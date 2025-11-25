'Vụ áp phe' của Trung Quốc ở Đông Nam Á: COMAC mua 49% cổ phần, Lao Airlines tham vọng vươn tầm khu vực

Trang Travel Daily News ngày 19/11 đưa tin, việc Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc (COMAC) - doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc - mua lại cổ phần tại Lao Airlines đánh dấu một bước ngoặt đối với hãng hàng không quốc gia của Lào này.

Ngày 10/11, Chính phủ Lào đã xác nhận COMAC sẽ mua 49% cổ phần của Lao Airlines, trong khi Chính phủ Lào nắm giữ 51% cổ phần. Chính phủ Lào coi thỏa thuận này là một phần trong chương trình cải cách doanh nghiệp nhà nước và cải thiện hiệu quả hoạt động của các công ty đang thua lỗ dài hạn của nước này.

Các quan chức Lào giải thích rằng COMAC ban đầu đề nghị nắm giữ cổ phần đa số. Tuy nhiên, Chính phủ Lào đã đàm phán lại cơ cấu để giữ quyền kiểm soát. Cả hai bên đã ủy quyền kiểm toán độc lập và định giá tài sản của Lao Airlines để hoàn tất thỏa thuận.

Chuyến bay thương mại đầu tiên của hãng hàng không Lao Airlines sử dụng máy bay COMAC C909 tại Sân bay quốc tế Pakse (Lào) vào ngày 12/4/2025. Ảnh: Vientiane Times

Kế hoạch kinh doanh chung đang được chuẩn bị

Việc COMAC mua lại cổ phần tại Lao Airlines cũng bao gồm việc xây dựng kế hoạch cải thiện hoạt động kinh doanh của hãng hàng không này. Các quan chức Lào và đội ngũ chuyên gia của COMAC đang soạn thảo một chương trình nhằm tăng cường hoạt động, tinh giản quy trình và xác định các ưu tiên đầu tư cho Lao Airlines. Họ sẽ trình kế hoạch lên Chính phủ Lào để phê duyệt trước khi triển khai toàn diện.

Các quan chức Lào cho biết liên doanh này nhằm mục đích cải thiện năng lực hoạt động, hiện đại hóa đội bay và đưa Lao Airlines vào quỹ đạo tài chính bền vững hơn.

Hợp tác ngày càng tăng kể từ năm 2024

Theo Travel Daily News, quan hệ đối tác này được thiết lập dựa trên biên bản ghi nhớ đã ký kết vào tháng 10/2024. Quan hệ đối tác này cũng diễn ra sau khi Lao Airlines bổ sung máy bay COMAC C919 vào đội bay của mình vào tháng 4/2025 theo hợp đồng thuê. Hiện tại, hãng hàng không này đang khai thác 13 máy bay: bốn máy bay Airbus A320-214, hai máy bay COMAC C909, ba máy bay ATR 72-600 và bốn máy bay ATR 72-500.

Các cuộc đàm phán về việc COMAC mua lại cổ phần tại Lao Airlines đã diễn ra kể từ năm 2024. Vào tháng 5/2025, COMAC đề nghị nắm giữ tối thiểu 51% cổ phần và không bao gồm các khoản nợ.

Tuy nhiên, các nhà lập pháp Lào đã công khai phản đối bất kỳ thỏa thuận nào nhượng lại quyền sở hữu cổ phần đa số của hãng hàng không này. Điều khoản miễn trừ nợ cũng là một điểm gây tranh cãi.

Cuối cùng, Chính phủ Lào đã chọn giải pháp nắm giữ cổ phần đa số.

COMAC đã bắt đầu hỗ trợ Lao Airlines về công tác đào tạo, lập kế hoạch bảo trì và quy trình vận hành từ đầu năm 2025 với các máy bay phản lực C909 và C919. Đội ngũ chuyên gia của COMAC đang hợp tác với hãng hàng không này để nâng cao năng lực kỹ thuật và cải thiện hiệu quả hoạt động hàng ngày của máy bay.

Ý nghĩa đối với hàng không khu vực

Travel Daily News nhận định, việc COMAC mua lại cổ phần tại Lao Airlines cho thấy sự hiện diện mạnh mẽ hơn của Trung Quốc trong ngành hàng không Đông Nam Á. Đối với các bên liên quan đến du lịch và khách sạn trong khu vực, hiệu suất hàng không được cải thiện có thể mang lại kết nối tốt hơn và năng lực đáng tin cậy hơn. Liên doanh này cũng cho thấy Lào đặt mục tiêu định vị hãng hàng không quốc gia của mình để tăng trưởng dài hạn trong một thị trường khu vực đầy cạnh tranh.

Giai đoạn tiếp của thỏa thuận giữa COMAC và Lao Airlines theo sẽ tập trung vào việc hoàn tất kiểm toán, hoàn thiện kế hoạch kinh doanh và xác định lộ trình đầu tư dài hạn. Các nhà quan sát trong ngành sẽ theo dõi cách thức quan hệ đối tác này cải thiện quá trình hiện đại hóa đội bay, độ tin cậy và phát triển đường bay của Lao Airlines trong những năm tới.