Sự thật về chiếc máy bay “delay nhưng vẫn đến sớm” hút 162,5 triệu lượt thích trên mạng

Theo Chi Chi | 15-05-2026 - 15:10 PM | Tài chính quốc tế

Chiếc máy bay “siêu vội” này có câu chuyện vô cùng thú vị.

Chiếc máy bay "vượt ẩu" giữa núi tuyết

Mạng xã hội Trung Quốc và Việt Nam những ngày qua đang bùng nổ trước đoạn clip ghi lại cảnh ba chiếc máy bay cùng xuất hiện trên một khung hình bầu trời.

Trong khi hai chiếc máy bay của hãng Spring Air và Chengdu Airlines đang duy trì độ cao ổn định, thì một chiếc máy bay nhỏ xíu ở tầng thấp nhất lại lao vút qua với tốc độ kinh hoàng, nhanh đến mức gần như chỉ còn là một vệt trắng giữa núi tuyết. Đoạn video này hiện đã thu về hơn 162,5 triệu lượt thích trên Douyin và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi về hãng hàng không được mệnh danh là "tia sét" của Trung Quốc mang tên Shandong Airlines.

Shandong Airlines từ lâu đã được netizen Trung Quốc gọi yêu là "Tiêu Lôi Hàng Không", tức hãng bay tia sét. Biệt danh này xuất phát từ mã IATA "SD" mà cư dân mạng đọc chệch thành "Sơn Điện", một cái tên vô tình khớp hoàn toàn với phong cách bay "siêu vội" của hãng trong thực tế.

Hàng loạt câu chuyện dở khóc dở cười về tốc độ của hãng đã được hành khách chia sẻ rầm rộ, chẳng hạn như việc máy bay bị hoãn nửa tiếng nhưng vẫn hạ cánh sớm 40 phút so với lịch trình. Thậm chí, nhiều người kể rằng máy bay vừa ổn định độ cao và tiếp viên đang phát suất ăn thì loa đã thông báo chuẩn bị hạ cánh, khiến hành khách phải ăn ngấu nghiến để kịp trả rác trước khi phi công cho máy bay đáp xuống đường băng.

Giải mã danh tiếng "siêu vội" của đội ngũ phi công thép

Lý do đằng sau sự "vội vàng" này không hề mang tính thần bí mà nằm ở sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và bản lĩnh con người. Đây là đơn vị hàng không đầu tiên tại Trung Quốc trang bị hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái HUD cho toàn bộ đội bay từ năm 2017, sớm hơn các hãng đối thủ tận 4 năm. Công nghệ này cho phép phi công cất cánh và hạ cánh an toàn ngay cả trong điều kiện sương mù dày đặc hoặc tầm nhìn cực kém, trong khi các hãng khác chỉ có duy nhất lựa chọn là ngồi chờ thời tiết tạnh.

Bên cạnh đó, đội ngũ nhân sự của hãng cũng là một yếu tố then chốt tạo nên phong cách "Hardcore". Phần lớn các cơ trưởng tại đây đều xuất thân từ lực lượng không quân và từng có kinh nghiệm điều khiển nhiều loại chiến đấu cơ chuyên nghiệp, dẫn đến những pha xử lý vô cùng quyết đoán và chính xác trên bầu trời. Đồng thời, việc hãng chỉ trung thành sử dụng duy nhất dòng máy bay Boeing 737 đã giúp tối ưu hóa đáng kể quy trình bảo trì và huấn luyện, cho phép đội bay vận hành trơn tru với tần suất dày đặc mà vẫn đảm bảo tỷ lệ đúng giờ luôn đứng đầu bảng xếp hạng toàn quốc.

Không chỉ nổi tiếng về tốc độ, Shandong Airlines còn gây ấn tượng bởi những nét văn hóa rất riêng biệt và mang đậm dấu ấn bản địa của vùng đất Sơn Đông. Thay vì phục vụ các suất ăn cơm hộp hay sandwich cầu kỳ như số đông, hãng thường mang ra những chiếc bánh bao kèm dưa cải muối đặc trưng, một kiểu phục vụ tiết kiệm và trực diện đến mức khiến nhiều hành khách phải ngỡ ngàng. Thậm chí, bên trong cabin máy bay còn dán các tấm danh ngôn của Khổng Tử, tạo nên một không gian văn hóa độc nhất vô nhị mà bạn không thể tìm thấy ở bất cứ hãng bay nào khác trên thế giới.

Dù dịch vụ giải trí cá nhân còn hạn chế và chỉ được Skytrax đánh giá ở mức 3 sao, nhưng Shandong Airlines vẫn giữ vững vị thế là lựa chọn hàng đầu cho những ai ưu tiên sự đúng giờ tuyệt đối.

Với giá vé cạnh tranh và đội bay hiện đại, hãng hàng không này chứng minh rằng đôi khi sự giản đơn trong dịch vụ lại đi kèm với hiệu suất vận hành khủng khiếp. Nếu bạn tình cờ bắt gặp chiếc máy bay bé tí lao vèo qua giữa những dãy núi trong các đoạn clip viral, hãy tin rằng đó là một trải nghiệm thực tế và khả năng cao là nó sẽ hạ cánh an toàn trước khi bạn kịp mở tab điện thoại để lướt mạng.

Theo Chi Chi

Xuất khẩu 1 mặt hàng của Mỹ lập kỷ lục chưa từng có, Trung Quốc 'cắn răng' chi tiền mua 3/4 tổng lượng hàng từ đối thủ

