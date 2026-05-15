Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhật Bản vừa phát hiện "hành vi" kỳ lạ chưa từng thấy của vàng

Theo Trang Ly | 15-05-2026 - 21:26 PM | Tài chính quốc tế

Phát hiện của Nhật Bản về vàng mở ra kỷ nguyên vật liệu thông minh hoàn toàn mới.

Hạt nano vàng biết "chảy như chất lỏng"

Các nhà khoa học tại Đại học Tohoku (Nhật Bản) vừa khiến thế giới ngỡ ngàng khi phát hiện ra rằng hạt nano vàng được phủ lớp phân tử hữu cơ đặc biệt có khả năng thể hiện hành vi giống chất lỏng - tức là chúng có thể tự sắp xếp lại toàn bộ cấu trúc chỉ nhờ một thay đổi nhiệt độ nhỏ hoặc một lực nén cơ học, Interesting Engineering thông tin ngày 14/5.

[Hạt nano vàng (AuNPs) là các hạt vàng nguyên chất có kích thước siêu nhỏ, thường từ 1 đến 100 nm].

Nhật Bản vừa phát hiện

Vàng ở cấp độ nano.

"Nghiên cứu này chứng minh rằng những thay đổi cực nhỏ ở cấp độ phân tử có thể tạo ra sự biến đổi cấu trúc kịch tính trong toàn hệ thống hạt nano", Giáo sư Kiyoshi Kanie, Đại học Tohoku, chia sẻ. "Chúng tôi tin rằng phát hiện này mở ra con đường mới để thiết kế các vật liệu thông minh, có khả năng phản ứng linh hoạt với môi trường xung quanh."

Kết quả thực nghiệm cực kỳ ấn tượng:

Ở nhiệt độ phòng, các hạt nano tụ lại thành những cụm rời rạc, hình đảo — giống những hòn đảo nhỏ nằm rải rác. Khi tăng nhiệt độ lên ~40°C (chỉ ấm hơn nhiệt độ cơ thể người một chút), chúng dần chuyển sang dạng chuỗi dài, rồi kết nối thành mạng lưới rộng lớn. Khi nén lớp hạt nano, mạng lưới lại tự thu về thành các cụm đảo như ban đầu.

Cơ chế đứng sau hiện tượng này được làm sáng tỏ nhờ đo đạc tia X tại cơ sở synchrotron DESY ở Hamburg, Đức: Hai loại phân tử trên bề mặt hạt nano tự phân phối lại khi gặp kích thích bên ngoài, làm thay đổi hình dạng biểu kiến của hạt nano — và từ đó kéo theo sự tái cấu trúc toàn bộ lớp vật liệu.

Chìa khóa mở ra kỷ nguyên vật liệu hoàn toàn mới

Khi các hạt nano vô cơ tập hợp lại với nhau, các tính chất quang học, điện tử và từ tính của chúng phụ thuộc rất nhiều vào cách chúng sắp xếp. Kiểm soát được sự sắp xếp đó theo ý muốn - bằng nhiệt độ, bằng áp lực - chính là kiểm soát được tính năng của vật liệu.

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Hóa học Mỹ này đặt nền móng cho một thế hệ vật liệu hoàn toàn mới: Vật liệu thích ứng - biết tự thay đổi cấu trúc để phản ứng với môi trường, như da người biết co lại khi lạnh, giãn ra khi nóng.

Từ màn hình dẻo, cảm biến thông minh, đến các thiết bị y sinh có thể tự điều chỉnh bên trong cơ thể - những ứng dụng tiềm năng đang rộng mở hơn bao giờ hết.

Theo Trang Ly

Đời Sống Pháp Luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Xuất khẩu 1 mặt hàng của Mỹ lập kỷ lục chưa từng có, Trung Quốc 'cắn răng' chi tiền mua 3/4 tổng lượng hàng từ đối thủ

Xuất khẩu 1 mặt hàng của Mỹ lập kỷ lục chưa từng có, Trung Quốc 'cắn răng' chi tiền mua 3/4 tổng lượng hàng từ đối thủ Nổi bật

Trung Quốc đồng ý 1 việc sau cuộc gặp giữa ông Tập với ông Trump, một mặt hàng tăng giá gần 2%

Trung Quốc đồng ý 1 việc sau cuộc gặp giữa ông Tập với ông Trump, một mặt hàng tăng giá gần 2% Nổi bật

Tổng thống Trump: Trung Quốc đặt mua 200 máy bay Boeing từ Mỹ

Tổng thống Trump: Trung Quốc đặt mua 200 máy bay Boeing từ Mỹ

21:00 , 15/05/2026
Gần 600 tỷ USD tài sản bị Mỹ và phương Tây đóng băng: 'Nạn nhân' gồm những ai?

Gần 600 tỷ USD tài sản bị Mỹ và phương Tây đóng băng: 'Nạn nhân' gồm những ai?

20:30 , 15/05/2026
Kremlin ra tuyên bố giữa thượng đỉnh Mỹ-Trung: Ông Putin sẽ tiến hành 1 động thái đã lặp lại hơn 40 lần

Kremlin ra tuyên bố giữa thượng đỉnh Mỹ-Trung: Ông Putin sẽ tiến hành 1 động thái đã lặp lại hơn 40 lần

20:07 , 15/05/2026
Phái đoàn Mỹ ở Trung Quốc: CEO tập đoàn nghìn tỷ đô thích thú thưởng thức ẩm thực đường phố Bắc Kinh

Phái đoàn Mỹ ở Trung Quốc: CEO tập đoàn nghìn tỷ đô thích thú thưởng thức ẩm thực đường phố Bắc Kinh

19:40 , 15/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên