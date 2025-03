Tín dụng tại khu vực 13 tăng trưởng mạnh gần gấp đôi mức tăng toàn quốc

Ngày 21/3/2025, tại Tiền Giang, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Công bố Quyết định thành lập và ra mắt NHNN khu vực 13 và Hội nghị "Đẩy mạnh tín dụng ngân hàng nhằm góp phần tăng trưởng kinh tế Khu vực 13 (gồm các tỉnh Tiền Giang, Long An, Bến Tre, Trà Vinh)".

Hội nghị do bà Nguyễn Thị Hồng, Bí thư Đảng uỷ NHNN, Thống đốc NHNN và ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đồng chủ trì.

Phát biểu tại Hội nghị, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, thời gian qua, toàn ngành đã nỗ lực triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tăng cường tín dụng cho sản xuất, kinh doanh của khách hàng: (i) Hoàn thiện Luật Các TCTD năm 2024 và các văn bản hướng dẫn, tạo khung khổ pháp lý để TCTD triển khai các nghiệp vụ cấp tín dụng mới, thuận tiện cho khách hàng; (ii) Điều hành các công cụ CSTT để ổn định thị trường tiền tệ, ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát; (iii) Từ 2020 đến nay liên tục điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành tạo điều kiện cho các TCTD giảm lãi suất cho vay khách hàng, nhất là giảm lãi suất cho vay các lĩnh vực ưu tiên;

(iv) Linh hoạt và đổi mới điều hành tăng trưởng tín dụng tạo chủ động cho các TCTD; (v) Triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi cho các ngành, lĩnh vực; thực hiện ngay biện pháp hỗ trợ khách hàng vay vốn gặp khó khăn: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, phí mà không chuyển nhóm nợ, cho vay mới để người dân doanh nghiệp khôi phục, ổn định sản xuất, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế sau dịch, bão lũ; (vi) Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho khách hàng trong tiếp cận tín dụng.

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp được thực hiện trên phương châm là chia sẻ khó khăn và đồng hành cùng với người dân, doanh nghiệp bằng chính nguồn lực của ngành ngân hàng, vì vậy, các TCTD đã điều chỉnh kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh, lợi nhuận để có điều kiện hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp.

Thống đốc đánh giá cao kết quả đạt được của ngành ngân hàng tại Khu vực 13. Đến cuối năm 2024, tổng dư nợ khu vực đạt 363.996 tỷ đồng, tăng 8,26% so với cuối năm 2023. Đến cuối tháng 01/2025, tổng dư nợ của các TCTD tại Khu vực 13 đạt 364.357 tỷ đồng, tăng 0,1% (trong khi tốc độ tăng trưởng của ĐBSCL, toàn quốc lần lượt là -0,18%, 0,63%). Tỷ lệ nợ xấu là 1,98%. Ước đến cuối tháng 02/2025, dư nợ của các TCTD tại Khu vực 13 đạt 368.986 tỷ đồng, tăng 1,4% so với cuối năm 2024. Mức tăng này cao hơn đáng kể so với Vùng ĐBSCL (0,53%) và toàn quốc (0,8%).

Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai 23 chương trình tín dụng chính sách, với dư nợ đạt trên 20.531 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận một số nội dung chính như: Kết quả hoạt động tín dụng chung trên cả nước và tín dụng trên địa bàn khu vực 13 những tháng đầu năm 2025, trong đó có tín dụng đối với các lĩnh vực ưu tiên, một số chương trình tín dụng; chính sách lãi suất cho vay; khả năng mở rộng tín dụng có hiệu quả trong năm 2025 góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững; các khó khăn, vướng mắc; định hướng về hoạt động tín dụng trong thời gian tới...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng trong khu vực, thời gian tới, NHNN tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp về điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, trong đó tập trung chỉ đạo các TCTD trên địa bàn:

Bám sát các chủ trương, nghị quyết, chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương; triển khai các giải pháp ổn định lãi suất huy động và tiết giảm chi phí, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để hạ lãi suất cho vay; thúc đẩy tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; xây dựng các sản phẩm tín dụng cho các ngành, lĩnh vực phù hợp với chiến lược kinh doanh, khả năng cân đối nguồn lực của TCTD;

Đẩy mạnh đầu tư tín dụng vào các dự án, công trình trọng điểm khả thi phục vụ phát triển kinh tế xã hội của khu vực và các ngành, lĩnh vực thế mạnh của địa phương theo định hướng tại các Nghị quyết 13-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 78/NQ-CP của Chính phủ, trong đó chú trọng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn vay của người dân, doanh nghiệp sản xuất, chế biến, thu mua, tạm trữ, tiêu thụ một số ngành hàng xuất khẩu chủ lực, đảm bảo an ninh lương thực của Khu vực và quốc gia (như lúa gạo).

Đẩy mạnh triển khai các chương trình, chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là chương trình đặc thù của vùng ĐBSCL như Chương trình cho vay liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo chất lượng cao và phát thải thấp vùng ĐBSCL theo Quyết định 1490/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Phát triển đa dạng sản phẩm tín dụng ngân hàng phù hợp từng loại hình, nhu cầu sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp; tăng cường cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng;

Thực hiện quyết liệt các giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng, phòng ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh. Chủ động triển khai, tăng cường hoạt động kết nối ngân hàng - doanh nghiệp bằng hình thức phù hợp; đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách nhằm giúp doanh nghiệp và người dân nắm bắt, tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng thuận lợi.

Bên cạnh các giải pháp trên ngành Ngân hàng cần sự phối hợp của các Sở, Ban, Ngành, các Hội, hiệp hội liên quan trên địa bàn Khu vực để triển khai các giải pháp, chính sách hiệu quả, đồng bộ sẽ giúp người dân, doanh nghiệp của Khu vực ổn định sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế-xã hội bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà Chính phủ, các địa phương đã đề ra.