiến Trung Quốc. Năm 2012, tập đoàn phát hiện mỏ khí đá phiến Phù Lăng, mở đường cho quá trình khai thác thương mại và đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ 3 trên thế giới, sau Mỹ và Canada, sản xuất khí đá phiến ở quy mô công nghiệp. Đến năm 2017, Phù Lăng đã được phát triển thành mỏ khí đá phiến đầu tiên của Trung Quốc có công suất 10 tỷ m3 mỗi năm.

Sau đó, Sinopec tiếp tục lấn sâu vào các tầng địa chất khó hơn và liên tiếp xác nhận nhiều mỏ khí đá phiến sâu với trữ lượng vượt 100 tỷ m3. Trong giai đoạn 2018-2025, các mỏ như Vị Vinh, Kỳ Giang, Vĩnh Xuyên và Hồng Tinh lần lượt được công bố, tạo nên nền tảng ngày càng vững chắc cho ngành khí đá phiến nước này.

