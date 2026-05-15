Tất tần tật về Shandong Airlines, hãng hàng không "siêu vội" đang rần rần trên mạng xã hội những ngày qua

Một đoạn video quay cảnh từ cửa sổ máy bay nhìn xuống bên dưới, một chiếc máy bay nhỏ xíu đang vèo qua giữa núi tuyết trắng xóa, nhanh đến mức gần như chỉ là một vệt. Clip đạt 162,5 triệu lượt thích và gần 30 vạn lượt chia sẻ trên Douyin và đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội Việt Nam những ngày qua.

Video về hãng hàng không Shandong Airlines đạt được 162,5 triệu lượt thích trên MXH Douyin

Chiếc máy bay bé xíu vèo qua đó chính là Sơn Đông Air (Shandong Airlines) hãng mà người Trung Quốc gọi yêu là "Tiêu Lôi Hàng Không", tức hãng bay tia sét.

Đây chưa phải clip duy nhất.

Chỉ cần gõ tên Sơn Đông Air trên Douyin hay Xiaohongshu, bạn sẽ nhận về hàng trăm clip: những pha cất cánh thẳng đứng trong mưa bão, review hành khách kể chuyện chưa kịp ngả lưng đã hạ cánh, và cả những câu chuyện hài hước mà chỉ hãng bay này mới có thể truyền cảm hứng.

Vậy Shandong Airlines thực ra là hãng nào, và cái danh "siêu vội" có xứng đáng?

Shandong Airlines là hãng bay gì?

Shandong Airlines (Hãng hàng không Sơn Đông) thành lập năm 1994, trụ sở tại Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, là hãng con thuộc tập đoàn Air China. Sau 30 năm hoạt động đến cuối 2024, hãng đã tích lũy hơn 572 triệu giờ bay an toàn, phục vụ hơn 311 triệu lượt hành khách, vận chuyển gần 2,5 triệu tấn hàng hóa. Đội bay hiện tại gồm 137 máy bay Boeing 737 (toàn một loại, không pha tạp), khai thác hơn 220 đường bay nội địa và quốc tế, bao gồm các tuyến đến Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Đài Loan.

Về độ đúng giờ, số liệu cũng không làm thất vọng: Tỉ lệ đến đúng giờ theo tháng đạt 95%, trung bình cả năm đạt 91%, từng dẫn đầu toàn bộ các hãng hàng không lớn Trung Quốc hai năm liền (2019–2020).

Tháng 1/2023, Shandong Airlines một lần nữa đứng đầu bảng xếp hạng đúng giờ toàn Trung Quốc với 94,18%. Năm 2002, hãng được trao "Chén Vàng" (Kim Ngẫu Cup) giải an toàn bay cao nhất của Cục Hàng Không Dân Dụng Trung Quốc, và là doanh nghiệp hàng không duy nhất nước này từng nhận Giải Chất lượng Quốc gia.

Nếu bạn tò mò tại sao Shandong Airlines được gọi là "Tiêu Lôi Hàng Không" thì b iệt danh này xuất phát từ mã IATA của hãng là SDA netizen Trung Quốc đọc hai chữ "SD" thành "Sơn Điện", tức tia sét.

Cái tên vô tình khớp hoàn toàn với thực tế.

Những clip máy bay của Shandong Airlines bay trong trời mưa sét được chia sẻ rầm rộ trên MXH

Mùa hè 2021, loạt clip Shandong Airlines cất cánh trong bão tuyết, sương mù dày đặc lan viral trên Douyin và Weibo, khi các hãng khác ngồi chờ trời tạnh. Dưới comment quốc dân: "Chỉ cần trời không mưa gió, Sơn Đông không bao giờ trễ." Từ đó, hãng còn được gọi là "Trung Quốc bản Aeroflot" và "Hãng Cứng Từ" (Hardcore Airline).

Hàng hãng không có kho "review" hài hước nhất Trung Quốc

Sau khi viral, mạng xã hội Trung Quốc gần như tự xây một "kho thành tích" riêng cho hãng này.

Câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất chính là hành khách bị trễ chuyến vì delay, lo không kịp chuyến nối, liền nhờ tiếp viên chuyển lời "Phiền cơ trưởng bay nhanh giùm một chút." Kết quả là máy bay hạ cánh sớm 20 phút, khách chuyển máy bay trong 5 phút. Chuyện này lên hot search và là mồi ngòi đốt bùng câu chuyện hãng bay này đầu 2023.

"Vừa cầm suất ăn trên tay, tiếp viên đã thông báo đến nơi, mời xuống xe", hiều người xác nhận đã thực sự trải nghiệm cảnh này chuyến bay ngắn nội địa, nhanh đến mức hạ cánh trước khi hành khách kịp gấp bàn ăn.

Trên mạng xã hội netizen bình luận: "Vừa ngả lưng định ngủ thì nghe thông báo máy bay đang xuống, xin cài dây an toàn"; "Ngủ trên Shandong Airlines là đặc quyền của người ngủ nhanh." "Shandong Airlines về nhà sớm một tiếng, phát hiện chồng ngoại tình, rồi thì… không có rồi".

Thậm chí nhiều người còn chế các câu chuyện hài hước như: "Mẹ tôi bị bệnh tai rất nặng. Bay một chuyến Shandong Airlines tai khỏi hẳn" (Tai ù do cất cánh dốc, tạo áp suất không khí biến đổi đột ngột)"; Không cần đặt đồng hồ báo thức, cứ mua vé Shandong Airlines là tự dậy sớm"; "Bao giờ cũng có một chuyến Shandong Airlines bay qua trên đầu. Không nhìn thấy mặt trời nhưng sẽ thấy Shandong Airlines."

Kho meme không dừng lại ở lời kể.

Bên cạnh clip đang được chia sẻ nhiều ở Việt Nam, có một clip khác cũng đã gây bão trước đó quay cảnh Shandong Airlines cất cánh thẳng đứng giữa mưa bão trong khi các hãng khác hủy chuyến hàng loạt, kèm caption "chưa cất cánh đã phát bữa ăn hãng bay rất gấp phục vụ bạn".

Máy bay Shandong Airlines cất cánh giữa bão cát

Suất ăn được phát ngay khi máy bay còn đang lăn bánh, chưa rời khỏi mặt đất. Clip này đạt 6,5 triệu lượt thích và gần 9.000 bình luận con số đủ nói lên sức hút của hãng bay này với cộng đồng mạng.

Ngoài chuyện tốc độ, meme suất ăn cũng không kém. Trong khi các hãng khác phục vụ sandwich hay cơm hộp, Shandong Airlines ra hai cái bánh bao kèm dưa cải muối. Netizen gọi đó là "đặc sản Sơn Đông" và thầm phục cái kiểu tiết kiệm trực diện không ngại ngùng. Cabin máy bay cũng dán danh ngôn Khổng Tử đặc sản chỉ có ở Sơn Đông.

Ngày 15/3/2023, trước sóng meme quá mạnh, chính Shandong Airlines phải ra tuyên bố chính thức. Hãng nói các nội dung kiểu "cấm cất cánh = cứ cất cánh thôi" hay "đến đúng giờ là trễ" là "đùa cợt", không phản ánh thực tế, có thể khiến công chúng hiểu sai về an toàn hàng không. Netizen đáp lại… bằng cách đặt ra thêm meme mới.

Bay nhanh có thật không?

Shandong Airlines bay đúng giờ hơn đa số hãng khác, nhưng lý do không phải thần bí. Hãng là đơn vị đầu tiên Trung Quốc trang bị hệ thống HUD (Head-up Display) cho toàn bộ đội bay từ năm 2017, sớm hơn các hãng khác 4 năm. HUD cho phép phi công cất cánh an toàn trong sương mù dày khi các hãng khác chỉ có cách ngồi chờ. Nhiều cơ trưởng xuất thân từ không quân, từng lái nhiều loại chiến đấu cơ đều mà netizen nhanh chóng biến thành huyền thoại.

Đội bay Boeing 737 thuần nhất cũng giúp cắt giảm chi phí bảo trì và huấn luyện đáng kể bay được nhiều chuyến hơn mỗi ngày, tự nhiên tỉ lệ đúng giờ cao hơn. Một sự thật kém màu sắc hơn, thời gian bay thường được các hãng ước tính thảnh thơi để dự phòng trễ. Shandong Airlines bay đúng tốc độ quy định nhưng dự phòng ít, làm cho đồng hồ đến sớm. Người bay nhiều trên hãng này xác nhận, phần lớn chuyến đến sớm 10–30 phút là bình thường.

Vậy có nên bay Shandong Airlines?

Skytrax xếp hãng 3 sao khá tốt nhưng chưa xuất sắc. Giá vé mềm, tỉ lệ đúng giờ thuộc top đầu, đội bay mới và hiện đại. Điều lạ là dịch vụ cơ bản, không có màn hình giải trí cá nhân, thực đơn đơn giản. Nếu bay nội địa Trung Quốc và ưu tiên đúng giờ đây là lựa chọn đáng xem xét. Nếu cần bay trong vui lướt mạng hãy chuẩn bị tinh thần vì máy bay hạ cánh trước khi bạn kịp mở tab.

Còn nếu bạn đang đọc bài này vì cái clip mà bạn bè tag vào thì câu trả lời ngắn gọn là: Đúng rồi, cái hãng bé tí bay ở dưới cùng đó là có thật, danh tiếng "siêu vội" là có thật, và khả năng cao nó sẽ hạ cánh trước cả hai chiếc kia.