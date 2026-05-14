Cuba mở cánh cửa chưa từng có sau Cách mạng, Việt Nam lập tức xuất hiện: Dự án thứ hai bắt đầu 'hái quả'

Hãng truyền thông Brasil de Fato ngày 12/5 đưa tin, trong nỗ lực nâng cao sản lượng lương thực, Cuba đã triển khai dự án hợp tác nông nghiệp thứ hai với Việt Nam. Dự án này được tiến hành tại tỉnh Granma ở phía đông Cuba, tập trung vào trồng lúa với mục tiêu tăng cường nguồn cung lương thực trong nước.

Đây là dự án hợp tác giữa công ty gạo quốc doanh Granma của Cuba và công ty Thái Bình của Việt Nam - một doanh nghiệp đã tham gia trong lĩnh vực thương mại của quốc đảo này nhiều năm qua, và mới đây đã tiến hành vụ thu hoạch đầu tiên tại thị trấn Yara thuộc tỉnh Granma.

Dự án hợp tác nông nghiệp mang tên TBAgri hiện đang trong giai đoạn đầu, trồng lúa trên các thửa ruộng bậc thang bằng phẳng với diện tích khoảng 160 ha tại xã José Martí. Theo kế hoạch, diện tích trồng lúa sẽ được mở rộng dần cho đến khi đạt 25.000 ha.

Dự án hoạt động theo mô hình 100% vốn nước ngoài và sử dụng đất được nhà nước Cuba cấp quyền sử dụng, với thời gian thực hiện dự kiến là 25 năm. Trong giai đoạn đầu, sản lượng lúa gạo chủ yếu phục vụ tiêu dùng trong nước Cuba, với mục tiêu chính là tự cung tự cấp về lương thực cho địa phương.

Vùng trồng lúa ở tỉnh Granma, Cuba. Ảnh: Granma

Đây là dự án thứ hai thuộc loại này giữa Cuba và Việt Nam, tiếp nối kinh nghiệm được tích lũy tại tỉnh Pinar del Río. Tại đó, thông qua một dự án thí điểm được khởi xướng vào cuối năm 2024, công ty Agri VMA của Việt Nam đã bắt đầu canh tác trên các thửa ruộng thuộc sở hữu nhà nước Cuba tại thị trấn Los Palacios, được cấp phép theo mô hình tích hợp công nghệ và chuyên gia từ châu Á với lực lượng lao động địa phương.

Theo thông tin từ Agri VMA, tính đến đầu tháng 1/2026, hơn 1.100 hecta lúa đã được thu hoạch, với sản lượng khoảng 5.900 tấn gạo. Hơn 1.700 tấn gạo trong số đó được bán ra thị trường, bao gồm cả những lô hàng được nhà nước Cuba trợ cấp cho những hộ gia đình ở các tỉnh Pinar del Río và Artemisa, thông qua chương trình "Giỏ thực phẩm cơ bản" được quản lý chặt chẽ.

Cả hai dự án trên đều là một phần trong chiến lược ưu tiên của chính phủ Cuba nhằm giảm nhập khẩu và phục hồi sản xuất lương thực trong nước, vốn đã suy giảm mạnh trong những năm gần đây. Riêng đối với gạo, mức giảm đạt tới 90%, theo số liệu từ Văn phòng Thống kê và Thông tin Quốc gia Cuba (ONEI).

Brasil de Fato đưa tin, đây cũng là một phần của quá trình chuyển đổi đầy thách thức và phức tạp tại Cuba, với mục tiêu trọng tâm là đa dạng hóa các phương thức sản xuất. Cả hai dự án đều đại diện cho một bước ngoặt lịch sử trong chính sách nông nghiệp của đất nước này, vì kể từ khi quốc hữu hóa sau thắng lợi của Cách mạng Cuba, đây là những trường hợp đầu tiên mà nhà nước Cuba cấp quyền sử dụng đất cho một công ty nước ngoài để trực tiếp sản xuất lương thực.

Bất chấp những khó khăn mà Cuba phải đối mặt trong những tháng gần đây - bao gồm cả tác động của cơn bão Melissa vào cuối tháng 10 năm ngoái gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tỉnh Granma, cũng như việc chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump siết chặt nguồn cung năng lượng nhập khẩu vào Cuba từ tháng 1/2026 - dự án mới tại Granma đã bắt đầu vụ thu hoạch đầu tiên vào cuối tuần qua. Trước thành quả này, chính phủ Cuba mô tả đây là một “cột mốc quan trọng cho sự phát triển nông nghiệp của địa phương”.