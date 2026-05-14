Tiền tuyến hỗn loạn, UAV Ukraine bị phe mình bắn rơi: Đồ dùng nhà bếp trở thành ‘vũ khí thiết yếu’

Tờ Business Insider ngày 12/5 đưa tin, những người lính Ukraine cho biết, vào những khoảnh khắc không chắc chắn đó, họ có thể không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nổ súng vào bất kỳ máy bay không người lái (UAV) nào mà họ phát hiện ra, vô hiệu hóa tất cả những UAV sử dụng tần số vô tuyến bằng tác chiến điện tử, hoặc cắt đứt cáp điều khiển của những UAV sử dụng cáp quang không thể gây nhiễu mà không rõ nguồn gốc.

"Bắn nhầm và chịu ảnh hưởng từ tác chiến điện tử của đồng đội là một trong những nguyên nhân lớn nhất gây ra tổn thất thiết bị trên tiền tuyến. Điều đó là sự thật", Mykyta Rozhkov - giám đốc phát triển kinh doanh của nhà sản xuất UAV và vũ khí Frontline Robotics (Ukraine) - nói với Business Insider.

Tuy nhiên, ông cho rằng những tổn thất này là điều dễ hiểu. "Cuối cùng, nếu một vật thể trông giống như UAV đang bay về phía bạn, và nó ở cách bạn chưa đến 100 mét, thì có lẽ tốt hơn hết là nên bắn hạ nó."

Giống như những tổn thất khác, đây chỉ là một phần của cuộc xung đột sử dụng nhiều UAV này, các công ty cho biết.

Stanislav Hryshyn - đồng sáng lập của nhà sản xuất UAV General Cherry (Ukraine) - nói với Business Insider rằng mọi người cần hiểu rằng tiền tuyến là "nơi khắc nghiệt nhất trên thế giới, nơi đáng sợ nhất".

UAV là vũ khí chủ chốt của cả Nga và Ukraine. Ảnh: Getty Images

Chưa rõ có bao nhiêu UAV của Ukraine bị bắn nhầm; tuy nhiên, binh sĩ Ukraine cho biết thường có quá nhiều UAV trên bầu trời gây ra hỗn loạn và nhầm lẫn.

Đôi khi việc bắn hạ UAV cùng phe là do tai nạn, đặc biệt là khi xét đến cường độ của tác chiến điện tử; những lần khác, đó là cố ý. Trong lúc giao tranh ác liệt, binh lính có thể hoảng loạn và gây nhiễu mọi thứ.

Các binh sĩ Ukraine trước đây đã nói với BI rằng họ cũng sẽ cắt cáp trên các UAV cáp quang được chế tạo để chống lại tác chiến điện tử với thái độ "thà cẩn thận còn hơn hối tiếc".

Họ sử dụng kéo, dao, hoặc tay không. Một người lính cho biết mỗi thành viên trong đơn vị của anh đều mang theo kéo cho mục đích này và anh đã mua cho mọi người dụng cụ thu dây để không ai bị mất kéo.

Đối mặt với những thách thức này, người điều khiển UAV đôi khi sẽ nhắn tin cho các đơn vị gần đó để thương lượng thời gian và hướng bay an toàn nhằm tránh việc UAV của họ bị bắn hạ bởi lực lượng phòng thủ cùng phe.

UAV cáp quang được điều khiển bằng dây cáp mà binh sĩ có thể cắt. Ảnh: Getty Images

Tình trạng bắn nhầm ít xảy ra hơn với UAV mặt đất của Ukraine, còn được gọi là robot mặt đất hoặc phương tiện mặt đất không người lái (UGV), vốn chiếm số lượng nhỏ nhưng đang phát triển nhanh chóng trong kho vũ khí của Ukraine.

DevDroid - một nhà sản xuất UAV - nói với Business Insider rằng mặc dù họ không tin rằng binh sĩ Ukraine cố tình nhắm mục tiêu vào UAV cùng phe, nhưng vẫn có một số sai sót do bắn nhầm. Oleg Fedoryshyn - giám đốc nghiên cứu và phát triển của DevDroid - gọi chúng là "những tai nạn nhỏ do đồng đội gây ra".

Ukraine đang nỗ lực cải thiện sự phối hợp trên tiền tuyến thông qua hệ thống Delta, một hệ thống quản lý tác chiến trực tuyến cung cấp bức tranh tổng thể về chiến dịch, bao gồm vị trí các mục tiêu của Nga và cách phối hợp lực lượng Ukraine. Hệ thống này bao gồm một lớp chuyên dụng cho việc nhận biết và quản lý UAV của Ukraine, có thể giảm thiểu thương vong do bắn nhầm phe mình.

Hiện có quá nhiều UAV trên bầu trời khiến binh lính khó phân biệt chúng thuộc về phe nào. Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên, UAV cũng được chế tạo để dễ bị hư hại, và việc tổn thất là điều khó tránh khỏi. UAV rẻ hơn nhiều so với các vũ khí cao cấp mà quân đội phương Tây thường dựa vào, và đó là một đặc điểm có chủ ý trong cách chúng được chế tạo và sử dụng.

Ông Rozhkov cho biết tên lửa mạnh mẽ vẫn có vai trò quan trọng trên tiền tuyến, nhưng kinh nghiệm của Ukraine, cũng như từ cuộc xung đột tại Iran, cho thấy các quốc gia cũng cần những vũ khí có thể sản xuất nhanh chóng và sử dụng trên quy mô lớn, như UAV.