Chủ tịch Trung Quốc chiêu đãi Tổng thống Mỹ vịt quay Bắc Kinh, bánh bao chiên

Trong bài phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Tổng thống Mỹ Trump nói rằng ông cảm thấy vinh dự khi đến thăm Trung Quốc, đồng thời cho biết ông và Chủ tịch Tập đã có “những cuộc trao đổi vô cùng tích cực và hiệu quả”. Ông gọi nhà lãnh đạo Trung Quốc là “người bạn của tôi”. Sau đó, ông chính thức mời Chủ tịch Tập đến thăm Nhà Trắng vào tháng 9, trước khi nâng ly chúc mừng “mối quan hệ phong phú và bền chặt” giữa hai quốc gia. (Ảnh: AP)