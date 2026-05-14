Hơn 700.000 thùng dầu do Nga viện trợ đã dùng hết, bộ trưởng Cuba ra cảnh báo ‘nóng’

Cuộc khủng hoảng năng lượng tại Cuba đang tiến tới điểm gãy nghiêm trọng. Trong một thông báo đặc biệt trên truyền hình quốc gia tối thứ Tư (13/5 giờ địa phương), Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Cuba, ông Vicente de la O Levy, đã đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về tương lai điện năng của hòn đảo này.

Bộ trưởng de la O Levy cho biết lô dầu viện trợ từ Nga vào cuối tháng 3 đã hoàn toàn cạn kiệt.

“Tình hình đang cực kỳ căng thẳng và đang trở nên ‘nóng’ hơn theo đúng nghĩa đen”, ông nói, ám chỉ cái nóng gay gắt của mùa hè vùng Caribbean đang đẩy nhu cầu sử dụng điện lên mức đỉnh điểm.

Vị quan chức này lặp lại nhiều lần rằng dự trữ nhiên liệu để vận hành lưới điện quốc gia đã hết sạch. “Chúng ta hoàn toàn không còn dầu diesel”, ông khẳng định.

Tình trạng này là kết quả trực tiếp từ lệnh cấm vận dầu mỏ mà chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt lên Cuba. Sau khi Mỹ bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela vào tháng 1, nguồn cung dầu từ Venezuela cho đảo quốc này đã bị cắt đứt.

Các quan chức Cuba cho biết, ngoại trừ duy nhất một chuyến tàu dầu từ Nga, họ đã bị Mỹ phong tỏa mọi chuyến hàng vận chuyển dầu trong hơn 4 tháng qua. Cuối tháng 3, tàu Anatoly Kolodkin của Nga cập cảng Matanzas ở thủ đô Havana, mang theo 730.000 thùng dầu thô để Cuba tinh chế.

Kể từ khi nguồn dầu viện trợ cạn sạch vào đầu tháng 5, người dân Cuba phải chịu tình trạng cắt điện kéo dài gần như cả ngày.

Tại thủ đô Havana, thời gian mất điện hiện đã vượt quá 20-22 giờ mỗi ngày. Nhiều người phải thức giấc giữa đêm, vào những khoảnh khắc ngắn ngủi có điện, để tranh thủ nấu ăn hoặc giặt giũ. Người dân cho biết họ thậm chí không có đủ điện để sạc điện thoại hay xe máy điện.

Dù đã nỗ lực sử dụng năng lượng mặt trời từ các tấm pin do Trung Quốc tài trợ, nhưng Bộ trưởng de la O Levy cho biết nguồn điện này không ổn định do điều kiện thời tiết và thiếu hệ thống pin lưu trữ để sử dụng vào ban đêm.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang nỗ lực ép buộc chính phủ Cuba phải thực hiện các cải cách chính trị, kinh tế và thay đổi dàn lãnh đạo nếu muốn được dỡ bỏ trừng phạt. Ông Trump thậm chí còn tuyên bố chính quyền Cuba đang trên đà sụp đổ và đang cân nhắc sử dụng biện pháp quân sự.

Đáp lại, các quan chức Cuba kịch liệt bác bỏ chiến dịch gây áp lực này và thề sẽ kháng cự mọi cuộc can thiệp quân sự bằng vũ lực.

Trong một diễn biến mới nhất, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố gói viện trợ trị giá 100 triệu USD cho Cuba với điều kiện nước này phải thực hiện “những cải cách thực chất đối với hệ thống xã hội chủ nghĩa”. Phía Mỹ tuyên bố: “Quyết định nằm ở phía chính quyền Cuba: chấp nhận hỗ trợ hoặc từ chối nguồn cứu trợ sinh tử và phải chịu trách nhiệm trước người dân vì đã ngăn cản sự giúp đỡ quan trọng”.

Tình hình tại Cuba hiện không chỉ là một cuộc khủng hoảng năng lượng thuần túy mà đã trở thành một mặt trận đối đầu trực diện trong ván bài địa chính trị giữa Havana và Washington.

Theo CNN﻿