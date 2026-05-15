Vừa bước vào địa điểm bí mật nhất Trung Quốc, ông Trump bất ngờ thốt lên về “thứ đẹp nhất” ông từng thấy

Tổng thống Donald Trump tới Trung Nam Hải

Trung Nam Hải là khu phức hợp dành cho giới lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thường được ví như phiên bản Nhà Trắng của Trung Quốc. Khu vực này rộng khoảng 1.500 mẫu Anh, trong đó có 700 mẫu Anh hồ nước, cùng các gian nhà, khu vườn và văn phòng.

Được bao quanh bởi những bức tường đất son đỏ tồn tại hàng trăm năm, đây là một trong những địa điểm bí mật nhất Trung Quốc, với vô số camera giám sát lắp phía trên và lực lượng an ninh mặc thường phục lẫn đồng phục tuần tra nghiêm ngặt.

Sáng thứ Sáu 15/5, ông Tập Cận Bình được nhìn thấy đang trò chuyện với ông Trump khi tổng thống Mỹ ngắm nhìn các khu vườn bên trong khuôn viên. Sau đó, một quan chức Trung Quốc yêu cầu các phóng viên lùi lại với lý do hai nhà lãnh đạo muốn có cuộc trao đổi riêng.

Những khu vườn có tường bao quanh tại đây khá nhỏ gọn, với các bức tường thấp, mái nhà kiểu Trung Quốc được trang trí cầu kỳ, những lối đi uốn lượn, hoa hồng màu hồng, vàng và đỏ, cùng những bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng và cây cối chăm sóc cẩn thận.

Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng chim hót, trái ngược với phần lớn khu vực khác ở Bắc Kinh. Đồng hồ điểm 11h khi ông Trump tới nơi.

Một người quản lý Trung Quốc nói với các phóng viên rằng đây là một “nơi rất riêng tư”.

Hai nhà lãnh đạo dự kiến bắt tay, chụp ảnh lưu niệm trước khi tham dự tiệc trà song phương và bữa trưa làm việc. Ông Trump được cho là sẽ ở lại Trung Nam Hải khoảng ba tiếng trước khi rời Trung Quốc trở về Washington vào chiều cùng ngày, sau khi hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày kết thúc.

Ông Trump thích thú tham quan Trung Nam Hải

Sau cuộc thảo luận riêng kéo dài khoảng 10 phút, diễn ra kín đáo và không có sự hiện diện của báo chí, ông Trump và ông Tập cùng đi dạo trong khu vườn của Trung Nam Hải.

“Đây là những bông hồng đẹp nhất mà tôi từng thấy,” ông Trump nói.

Khi được một phóng viên hỏi liệu ông có thích chuyến thăm này không, ông Trump giơ ngón tay cái lên trong lúc những người hướng dẫn Trung Quốc nói “không hỏi gì thêm”.

Hai nhà lãnh đạo sau đó đi qua một hành lang mái che với những cột và mái vòm màu xanh lá cây, được trang trí bằng hình chim và phong cảnh núi non truyền thống Trung Quốc, để tới một khuôn viên chụp ảnh lưu niệm.

Tiếp đó, ông Trump và ông Tập ngồi trong một gian nhà được trang trí cầu kỳ, nơi ông Tập Cận Bình giới thiệu về lịch sử của Trung Nam Hải thông qua phiên dịch viên. Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng có mặt.

Ông Tập Cận Bình cho biết sẽ gửi hạt giống hoa hồng cho ông Trump.

Ông Trump nói thêm rằng hai bên đã đạt được “những thỏa thuận thương mại tuyệt vời”.

Chỉ một số ít lãnh đạo Mỹ từng đặt chân vào khu phức hợp được bảo vệ nghiêm ngặt này và rất ít thông tin về nơi đây được công khai.

Là trung tâm quyền lực của Trung Quốc, Trung Nam Hải thường được xem như phiên bản Nhà Trắng hoặc Điện Kremlin của Mỹ và Nga. An ninh tại đây cực kỳ nghiêm ngặt, việc ra vào khu vực do một đơn vị quân đội tinh nhuệ phụ trách bảo vệ các lãnh đạo cấp cao Trung Quốc kiểm soát. Toàn bộ khu phức hợp được che chắn bởi những bức tường lớn, trong khi hình ảnh kỹ thuật số của khu vực này cũng bị hạn chế trên các nền tảng bản đồ trong nước.

Trung Nam Hải đồng thời là biểu tượng của giới tinh hoa Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong nhiều thập kỷ, nơi đây là địa điểm họp chính của Bộ Chính trị và đôi khi cũng là nơi diễn ra các cuộc họp của Ủy ban Thường vụ.

Cố Tổng thống Mỹ Richard Nixon từng gặp cố Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông tại Trung Nam Hải trong chuyến thăm lịch sử tới Bắc Kinh năm 1972 — chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Mỹ tới Trung Quốc.

Ba mươi năm sau, cựu Tổng thống George W. Bush cũng tới Trung Nam Hải trong chuyến đi được xem là dịp kỷ niệm chuyến thăm của Nixon và những bước tiến trong quan hệ Mỹ - Trung, cùng với cố Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân.

Tổng thống Mỹ gần nhất thăm Trung Nam Hải trước ông Trump là Barack Obama, người đã gặp ông Tập Cận Bình tại đây vào năm 2014. Hai nhà lãnh đạo khi đó đã dùng bữa tối và uống trà tại một trong những gian nhà bên trong Trung Nam Hải.

(Theo CNN)