Tiếp diễn bê bối tham nhũng nghiêm trọng tại sân bay do Bắc Kinh tài trợ: Thêm 21 quan chức nước này cùng nhà thầu Trung Quốc bị buộc tội khai khống, sử dụng vốn sai mục đích, biển thủ 80 tỷ đồng

Tháng trước, Cơ quan chống tham nhũng Nepal (CIAA) đã đệ đơn kiện lên Tòa án Đặc biệt đối với 21 cá nhân về hành vi tham nhũng tại dự án Sân bay Quốc tế Pokhara. Các bị cáo bị cáo buộc gây thất thoát 461,5 triệu rupee (80 tỷ VNĐ) ngân sách nhà nước.

Đây là vụ kiện thứ ba liên quan đến dự án sân bay do Trung Quốc tài trợ vốn và xây dựng.

Theo cáo trạng của CIAA, trong hợp đồng Thiết kế, Cung cấp thiết bị và Thi công (EPC), một khoản dự phòng trị giá 2,8 triệu USD đã được ấn định cho dịch vụ tư vấn. Theo quy định, số tiền này chỉ được dùng cho mục đích tư vấn, phần dư phải được trừ vào tổng giá trị hợp đồng.

Tuy nhiên, các bị cáo bị cáo buộc đã hành động với ý đồ xấu khi chỉ định một đơn vị tư vấn nằm ngoài các điều khoản ban đầu của hợp đồng và sử dụng ngân sách riêng của Cục Hàng không Dân dụng Nepal (CAAN) để thanh toán cho đơn vị này thay vì trừ vào khoản 2,8 triệu USD đã phân bổ.

Ngoài ra, các bị cáo còn bị cáo buộc giải ngân sai quy định hơn 406 triệu Rupee cho liên danh ERMC/Anot/Slate JV.

Cáo trạng cho biết, dưới sự tiếp tay của đơn vị tư vấn, các bị cáo đã cập nhật lại Bảng kê khối lượng (BOQ) – văn bản chi tiết về vật liệu, nhân công và chi phí – trái với các điều khoản hợp đồng.

Trong bảng BOQ sửa đổi, khoản chi cho dịch vụ tư vấn ban đầu là 2,8 triệu USD đã bị cắt giảm xuống chỉ còn 10.000 USD. Số tiền chênh lệch 2,79 triệu USD đã được phê duyệt cho các khoản chi tiêu không liên quan và không được phép theo hợp đồng, gây thiệt hại thêm 372 triệu rupee.

CIAA đã xác định tổng số tiền công quỹ bị lạm dụng là 461,58 triệu rupee và yêu cầu truy thu toàn bộ số tiền này cùng các hình phạt nghiêm khắc.

Trong số các bị cáo có Thư ký Tổng cục Du lịch Kedar Bahadur Adhikari, Tổng giám đốc CAAN gồm Pradeep Adhikari, Sanjiv Gautam và Rajan Pokharel. Phía Trung Quốc có nhà thầu China CAMC Engineering Co Ltd, cùng Chủ tịch Wang Bo và Giám đốc dự án Yang Zhigang. Đơn vị tư vấn gồm liên danh ERMC/Anot/Slate JV và các lãnh đạo liên quan.

Dự án sân bay Pokhara trị giá 215,96 triệu USD đã trở thành tâm điểm của những bê bối tài chính lớn nhất tại Nepal. Tháng 12 năm ngoái, CIAA đã truy tố 55 cá nhân, gồm 5 cựu bộ trưởng và 10 thư ký. với số tiền yêu cầu truy thu lên tới 8,36 tỷ rupee cho mỗi bị cáo. Đây là vụ tham nhũng lớn nhất lịch sử tòa án Nepal xét theo quy mô tài chính. Trưởng ban dự án Binesh Munankarmi cũng bị truy tố vì sở hữu khối tài sản không giải trình được nguồn gốc.

CIAA cáo buộc nhà thầu China CAMC Engineering đã có ý đồ xấu ngay từ đầu nhằm thao túng và giành được dự án này. Hiện các thủ tục tố tụng vẫn đang tiếp diễn tại Tòa án Đặc biệt.

Theo Kathmandu Post﻿