Trung Quốc đồng ý 1 việc sau cuộc gặp giữa ông Tập với ông Trump, một mặt hàng tăng giá gần 2%

Hồng Duy | 15-05-2026 - 10:13 AM | Tài chính quốc tế

Giá dầu đã tăng vào thứ Sáu sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng Trung Quốc đã đồng ý mua dầu từ Mỹ sau cuộc gặp thượng đỉnh.

Giá dầu thô Brent giao sau trên thị trường quốc tế giao tháng 7 đã tăng 1,49%, lên mức 107,30 USD/thùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giao tháng 6 tăng 1,55%, lên mức 102,74 USD/thùng.

"Họ đã đồng ý rằng họ muốn mua dầu từ Hoa Kỳ, họ sẽ đến Texas, chúng tôi sẽ bắt đầu đưa các tàu của Trung Quốc đến Texas, đến Louisiana và đến Alaska," Trump nói trong một cuộc phỏng vấn được ghi hình trước với Fox News, sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trung Quốc vẫn chưa xác nhận các giao dịch mua năng lượng này. CNBC đã liên hệ với các nhà chức trách Trung Quốc để yêu cầu bình luận nhưng chưa nhận được phản hồi trước khi xuất bản.

Mức tăng này cũng diễn ra sau khi cả hai tổng thống nhất trí rằng Eo biển Hormuz phải được duy trì mở cửa.

"Chủ tịch Tập cũng làm rõ sự phản đối của Trung Quốc đối với việc quân sự hóa Eo biển và bất kỳ nỗ lực nào nhằm thu phí cho việc sử dụng nó, theo một tuyên bố của một quan chức Nhà Trắng vào thứ Năm.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent nói với CNBC trong một cuộc phỏng vấn vào thứ Năm rằng Trung Quốc sẽ làm việc phía sau hậu trường để giúp mở lại Eo biển Hormuz. "Việc mở lại eo biển này rất có lợi cho họ," Bessent nói.

Nguồn: Tổng hợp﻿

Là chủ nợ lớn thứ 5 của Phnom Penh, Thái Lan đã được Campuchia trả nợ bao nhiêu trong năm 2025?

Bóng ma lạm phát nhăm nhe bủa vây Mỹ: Chính phủ bán trái phiếu lợi suất cao nhất 19 năm, thị trường rúng động với dự báo khả năng 80% Fed tăng lãi suất

Trong khi thế giới mải mê xây cao ốc, Trung Quốc đã chi 530 tỷ USD để xây "mặt trời nhân tạo" và vươn tới các vì sao

