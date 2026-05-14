Fox News tiết lộ thứ quan chức Mỹ "không thể mang theo" khi tháp tùng ông Trump tới Trung Quốc

"Vật bất ly thân" bị bỏ lại ở nhà

Theo Fox News, khi Tổng thống Donald Trump và hàng trăm trợ lý, nhân viên an ninh cùng các quan chức chuẩn bị lên đường tới Trung Quốc, nhiều người trong số họ sẽ bỏ lại một trong những công cụ cơ bản nhất của chính quyền hiện đại: chiếc điện thoại di động mà họ sử dụng hàng ngày.

Thay vào đó, các quan chức thường di chuyển với các thiết bị "sạch" đã được lược bỏ tính năng, máy tính xách tay tạm thời và hệ thống liên lạc được kiểm soát chặt chẽ nhằm giảm thiểu rủi ro.

Những biện pháp phòng ngừa này có thể biến ngay cả những nhiệm vụ thường nhật thành những rắc rối về hậu cần. Những tin nhắn vốn thường được chuyển đi tức thì qua các ứng dụng mã hóa hoặc thiết bị đồng bộ nay lại được chuyển qua các kênh kiểm soát, tài khoản tạm thời hoặc được truyền đạt trực tiếp.

Danh bạ biến mất. Quyền truy cập đám mây bị hạn chế. Một số quan chức hoạt động trong nhiều ngày mà không lưu lại dấu vết kỹ thuật số thông thường của mình.

Fox News nhận định rằng, các biện pháp phòng ngừa kỹ thuật số này nhấn mạnh sự lo lắng đang định hình mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh trước thềm các cuộc gặp quan trọng của ông Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Các biện pháp phòng ngừa này sẽ mở rộng ra ngoài các quan chức chính phủ. Phái đoàn tháp tùng ông Trump dự kiến cũng sẽ bao gồm các giám đốc điều hành từ các công ty lớn của Mỹ, như Apple, Boeing, Qualcomm và BlackRock, những công ty hoạt động tại trung tâm của mối quan hệ kinh tế và công nghệ Mỹ – Trung.

Mỹ áp dụng hàng loạt biện pháp an ninh khi công du nước ngoài

Đối với các quan chức Mỹ khi công du nước ngoài, ngay cả việc sạc điện thoại cũng có thể trở thành một mối lo ngại về an ninh. Hướng dẫn an ninh mạng liên bang từ lâu đã cảnh báo khách du lịch tránh cắm thiết bị vào các cổng USB không rõ nguồn gốc hoặc hệ thống sạc không tin cậy.

Kết quả là, các quan chức thường mang theo thiết bị sạc đã được phê duyệt trước, bộ pin dự phòng và các phụ kiện do chính phủ cấp thay vì dựa vào cơ sở hạ tầng địa phương.

Bill Gage, cựu đặc vụ của Mật vụ Mỹ và hiện là giám đốc bảo vệ điều hành của Safehaven Security Group, lưu ý rằng các quan chức được khuyên nên giới hạn hoạt động kỹ thuật số chỉ ở mức cần thiết cho nhiệm vụ.

Theresa Payton, cựu Giám đốc thông tin Nhà Trắng và là CEO của công ty an ninh mạng Fortalice Solutions, tiết lộ rằng các quan chức cũng có thể được cấp các thiết bị tạm thời được định cấu hình với các "bản mẫu chuẩn" đã biết, cho phép các đội an ninh phát hiện xem một thiết bị có bị thay đổi trong chuyến đi hay không.

"Có thể thiết lập các 'vùng an toàn' được kiểm soát để các quan chức liên lạc ngược về Mỹ, nhưng mọi thứ đều được quản lý chặt chẽ", bà Payton nói thêm. Khi cần thực hiện các cuộc trò chuyện nhạy cảm, công tác hậu cần thậm chí còn trở nên phức tạp hơn.

Các quan chức Mỹ đi công tác nước ngoài thường sử dụng các cơ sở thông tin nhạy cảm tạm thời (SCIF).

"Văn phòng Quân sự Nhà Trắng và các đội liên lạc tạo ra các không gian được kiểm soát, nơi họ có thể giám sát cả quyền truy cập vật lý và kỹ thuật số để đảm bảo các cuộc trò chuyện nhạy cảm luôn được an toàn", bà Payton nói.

Các biện pháp phòng ngừa này có thể tạo ra một môi trường analog đáng ngạc nhiên cho một phái đoàn tổng thống hiện đại. Các tài liệu giấy trở nên phổ biến hơn, quyền truy cập kỹ thuật số bị hạn chế và các trợ lý vốn quen với việc liên lạc liên tục thường phải hoạt động qua các kênh được kiểm soát chặt chẽ.

Về phần mình, chính phủ Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc cho rằng họ tham gia vào hoạt động giám sát bất hợp pháp.

"Ở Trung Quốc, quyền riêng tư cá nhân được pháp luật bảo vệ", phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc Liu Pengyu nói với Fox News.

"Chính phủ Trung Quốc đặt ưu tiên cao vào việc bảo vệ quyền riêng tư và an ninh dữ liệu theo quy định của pháp luật. Họ chưa bao giờ yêu cầu, và sẽ không bao giờ yêu cầu các doanh nghiệp hoặc cá nhân thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu vi phạm pháp luật".