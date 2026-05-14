Ngoại trưởng Mỹ liên tục ngước nhìn 1 chi tiết trong Đại lễ đường Nhân dân: Điều gì đã gây tò mò?

Theo CNN, trước khi cuộc đàm phán giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã dành chút thời gian để chiêm ngưỡng cảnh vật – cụ thể là trần nhà của phòng họp trong Đại lễ đường Nhân dân.

Video cho thấy ông Rubio ngửa đầu ra sau để quan sát trần nhà, vừa chỉ tay vừa ra hiệu về phía đó trong khi trò chuyện với Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth.

Đoạn video đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội X và Trung Quốc, nơi người dùng tỏ ra thích thú với phản ứng của ông Rubio.

Một số người đã hài hước suy đoán ông Rubio có thể đã nói gì đó với ông Hegseth như "Nhìn những chiếc đèn kia kìa - chúng ta nên thay đèn của mình khi trở về" hay "Hãy trang trí lại Nhà Trắng như thế này khi chúng ta trở về".

Đại lễ đường Nhân dân được thiết kế với sự tỉ mỉ và tay nghề thủ công tinh xảo khi được xây dựng vào những năm 1950. Công trình nổi tiếng với những chiếc đèn chùm pha lê lớn, được bao quanh bởi các tác phẩm điêu khắc bằng thạch cao mạ vàng theo phong cách truyền thống Trung Quốc, và trần nhà nhiều màu sắc được sắp xếp theo hình bàn cờ. Toàn bộ đại lễ đường rực rỡ với vàng rực rỡ.