Bão bụi và sét đánh khiến ít nhất 96 người thiệt mạng ở Ấn Độ

Theo Quỳnh Chi | 15-05-2026 - 23:23 PM | Tài chính quốc tế

Các trận bão bụi và sét đánh đã gây thiệt hại cho nhà cửa và những công trình khác, đồng thời khiến ít nhất 96 người thiệt mạng ở miền Bắc Ấn Độ.

Giới chức địa phương cho biết hôm 14/5 rằng các cơn bão bụi và sét đánh cũng làm hơn 50 người bị thương khi chúng quét qua nhiều huyện vào cuối ngày 13/5 ở bang Uttar Pradesh - bang đông dân nhất của Ấn Độ.

Phần lớn nạn nhân tử vong do sét đánh, cây đổ và sập nhà. Cảnh sát và các đội cứu hộ đã sử dụng cưa máy và cần cẩu để dọn dẹp cây đổ trên đường và đường ray xe lửa ở một số huyện.

(Ảnh: ZUMA Press Wire/Reuters)

Bão thường xảy ra ở miền bắc Ấn Độ trong mùa nóng từ tháng 3 đến tháng 6, trước khi mùa mưa hàng năm đến.

Ông Narendra N. Srivastava - một quan chức hành chính - cho biết các đội cứu hộ khẩn cấp đã được triển khai trên khắp các khu vực bị ảnh hưởng và nhà cửa, mùa màng cũng như cơ sở hạ tầng điện bị thiệt hại trên diện rộng, đặc biệt là ở các huyện nông thôn. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương sử dụng cưa máy và cần cẩu để giải tỏa các tuyến đường bộ, đường sắt bị chia cắt, đồng thời khôi phục lưới điện.

(Ảnh: ZUMA Press Wire/Reuters)

Tại huyện Prayagraj, người dân mô tả sự hoảng loạn khi gió mạnh quét qua các khu dân cư.

"Cơn bão bụi đến đột ngột và bầu trời tối sầm hoàn toàn chỉ trong vài phút" - Ram Kishore nói - "Mái tôn bay tứ tung và mọi người chạy vào nhà. Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng cây đổ suốt buổi tối".

(Ảnh: ZUMA Press Wire/Reuters)

Tại huyện Bhadohi lân cận, bà Savitri Devi cho biết gia đình bà đã may mắn thoát nạn sau khi gió mạnh làm hư hại ngôi nhà đất sét của họ.

"Chúng tôi vội vàng chạy ra ngoài khi tường bắt đầu rung chuyển vì gió. Mái nhà của chúng tôi sập xuống chỉ vài phút sau đó. Chúng tôi đã phải qua đêm tại nhà một người thân" - bà nói.

(Ảnh: ZUMA Press Wire/Reuters)

Bang Uttar Pradesh là khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất về người và tài sản. Trước sức tàn phá đặc biệt nghiêm trọng của đợt thiên tai này, chính quyền bang Uttar Pradesh đã yêu cầu khẩn trương triển khai công tác cứu trợ và bồi thường.

Thủ hiến bang Uttar Pradesh - ông Yogi Adityanath - đã ra lệnh cho các cơ quan chức năng hoàn thành công tác cứu trợ trong vòng 24 giờ. Ông chỉ đạo chính quyền địa phương khẩn trương triển khai cứu trợ y tế, viện trợ khẩn cấp và bồi thường cho các nạn nhân và thân nhân, cũng như cho các gia đình bị ảnh hưởng.

