Cánh máy bay Delta Airlines va chạm đường băng trong lúc hạ cánh

Máy bay chở khách đang trên hành trình từ thành phố Jacksonville, bang Florida đến sân bay LaGuardia, bang New York. Phi công lái máy bay đã nỗ lực bay vòng lại sau lần tiếp cận đường băng không ổn định vào khoảng 11h10 ngày 16/3 (theo giờ địa phương) - theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ.

Thao tác này được coi là bình thường khi phi công dừng lần tiếp cận đường băng để hạ cánh đầu tiên, lấy lại độ cao nhằm thực hiện lần tiếp cận đường băng và hạ cánh khác.

Trong quá trình bay vòng lại, cánh trái của máy bay đã va đập với đường băng.

Chuyến bay của Delta Airlines này chở 80 người (gồm 76 hành khách, 2 phi công và 2 tiếp viên hàng không) và do Endeavor Air - một công ty con của Delta Air Lines - điều hành. Tất cả 80 người trên máy bay đã xuống đất an toàn. Máy bay vẫn đậu tại sân bay LaGuardia cho đến ngày 17/3. Không có thương tích nào được báo cáo.

Máy bay của hãng hàng không Delta Airlines bị lật ngửa mặt trên đường băng tại sân bay quốc tế Toronto Pearson, Canada, ngày 17/2 (Ảnh: CBS News)

Cục Hàng không Liên bang Mỹ cho biết cơ quan này sẽ mở cuộc điều tra về sự cố máy bay này.

"Phi hành đoàn của Endeavor Air đã tuân theo các quy trình được thiết lập để thực hiện một lần bay vòng lại an toàn tại New York-LaGuardia. Máy bay đã hạ cánh an toàn và tiến đến cổng đến" - Delta Airlines viết trong một tuyên bố - "Chúng tôi xin lỗi khách hàng vì trải nghiệm này".

Chuyến bay được điều hành bởi Endeavor - hãng hàng không khu vực liên quan đến máy bay bốc cháy và lật ngửa khi đang cố gắng hạ cánh vào tháng 2 ở Toronto, Canada. Cụ thể, cách đây 1 tháng, một chiếc máy bay CRJ-900 của hãng hàng không Delta Air Lines đã bị lật ngửa khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Toronto Pearson, khiến ít nhất 18 người bị thương, trong điều kiện thời tiết gió lớn, tuyết rơi dày.