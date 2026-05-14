Nóng: Canon dừng toàn bộ sản xuất tại 1 quốc gia ĐNÁ sau 13 năm, 1.400 nhân viên mất việc

Trước bối cảnh nhu cầu in ấn toàn cầu sụt giảm mạnh, ông lớn điện tử Nhật Bản Canon đã quyết định đóng cửa nhà máy sản xuất máy in laser tại Philippines nhằm thu hẹp quy mô và tái cơ cấu năng lực sản xuất.

Nguồn tin từ Nikkei cho biết, nhà máy nằm ở ngoại ô Manila sẽ chính thức ngừng hoạt động vào cuối tháng 6 tới. Sau động thái mới nhất, Canon sẽ không còn bất kỳ cơ sở sản xuất nào tại quốc gia Đông Nam Á này.

Được đưa vào vận hành từ năm 2013, nhà máy hiện có khoảng 1.400 nhân viên. Phía Canon khẳng định sẽ cung cấp đầy đủ các khoản bồi thường cũng như hỗ trợ tìm kiếm việc làm mới cho toàn bộ nhân sự bị ảnh hưởng bởi quyết định này.

Về tương lai của khu đất xây dựng nhà máy, người phát ngôn của hãng cho hay: “Hiện chưa có quyết định cuối cùng, nhưng chúng tôi đang xem xét một số phương án, bao gồm cả việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng để chuyển nhượng”.

Đáng chú ý, Canon loại trừ khả năng di dời năng lực sản xuất của nhà máy này sang khu vực khác. Hãng nhận định nhu cầu đối với máy in laser, đặc biệt là dòng máy dùng cho văn phòng, đang lao dốc không phanh và gần như không có khả năng phục hồi trong tương lai.

Đây không phải là lần đầu tiên Canon mạnh tay cắt giảm các cơ sở sản xuất. Năm ngoái, tập đoàn này đã chấm dứt hoạt động tại một nhà máy ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) trước sức ép của làn sóng số hóa không giấy tờ và sự vươn lên mạnh mẽ của các đối thủ nội địa tại quốc gia này.

Theo kế hoạch kinh doanh trung hạn công bố vào tháng 1 vừa qua, Canon đang đẩy mạnh lộ trình hợp nhất các nhà máy sản xuất máy in ở nước ngoài. Mục tiêu đến năm 2028, tập đoàn sẽ cắt giảm 30% nhân lực và thu hẹp 40% diện tích sản xuất trong mảng thiết bị này.

Quyết định rút khỏi Philippines một lần nữa khẳng định bước chuyển mình quyết liệt của Canon nhằm thích ứng với một thế giới đang dần từ bỏ thói quen in ấn truyền thống. Trong kỷ nguyên làm việc từ xa và hybrid (kết hợp), chiếc máy in laser cồng kềnh từng là “trái tim” của mỗi văn phòng nay trở thành một thiết bị thừa thãi. Việc các doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số để cắt giảm chi phí vận hành đã khiến mảng kinh doanh máy này, vốn đóng góp lợi nhuận chủ lực cho Canon, rơi vào tình trạng tăng trưởng âm kéo dài.

Không dừng lại ở đó, Canon còn đang mắc kẹt trong cuộc chiến về chi phí và chuỗi cung ứng. Việc duy trì các nhà máy quy mô lớn tại Đông Nam Á hay Trung Quốc không còn mang lại lợi thế cạnh tranh về giá thành khi chi phí lao động và logistics tại các khu vực này liên tục tăng cao. Sự trỗi dậy của các đối thủ nội địa Trung Quốc với khả năng tối ưu hóa giá bán và linh hoạt trong thiết kế đã trực tiếp đe dọa thị phần của Canon ở phân khúc tầm trung. Điều này buộc Canon phải đứng trước lựa chọn nghiệt ngã: hoặc tiếp tục đốt tiền duy trì công suất thừa, hoặc phải chấp nhận đau đớn để cắt bỏ những cơ sở sản xuất không còn hiệu quả như nhà máy tại Philippines.

Thách thức còn đến từ sự chậm chân trong việc chuyển dịch sang các mảng kinh doanh mới. Trong khi mảng máy ảnh truyền thống bị điện thoại thông minh “nuốt chửng” phần lớn thị phần phổ thông, Canon dù đã nỗ lực chuyển sang dòng máy không gương lật (mirrorless) và thiết bị y tế, nhưng tốc độ sinh lời từ những mảng này vẫn chưa đủ để bù đắp cho sự sụp đổ của đế chế máy in.

Theo: Nikkei