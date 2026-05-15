Phái đoàn Mỹ ở Trung Quốc: CEO tập đoàn nghìn tỷ đô thích thú thưởng thức ẩm thực đường phố Bắc Kinh

Theo Minh Hạnh | 15-05-2026 - 19:40 PM | Tài chính quốc tế

Sau một ngày bận rộn trong phái đoàn tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Bắc Kinh, Giám đốc điều hành (CEO) của Nvidia - Jensen Huang, đã dành thời gian khám phá một trong những con hẻm du lịch nổi tiếng của thành phố.

Ngày 15/5, mạng xã hội lan truyền hình ảnh CEO Nvidia thưởng thức mì xào, sau đó ăn kem cùng mực nướng dọc trên con phố Luogu nhộn nhịp của Bắc Kinh.

Ông mặc chiếc áo khoác da quen thuộc, và trò chuyện với một vài người trong khi thưởng thức các món ăn đường phố ngon miệng.

(Nguồn: CNN)

Ông Huang là một trong hơn chục nhà lãnh đạo doanh nghiệp tham gia chuyến đi này với tư cách là thành viên trong đoàn tùy tùng của Tổng thống Mỹ Trump.

Theo CNN , ông Huang được bổ sung vào phút chót. Trước đó, ông đã vận động Chính phủ Mỹ phê duyệt việc bán các chip đời cũ hơn của hãng cho Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc đã trì hoãn việc mua hàng một phần vì ưu tiên hỗ trợ các nhà sản xuất chip trong nước.

Không chỉ Nvidia, các tập đoàn khác cũng gặp khó khăn trong việc mở rộng thị trường tại Trung Quốc. Nguyên nhân dẫn đến điều này là do Trung Quốc đã đẩy mạnh phát triển các doanh nghiệp nội địa, như một phần của nỗ lực quốc gia nhằm thúc đẩy sự tự chủ trong công nghệ, sản xuất và tiêu dùng nội địa.

Tập đoàn Tesla đang mất dần thị phần vào tay đối thủ xe điện Trung Quốc BYD. Theo Counterpoint Research , thị phần xe điện của Tesla tại Trung Quốc đã giảm xuống còn 10% trong quý cuối năm 2025, so với 14% một năm trước đó. Tesla cũng đã mất vị thế nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới vào tay BYD năm ngoái.

Giám đốc điều hành Apple, Tim Cook, người cũng nằm trong đoàn tùy tùng của Trump tại Trung Quốc, đang chứng kiến ​​công ty của mình bị thách thức bởi các nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc như Huawei và Xiaomi.

Tính đến cuối năm 2025, Apple nắm giữ khoảng 22% thị phần điện thoại thông minh tại Trung Quốc và vẫn có các hoạt động lắp ráp điện tử đáng kể tại Trung Quốc.

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

