Một tàu chở dầu của Nga.

Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chính (IEEFA) có trụ sở tại Mỹ báo cáo, nhập khẩu của EU đã tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái trong giai đoạn tháng 1-3, trong đó Pháp, Tây Ban Nha và Bỉ chiếm phần lớn lượng hàng giao.

Nga vẫn là nhà cung cấp LNG lớn thứ 2 của EU, bất chấp việc khối này đặt mục tiêu loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch của Nga vào năm 2027, báo cáo cho biết.

Các nước EU đã chi 5,9 tỷ euro cho khí đốt đường ống của Nga và 6,7 tỷ euro cho LNG của Nga vào năm 2025.

Theo dữ liệu trước đó, Nga chiếm khoảng 13% tổng lượng nhập khẩu khí đốt tự nhiên và LNG của EU vào năm 2025.

IEEFA cho biết, sự gia tăng nhập khẩu một phần là do sự gián đoạn trên thị trường LNG toàn cầu liên quan đến việc giảm lưu lượng hàng hải qua eo biển Hormuz. Điều này đã hạn chế xuất khẩu của Qatar và làm tăng sự phụ thuộc của EU vào các nhà cung cấp lớn khác.

“Cuộc chiến ở Trung Đông đã khiến châu Âu phụ thuộc nhiều hơn vào hai nhà cung cấp LNG lớn nhất của mình là Mỹ và Nga”, Ana Maria Jaller-Makarewicz, nhà phân tích năng lượng hàng đầu tại IEEFA cho biết.

EU đang đối mặt với nguy cơ phụ thuộc vào LNG của Mỹ khi Mỹ dự kiến sẽ vượt qua Na Uy để trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của khối vào năm 2026 và có thể chiếm 80% lượng nhập khẩu LNG của EU vào năm 2028.

Báo cáo cũng cho biết thêm, LNG của Mỹ có giá trung bình cao nhất đối với người mua ở châu Âu.

Những diễn biến mới nhất đã khiến một số chính trị gia EU tăng cường kêu gọi xem xét lại các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Tuy nhiên, bất chấp áp lực chính trị ngày càng tăng về chi phí năng lượng, Ủy viên Năng lượng EU Dan Jorgensen vẫn khẳng định khối này sẽ tiếp tục loại bỏ dần nhập khẩu LNG từ Nga và mở rộng mua hàng từ các nhà cung cấp thay thế, bao gồm cả Mỹ.

Trong khi đó, Nga lập luận, các nước châu Âu cuối cùng sẽ buộc phải khôi phục quan hệ năng lượng với Nga.

Đặc phái viên Điện Kremlin Kirill Dmitriev cho biết, chính sách của EU dưới thời những người mà ông gọi là "các chính trị gia bài Nga" có nguy cơ làm suy yếu công nghiệp của khối.