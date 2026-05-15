Việt Nam có vịnh biển vừa được Mỹ xếp top 3 Đông Nam Á, hòn đảo đẹp nhất cách Hà Nội vài giờ chạy xe nhưng lại vắng hoe

Hầu hết người Việt Nam khi nhắc đến kỳ quan thiên nhiên đều chỉ nghĩ đến Vịnh Hạ Long mà bỏ quên một viên ngọc quý ngay sát vách. Mới đây, vịnh Bái Tử Long vừa được tạp chí danh tiếng Condé Nast Traveler của Mỹ xếp vị trí thứ 3 trong danh sách 7 kỳ quan bậc nhất Đông Nam Á năm 2026. Đáng ngạc nhiên hơn, nằm ngay trong lòng kỳ quan đẳng cấp quốc tế đó lại là một hòn đảo nhỏ chỉ 11 ki lô mét vuông mang tên Quan Lạn. Nơi đây ẩn chứa những bãi cát trắng mịn, làn nước xanh ngọc và vẻ hoang sơ nguyên sinh hiếm có, đủ để bạn quên đi nhịp sống thành thị.

Vịnh Bái Tử Long

Quan Lạn là một hòn đảo thuộc vùng vịnh Bái Tử Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Điều khiến hòn đảo này trở nên vô giá chính là vị trí tọa lạc ngay trung tâm Vườn Quốc gia Bái Tử Long, nơi đã được Trung tâm Đa dạng sinh học ASEAN công nhận là Vườn Di sản ASEAN từ năm 2017. Sự thật thú vị là bãi biển khiêm tốn vỏn vẹn 11 ki lô mét vuông này đang "nằm gọn trong lòng" một kỳ quan top 3 Đông Nam Á mà phần lớn khách du lịch trong nước chưa hề hay biết.

Dù diện tích khiêm tốn, đảo lại sở hữu nhiều bãi biển dài, cát trắng, nước xanh trong đến mức có thể nhìn thấy đáy. Do cách xa đất liền và được bảo vệ nghiêm ngặt, Quan Lạn vẫn giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ với làn nước trong vắt, bãi cát mịn trắng và những hàng phi lao xanh mướt rì rào theo gió biển.

Khoảng thời gian gần đây, Quan Lạn thu hút rất nhiều bạn trẻ và du khách bởi vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng. Đây cũng là điểm đến lý tưởng với các gia đình có trẻ nhỏ hay người lớn tuổi, vì đường ra đảo nằm trong vịnh nên gần như không có sóng lớn, thời gian di chuyển lại ngắn.

Các bãi biển nổi bật

Đảo Quan Lạn tuy bề ngang hẹp nhưng khá dài, vì thế sở hữu nhiều bãi biển với vẻ đặc trưng riêng. Bãi Minh Châu được mệnh danh là đẹp nhất với bờ cát trắng mịn, nước trong xanh như ngọc và rừng trầm mát mẻ. Bãi rất thoải, nền cứng, lý tưởng để tắm biển. Nếu muốn tìm một góc vắng người, đi thêm khoảng 1 km về phía bến cảng Trụi Minh Châu sẽ gặp bãi tắm hoang sơ gần như không có ai.

Bãi Sơn Hào nằm giữa bãi Quan Lạn và bãi Minh Châu, được đầu tư nhiều dịch vụ du lịch, khách sạn và resort, phù hợp cho du khách nghỉ dưỡng dài ngày. Điểm thú vị nhất là khi thủy triều lên cao, khu bãi biển sẽ thu hẹp lại một cách kỳ thú.

Bãi Robinson, nằm gần Minh Châu hơn chỉ có duy nhất một nhà nghỉ sát biển, không có dịch vụ khác, đúng kiểu hoang đảo thực sự, với nhà nghỉ nhỏ xinh nằm lọt thỏm giữa rừng thông.

Bãi Quan Lạn nằm gần cảng và gần chợ nhất, vắng vẻ hơn, cát trắng, nước trong xanh, sóng vừa phải, thích hợp để dạo bộ và ngắm cảnh yên tĩnh. Bãi Việt Mỹ gần cầu cảng có khu đồ ăn nhìn ra biển, view đẹp, giá phải chăng, đường bờ biển dài thoai thoải.

Eo Gió là điểm ngắm cảnh trên cao nằm gần đền Cậu, Cửa Đông, tận cùng của đảo, cách bến tàu Quan Lạn khoảng 6 km. Đường khá bụi vì nhiều xe tải qua lại, đường leo lên đỉnh khá nguy hiểm nên cần cẩn thận và không nên cho trẻ nhỏ theo.

Một điểm check-in nổi tiếng khác là dòng sông đôi bờ cát trắng, nằm ngay mặt đường chính, hai bên cát trắng trải dài, lấp lánh khi có nắng. Nên chụp vào buổi chiều gần hoàng hôn để có những bức ảnh đẹp nhất.

Nên đến Quan Lạn vào thời điểm nào?

Theo kinh nghiệm của nhiều du khách, thời điểm lý tưởng nhất để khám phá Quan Lạn là từ tháng 4 đến tháng 6 và từ tháng 9 đến tháng 11. Vào giai đoạn này, thời tiết trên đảo khá dễ chịu, nắng đẹp, ít mưa và biển êm, thuận tiện cho việc di chuyển cũng như tham quan các điểm du lịch xung quanh.

Ngược lại, những tháng còn lại, đặc biệt là tháng 7 và tháng 8, thường không được khuyến khích để du lịch Quan Lạn. Đây là thời điểm khu vực bước vào mùa mưa bão, biển dễ động mạnh, tàu thuyền có thể bị hạn chế hoặc tạm ngưng hoạt động, ảnh hưởng đến lịch trình và độ an toàn của chuyến đi.

Di chuyển đến Quan Lạn

Để tới đảo, du khách di chuyển theo hai chặng. Chặng đầu là đến Quảng Ninh: từ miền Nam hoặc miền Trung, đáp máy bay ra Hà Nội hoặc Hải Phòng rồi đi đường bộ đến bến tàu Hòn Gai tại Hạ Long hoặc cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn. Từ Hà Nội, xe limousine giá khoảng 150.000–200.000 đồng một lượt, thời gian gần 4 tiếng. Từ Hải Phòng chỉ mất khoảng 1,5 tiếng, giá xe limousine khoảng 150.000 đồng.

Chặng hai là từ cảng đi tàu cao tốc ra đảo, thường mất khoảng 45–60 phút. Hầu hết du khách chọn xuất phát từ cảng Cái Rồng để rút ngắn thời gian trên biển. Có thể nhờ khách sạn hỗ trợ đặt vé tàu và xe đưa đón từ cảng cho thuận tiện.

Khi đến đảo, du khách cũng có thể lựa chọn thuê xe máy khoảng 150.000 đồng/ngày chưa xăng, 200.000 đồng có xăng. Tuk tuk khoảng 700.000 đồng/ngày, xe điện 1.200.000 đồng/ngày, phù hợp nhóm đông hoặc gia đình.

Điểm nổi bật của Quan Lạn

Quan Lạn không chỉ đẹp về phong cảnh mà còn giàu về lịch sử văn hóa. Đình Quan Lạn được xây dựng từ thời hậu Lê (khoảng thế kỷ 17), tu sửa nhiều lần dưới thời Nguyễn, thờ các vị Tiên Công có công lập ra xã Quan Lạn và danh tướng Trần Khánh Dư.

Bên cạnh đình là chùa Quan Lạn và miếu Nghè Quan Lạn, thờ ông Phạm Công Chính, người đã hy sinh trong trận Vân Đồn lịch sử. Lễ hội đình Quan Lạn diễn ra từ mùng 10 đến 20 tháng 6 âm lịch, chính hội vào ngày 18 tháng 6, là dịp để hòa mình vào văn hóa dân gian đặc sắc của cộng đồng làng chài lâu đời.

Ăn gì ở Quan Lạn

Đến Quan Lạn mà không thưởng thức hải sản tươi ngon thì quả là một thiếu sót. Sá sùng, cá ghim, cù kỳ, toàn những cái tên lạ tai nhưng lại chính là linh hồn ẩm thực của đảo, khiến du khách một lần nếm thử là nhớ mãi. Bạn có thể ăn ngay tại khách sạn hoặc các bãi biển.

Ngoài ra, khu dân cư bãi Quan Lạn có quán lớn ngay ngã ba phục vụ theo suất, khoảng 1.000.000 đồng cho 4 người. Muốn tiết kiệm hơn, dậy sớm ra chợ mua hải sản tươi, hoặc ghé các cửa hàng đối diện đình Quan Lạn mua theo kg về tự chế biến.

Quan Lạn là điểm đến dành cho những ai muốn tìm lại sự tĩnh lặng, muốn nghe tiếng sóng vỗ thay vì tiếng còi xe, muốn nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao thay vì ánh đèn đô thị. Nàng thơ của vịnh Bái Tử Long đang chờ bạn đến khám phá, trước khi phần còn lại của thế giới tìm thấy nơi đây.