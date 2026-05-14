Vừa đặt chân đến một công trình ở Trung Quốc, Tổng thống Trump ngỡ ngàng thốt lên "Thật đáng kinh ngạc!"

Công trình này là Thiên Đàn. Đây là nơi các hoàng đế Trung Quốc cử hành lễ tế trời. Thiên Đàn rộng hơn 270 ha, với những quần thể kiến trúc đặc trưng thời Minh - Thanh.

Khoáng 13h chiều 14/5 (khoảng 12 giờ Việt Nam), sau cuộc hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến địa điểm di sản thế giới Thiên Đàn. Hai nhà lãnh đạo đã chụp ảnh lưu niệm trước Điện Kỳ Niên. Đây là nơi cầu mùa màng bội thu và cũng là công trình nổi tiếng nhất ở Thiên Đàn.

Theo SCMP, các hoàng đế triều Minh và triều Thanh thường đến điện này vào ngày đông chí để cầu nguyện cho mùa màng bội thu trong năm tới. Các hoàng đế Trung Quốc lúc bấy giờ rất coi trọng nông nghiệp và xem đó là nền tảng của trị vì.

Thăm quan địa điểm di sản thế giới Thiên Đàn, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: "Công trình này thật kỳ vĩ. Thật đáng kinh ngạc! Trung Quốc rất đẹp!".

Ngoài ra, khi được hỏi về cuộc hội đàm trước đó với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Trump đáp "tuyệt vời".

Thiên Đàn nằm ở phía đông của Tiền Môn, khu vực nội thành phía nam thành phố Bắc Kinh. Đây cũng là công trình lớn nhất trong hệ thống các đàn tế lễ ở Bắc Kinh; đồng thời là quần thể kiến trúc dành cho việc tế trời lớn nhất thế giới. Thiên Đàn được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1998.

Trên thực tế, Thiên Đàn có diện tích lên tới 273 ha, tức là rộng gấp 5 lần Tử Cấm Thành. Công trình này có bố cục gồm hai vòng tường thành hình vuông lồng vào nhau. Cụ thể, hai vòng tường này chia khuôn viên thành nội đàn và ngoại đàn. Trong đó, tường ngoại đàn dài 6.416 m và tường nội đàn dài 3.292 m.

Điện Kỳ Niên có kiến trúc trung tâm là tòa điện lớn hình tròn có ba tầng mái, nằm trên đài đá hoa cương cao ba tầng.

Đáng chú ý, các công trình ở Thiên Đàn chủ yếu tập trung ở khu vực nội đàn với hai kiến trúc chính là Điện Kỳ Niên ở phía bắc và Viên Khâu Đàn ở phía nam. Hai kiến trúc này nối với nhau bằng cầu Đan Bích dài 360 m, rộng 30 m, từ đó tạo nên trục trung tâm cho toàn bộ bố cục.

Về Điện Kỳ Niên, nơi hai nhà lãnh đạo vừa chụp ảnh lưu niệm, khu này có kiến trúc trung tâm là tòa điện lớn hình tròn có ba tầng mái, nằm trên đài đá hoa cương cao ba tầng. Đây cũng là tòa nhà biểu tượng của Thiên Đàn. Trên thực tế, Điện Kỳ Niên là công trình có hình chữ nhật và sau đó được xây dựng lại thành hình dáng như hiện nay vào năm Quang Tự thứ 16 (1890), dưới thời trị vì của Thanh Đức Tông Quang Tự.

Điện Kỳ Niên được thiết kế mang nhiều ý nghĩa biểu tượng cho vũ trụ luận. Cụ thể, màu xanh của lớp ngói lưu ly trên mái tượng trưng cho bầu trời, 4 cột trụ Long Tỉnh (giếng rồng) ở trung tâm tượng trưng cho 4 mùa, 12 cột bao quanh tượng trưng cho 12 tháng. Cuối cùng, 12 cột ngoài cùng tượng trưng cho 12 canh giờ trong một ngày. Kiểu kiến trúc này mang ý nghĩa chính trị quan trọng, vì là nơi dành riêng cho hoàng đế thực hiện lễ cầu nguyện hoặc tổ chức các buổi đại triều.

Bên cạnh đó, Thiên Đàn còn có các công trình kiến trúc phụ như Trai Cung, Thần Nhạc Thự và Hi Sinh Sở ở phía tây. Theo đó, Trai Cung là nơi Hoàng đế tắm rửa, thanh tịnh cơ thể trước khi cử hành nghi lễ. Trong khi đó, Thần Nhạc Thự là nơi làm việc của quan lại phụ trách nhạc tế, Hi Sinh Sở là nơi nuôi thú dùng trong tế lễ như bò, cừu, thỏ...

Sau cuộc hội đàm giữa ông Trump và ông Tập, hai lãnh đạo đã nhất trí thiết lập "mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng" giữa Mỹ - Trung Quốc nhằm định hướng cho quan hệ song phương trong ba năm tới và xa hơn nữa. Đây cũng là lần đầu tiên cụm từ "ổn định chiến lược mang tính xây dựng" được sử dụng cho quan hệ Mỹ - Trung. Đáng chú ý, trong lần công du tới Trung Quốc, ông Trump đã được đón tiếp bằng các nghi thức cao nhất và được ông Tập mời thăm Thiên Đàn tại Bắc Kinh. Sự đón tiếp trọng thể dành cho ông Trump được coi là trái ngược hoàn toàn với hàng loạt căng thẳng thương mại và địa chính trị chưa được giải quyết giữa hai nước trong thời gian qua.



