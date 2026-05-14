Nhà báo Mỹ bị phạt sau 2 phút, phóng viên BBC không thể trốn quá 7 phút: Thiên Võng Trung Quốc mạnh cỡ nào?

Phóng viên Mỹ bị phạt vì đỗ xe sai… 2 phút

Người dẫn chương trình Bret Baier của Fox News cho biết hôm 13/5 rằng nhóm của ông đã bị phạt 40 USD tại Trung Quốc chỉ vì đỗ xe trái phép “trong hai phút”.

Baier dẫn chương trình “Special Report” từ Trung Quốc, sau chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump tới nước này để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình.

“Camera ở khắp mọi nơi tại Bắc Kinh”, Baier nói. “Chúng tôi đang đứng bên ngoài ga Haidian và chỉ riêng góc phố này tôi đã đếm được ít nhất 20 camera.”

Theo ông, mật độ camera dày đặc khiến người dân Trung Quốc hầu như không dám vi phạm những lỗi nhỏ như băng qua đường sai quy định vì hậu quả có thể đến gần như ngay lập tức.

Baier sau đó kể lại trải nghiệm của chính nhóm mình. Tài xế của đoàn chỉ đỗ xe sai quy định vài phút đã lập tức nhận tin nhắn báo bị phạt.

“Chỉ riêng năm nay, Bắc Kinh đã lắp thêm 1.500 camera. Chúng ghi lại mọi thứ”, ông nói. “Không ai ở đây dám băng qua đường sai luật vì có thể bị phạt ngay. Thậm chí tài xế của chúng tôi chỉ đỗ xe trái phép hai phút và lập tức nhận tin nhắn báo bị phạt khoảng 40 USD vì camera đã ghi lại được.”

Phóng viên BBC “ẩn thân” được 7 phút

Năm 2017, một phóng viên của BBC đã bị hệ thống giám sát công cộng của Trung Quốc phát hiện chỉ sau 7 phút “chạy trốn” trong một cuộc thử nghiệm tại thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu.

Trong cuộc thử nghiệm tại trung tâm an ninh công cộng, cảnh sát Quý Dương chụp ảnh chân dung phóng viên John Sudworth trước khi anh bắt đầu “kế hoạch trốn thoát”.

Sudworth đi về phía trung tâm thành phố rồi hướng tới ga tàu. Trên đường đi, anh xuất hiện trước nhiều camera giám sát đặt trên cầu vượt dành cho người đi bộ.

Ngay sau khi đi qua khu vực kiểm tra an ninh của nhà ga, cảnh sát đã nhanh chóng tiếp cận từ phía sau. Trung tâm an ninh lúc đó đối chiếu hình ảnh thu được tại ga với dữ liệu lưu trong hệ thống Skynet.

Hệ thống này có khả năng phát hiện và nhận diện người đi bộ theo thời gian thực, đọc khuôn mặt, giới tính, độ tuổi và thậm chí cả dân tộc.

Theo một nhà sản xuất camera giám sát, công nghệ này có thể đối chiếu khuôn mặt với căn cước công dân và truy vết hành trình di chuyển của một người trong suốt một tuần.

Theo ECNS, một hệ thống giám sát tinh vi như vậy chắc chắn làm dấy lên những lo ngại về quyền riêng tư.

Cảnh sát Quý Dương giải thích hệ thống được sử dụng nhằm hỗ trợ người dân khi cần thiết.

“Nếu bạn không có gì phải che giấu thì không cần phải lo lắng”, Sudworth nói.

600 triệu "con mắt" an ninh của Trung Quốc

Một báo cáo công bố tháng 12 của Viện Chính sách Chiến lược Áo ước tính Trung Quốc hiện có khoảng 600 triệu camera giám sát. Hệ thống này ngày càng tích hợp AI như nhận diện khuôn mặt và theo dõi vị trí.

600 triệu camera nằm trong dự án Thiên Võng (Skynet) – một trong những hệ thống giám sát hiện đại nhất thế giới, được Trung Quốc phát triển từ năm 2005.

Theo Nhân dân nhật báo (Trung Quốc), hệ thống kết hợp trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn để phục vụ công tác an ninh, dự báo và hỗ trợ điều tra.

Thiên Võng có thể theo dõi theo thời gian thực, phân biệt ô tô, xe máy, người đi bộ, nhận diện loại phương tiện, quần áo, giới tính và cả độ tuổi của người trên đường.

Thiên Võng là mạng lưới giám sát video quy mô lớn phục vụ kiểm soát an ninh và quản lý đô thị. Camera được lắp đặt tại các trục giao thông trọng điểm, khu vực công cộng đông người và các điểm an ninh then chốt, kết hợp công nghệ GIS, truyền tải hình ảnh và thu thập dữ liệu theo thời gian thực.

Đây được cho là dự án cấp quốc gia do Ủy ban Chính pháp Trung ương Trung Quốc chủ trì, phối hợp cùng Bộ Công an và nhiều bộ ngành triển khai.

Hơn 600 triệu camera hoạt động như những “con mắt điện tử”, khiến tội phạm gần như không còn chỗ ẩn náu.

Một cảnh sát tại Tô Châu cho biết hệ thống camera phủ kín tới mức khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng có thể nhanh chóng khóa mục tiêu, truy vết hành trình và phân tích những dấu hiệu có khả năng dẫn tới tội phạm.

Thời gian qua, quy mô khổng lồ của dự án đã tạo ra hiệu quả rõ rệt.

Tại thủ phủ tỉnh Hồ Nam, từ năm 2011 chính quyền đã chi hơn 528 triệu nhân dân tệ trong vòng 3 năm để lắp đặt hơn 50.000 camera công cộng, trong đó có hơn 27.000 camera độ nét cao tại các khu vực trọng điểm.

Một người dân họ Hùng kể rằng bà đã tìm lại được mẹ bị lạc chỉ sau thời gian ngắn nhờ hệ thống Thiên Võng.

Riêng năm 2016, hệ thống camera tại thủ phủ Hồ Nam đã hỗ trợ xử lý hơn 7.500 yêu cầu trích xuất hình ảnh, giúp người dân tìm lại hành lý thất lạc, hòa giải tranh chấp và tìm thấy hơn 200 trẻ em, người già đi lạc hoặc bỏ nhà đi.

Các camera hồng ngoại độ phân giải cao có thể ghi rõ khuôn mặt và hành trình di chuyển ngay cả vào ban đêm, tạo thành mạng lưới được ví như “50.000 cảnh sát không ngủ”, đạt khả năng “người qua lưu mặt, xe qua lưu biển số”.

Tại Nam Xương, truyền thông địa phương mô tả hệ thống có thể zoom xa để đọc số điện thoại trên biển quảng cáo cách hàng trăm mét, quay chậm để ghi rõ biển số xe chạy tốc độ cao và xoay 360 độ gần như không có điểm mù.

Hiện nay, Trung Quốc coi Thiên Võng là một phần quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa quản trị xã hội, với tham vọng xây dựng mạng lưới giám sát thông minh lớn chưa từng có trên thế giới.