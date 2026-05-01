Bóng ma lạm phát nhăm nhe bủa vây Mỹ: Chính phủ bán trái phiếu lợi suất cao nhất 19 năm, thị trường rúng động với dự báo khả năng 80% Fed tăng lãi suất

Cụ thể, ngày 13/5, Bộ Tài chính Mỹ phát hành 25 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 30 năm với lợi suất đạt mức 5,046%.

Trước đó cùng ngày, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng mạnh sau khi dữ liệu chính thức cho thấy lạm phát bán buôn trong tháng 4 vọt lên mức 6%. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2022. Theo các chuyên gia quản lý danh mục đầu tư tại Columbia Threadneedle, việc chi trả lãi vay cho các khoản nợ công đang tạo ra áp lực tài chính ngày càng lớn đối với Chính phủ Mỹ.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do cuộc xung đột tại Trung Đông khiến giá nhiên liệu leo thang. Chi phí năng lượng tăng cao trực tiếp đẩy chi phí đầu vào của các doanh nghiệp trên khắp nước Mỹ lên mức kỷ lục.

Lạm phát vốn là "kẻ thù" của các loại nợ dài hạn. Lo ngại về giá cả tăng đã khiến lợi suất trái phiếu 30 năm tăng thêm khoảng 0,4 điểm phần trăm kể từ khi xung đột bắt đầu.

Dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) cho thấy chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 4 đã tăng mạnh so với mức 4,3% của tháng 3 và mức 3,4% ghi nhận trước thời điểm xung đột nổ ra hồi tháng 2.

Các nhà kinh tế tại Deutsche Bank nhận định rằng mọi hàng hóa tiêu dùng đều được vận chuyển bằng xe tải chạy dầu diesel. Do đó, ảnh hưởng của giá năng lượng đang lan tỏa rộng khắp nền kinh tế và dự báo một mùa hè không mấy dễ chịu cho người tiêu dùng Mỹ.

Giá bán buôn thường được coi là chỉ báo đi trước của lạm phát tiêu dùng. Hiện nay, lạm phát tiêu dùng tại Mỹ đã chạm mức cao nhất trong 3 năm là 3,8% trong tháng 4. Số PPI tháng 4 này tương đương với giai đoạn tháng 12/2022, khi nền kinh tế Mỹ chao đảo vì cú sốc năng lượng từ cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Tương tự giai đoạn đó, giá nhiên liệu đã tăng vọt trong những tuần gần đây. Việc eo biển Hormuz bị phong toả đã chặn đứng 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu, khiến giá dầu thô tăng đột biến. Giá xăng tại Mỹ hiện đã tăng lên mức 4,51 USD/gallon. Trong khi đó, giá dầu diesel cũng tăng tiệm cận mức kỷ lục, lên 5,66 USD.

Tình hình lạm phát căng thẳng đặt ra một bối cảnh đầy thách thức cho ông Kevin Warsh khi ông tiếp quản vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Bà Susan Collins, Chủ tịch Fed chi nhánh Boston, hình dung ra kịch bản Fed cần phải tăng lãi suất để đối phó với làn sóng lạm phát mới. Bà lo ngại cú sốc năng lượng đang đẩy rủi ro lạm phát lên cao hơn.

Thị trường tài chính hiện đang cược khả năng tăng lãi suất vào tháng 4/2027 lên tới 80%, tăng mạnh so với mức 56% của đầu tuần. Các chuyên gia kinh tế cảnh báo cuộc chiến sẽ tiếp tục gây áp lực tăng giá lên mọi mặt đời sống, từ thực phẩm đến vé máy bay.

Theo BLS, chi phí vận tải hàng hóa trong tháng 4 đã tăng tới 8,1%. Lạm phát sản xuất lõi (không bao gồm thực phẩm và năng lượng) cũng đã tăng lên 4,4% trong tháng 4, cho thấy chi phí năng lượng đang "thấm" sâu vào các thành phần khác của nền kinh tế.

Theo FT