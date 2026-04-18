Một quan chức Fed không còn lạc quan về lạm phát, dự đoán Fed sẽ không cắt giảm lãi suất trong thời gian dài

Anh Dũng | 18-04-2026 - 14:01 PM | Tài chính quốc tế

Ngày 17/4, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller cho biết các điều kiện kinh tế hiện tại đang làm phức tạp hóa hướng tiếp cận lãi suất.

Các nhà hoạch định chính sách đang phải đối mặt với một cú sốc lạm phát có khả năng kéo dài. Trong khi đó thị trường lao động dù không ghi nhận tăng trưởng việc làm nhưng vẫn có vẻ ổn định.

Trong bối cảnh đó ông Waller cho rằng Fed có thể phải giữ nguyên lãi suất trong một thời gian dài cho đến khi định hướng kinh tế trở nên rõ ràng hơn.

Phát biểu tại Alabama, vị quan chức này nhận định lạm phát cao và thị trường lao động yếu là tình huống rất phức tạp đối với nhà hoạch định chính sách. Ông cho biết cần phải cân bằng rủi ro giữa hai nhiệm vụ mục tiêu của Fed để xác định lộ trình phù hợp. Điều này đồng nghĩa lãi suất chuẩn có thể được duy trì ở phạm vi mục tiêu hiện tại nếu rủi ro lạm phát lớn hơn rủi ro từ thị trường lao động.

Bài phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh thị trường dự báo Fed sẽ không thay đổi lãi suất trong năm nay do triển vọng kinh tế còn mờ nhạt.

Đối với Thống đốc Waller, đây là một sự thay đổi so với những đánh giá trước đây của ông về thị trường lao động. Trong những tháng gần đây ông từng bày tỏ lo ngại về mức độ tuyển dụng thấp. Tuy nhiên, ngày 17/4, ông cho biết tỷ lệ tuyển dụng và tỷ lệ thất nghiệp cần như cân bằng.

Thống đốc Waller từng là người ủng hộ việc cắt giảm lãi suất, nhưng ông đã bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 3,5% - 3,75% trong cuộc họp tháng 3. Mặc dù vậy, ông cho biết bản thân vẫn lo ngại về thị trường lao động.

Theo ông, các chủ doanh nghiệp đang phải cân bằng giữa những khó khăn trong việc tìm kiếm lao động tay nghề cao và dự báo của họ về tương lai của nền kinh tế. Điều này khiến họ dễ bị tổn thương trước những cú sốc kinh tế và có thể dẫn đến việc cắt giảm việc làm hàng loạt.

Về lạm phát, Thống đốc Waller tỏ ra ít lạc quan hơn các nhà hoạch định chính sách và nhà dự báo khác, những người vốn coi tác động từ cuộc chiến Iran chỉ là tạm thời.

Ông tin rằng cú sốc giá cả này có thể dẫn đến sự gia tăng lạm phát lâu dài hơn, tương tự như những gì đã xảy ra trong giai đoạn đại dịch. Nguyên nhân là do các gián đoạn kéo dài và cú sốc kinh tế này diễn ra ngay sau đợt tăng giá từ chính sách thuế quan nhập khẩu.

Theo CNBC

Từ Khóa:
lãi suất, FED

