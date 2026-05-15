Là chủ nợ lớn thứ 5 của Phnom Penh, Thái Lan đã được Campuchia trả nợ bao nhiêu trong năm 2025?

Theo báo cáo của Bộ Tài chính Campuchia (MEF), tính đến cuối năm 2025, nước này đang nợ Thái Lan 54,22 triệu USD, giảm nhẹ so với mức 54,53 triệu USD vào cuối năm 2024.

Năm ngoái, Campuchia đã trả nợ 5,65 triệu USD cho Thái Lan, bao gồm 4,82 triệu USD tiền gốc và 830.000 USD tiền lãi, báo cáo cho biết.

Tính đến cuối năm ngoái, Thái Lan là chủ nợ song phương lớn thứ 5 của Campuchia, sau Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Pháp.

Trên thực tế, chính phủ Campuchia đã nhiều lần vay vốn từ Thái Lan để phát triển cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, căng thẳng xung quanh đền Preah Vihear đã leo thang thành xung đột biên giới. Đáp lại, Campuchia đã yêu cầu rút khỏi thỏa thuận vay với lý do nước này có đủ nguồn lực.

Tính đến cuối 2025, tổng nợ công Campuchia đạt 13,05 tỷ USD, tăng 8,5% so với cuối năm 2024. Trong đó, 98% là nợ nước ngoài với gần 12,8 tỷ USD, tăng từ mức 11,9 tỷ USD vào cuối năm 2024. Nợ Trung Quốc là 4 tỷ USD, chiếm hơn 31%.

Năm ngoái, chính phủ đã ký kết các thỏa thuận vay ưu đãi mới với các đối tác phát triển trị giá 1,22 tỷ USD, chiếm 45% mức trần cho phép theo luật định. Nước này cũng đã trả 678,3 triệu USD tiền nợ cho các đối tác phát triển năm ngoái

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Aun Pornmoniroth cho biết các khoản vay mới này được sử dụng để tài trợ cho các dự án đầu tư công trong các lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững dài hạn và tăng năng suất kinh tế.

