Doanh thu đạt gần 14 triệu USD chỉ sau 20 ngày: Tại sao sản phẩm chó robot tại Trung Quốc lại gây sốt?

Theo thông tin từ Sina Tech, trong vòng chưa đầy 20 ngày, một mẫu chó robot của Trung Quốc đã mang về doanh thu gần 100 triệu Nhân dân tệ (khoàng 14 triệu USD), xác lập kỷ lục mới trong phân khúc phần cứng AI gia đình tại Trung Quốc.

Kết quả này được xem là tín hiệu đáng chú ý đối với thị trường robot gia đình tại Trung Quốc, lĩnh vực nhiều năm phát triển mạnh mẽ về mặt kỹ thuật nhưng vẫn loay hoay trong quá trình thương mại hoá đại chúng.

Trong bối cảnh ngành công nghệ phần cứng Trung Quốc đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt, nơi điện thoại thông minh, xe điện dần bước vào chu kỳ tăng trưởng ổn định hơn, robot gia đình đang được nhiều doanh nghiệp xem là mặt trận tăng trưởng mới.

Thế nhưng, đằng sau con số “biết nói” ấy là một câu hỏi hóc búa: Liệu robot bốn chân đã thực sự tìm thấy “linh hồn” để ở lại lâu dài trong tổ ấm con người, hay chỉ là một món đồ chơi đắt đỏ sớm bị lãng quên?

Tham vọng “ robot hóa ” gia đình

Trong suốt nhiều năm, thị trường robot bốn chân (quadruped robot) luôn rơi vào trạng thái thừa kỹ thuật nhưng thiếu thực tế.

Các doanh nghiệp robot Trung Quốc đua nhau trình diễn khả năng nhào lộn, chạy việt dã hay hạ giá thành sản phẩm để cạnh tranh.

Nhưng hầu hết các doanh nghiệp này lại chưa trả lời được câu hỏi cốt lõi: Tại sao một gia đình bình thường lại cần nuôi một chú chó bằng máy và liệu họ có sẵn lòng để nó gắn bó lâu dài trong cuộc sống của mình?

Nền tảng Sina Tech nhận định rằng người bạn robot trong gia đình tại Trung Quốc vẫn đang ở giai đoạn sơ khai, khi nhu cầu về hỗ trợ vật lý, tương tác cảm xúc và chăm sóc trong gia đình có tồn tại, nhưng chưa xuất hiện nhiều sản phẩm đáp ứng được đồng thời yếu tố giá thành, trải nghiệm sử dụng và khả năng tương tác lâu dài.

Chính vì vậy, khi một mẫu chó robot Vita Dynamics ra mắt đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của thị trường Trung Quốc vào cuối năm 2025.

Chỉ trong 19 ngày mở bán, đơn đặt hàng đã vượt mốc 1000 đơn với doanh thu bán trước đạt gần 100 triệu Nhân dân tệ, giành giải thưởng “Best of CES” tại CES 2026 (Triển lãm Điện tử tiêu dùng) và đạt được thoả thuận hợp tác chiến lược với mục tiêu thúc đẩy doanh số vượt mốc 1 triệu đơn hàng trong ba năm tới.

Theo ông Triệu Triết Luân, Đồng sáng lập kiêm Chủ tịch sản phẩm của Vita Dynamics, người từng định nghĩa sản phẩm tại các hãng xe điện đình đám như Li Auto và Zeekr, chìa khóa không nằm ở những thông số khô khan, mà nằm ở “sự đồng hành”.

Ông Triệu Triết Luân chia sẻ rằng, “khi làm việc tại Li Auto, tôi thấy trẻ em có thể trò chuyện hàng giờ với trợ lý ảo trên xe. Tôi nhận ra nhu cầu được bầu bạn trong gia đình là rất lớn”.

Từ đó, một chú chó robot không cần điều khiển từ xa, hoạt động tự chủ như một thực thể sống đã ra đời.

Thị trường Trung Quốc đang thử nghiệm khả năng “giữ chân” người dùng

Dựa vào doanh số bán trước của chó robot Vita Dynamics cho thấy sức hút ban đầu của sản phẩm này, song giới phân tích cho rằng đây mới chỉ là phép thử sớm của thị trường.

Lịch sử ngành công nghệ tiêu dùng của Trung Quốc từng ghi nhận nhiều sản phẩm tạo hiệu ứng truyền thông mạnh trong giai đoạn đầu nhưng nhanh chóng suy giảm khi người dùng không tìm thấy giá trị sử dụng thường xuyên.

Với robot gia đình, thách thức lớn nhất không phải bán được thiết bị mà là duy trì tần suất tương tác đủ cao, tạo ra sự gắn kết lâu dài qua các thiết bị thiết thực như hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ hoặc tương tác giáo dục, để sản phẩm không trở thành món đồ công nghệ bị bỏ quên sau giai đoạn tò mò ban đầu.

Cùng với đó, nhóm khách hàng chính hiện nay của dòng sản phẩm này là các gia đình trung lưu có trẻ nhỏ từ 5 – 12 tuổi, nhóm người dùng dễ đón nhận công nghệ tương tác mới, nhưng cũng đòi hỏi trải nghiệm phải liên tục được làm mới.

Để giải quyết bài toán này và sản phẩm chó robot không trở thành “đồ chơi cao cấp” nằm phủ bụi trong góc nhà, chiến lược của nhóm phát triển sản phẩm Vita Dynamics là tập trung vào các kịch bản tần suất cao, cho phép liên tục cải thiện hành vi phản hồi và mở rộng kịch bản sử dụng.

Tuy vậy, hiệu quả thực tế của chiến lược này vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng.

Sự tăng trưởng của AI tạo sinh (Generative AI) trong hai năm qua tại Trung Quốc đang thúc đẩy làn sóng kết hợp giữa mô hình ngôn ngữ lớn và thiết bị phần cứng tiêu dùng.

Trong bối cảnh đó, robot đồng hành được xem là một hướng thử nghiệm mới, nơi AI không chỉ tồn tại dưới dạng phần mềm hay nền tảng ứng dụng mà hiện diện như một “thực thể vật lý” trong không gian sống.

Cơn sốt chó robot trị giá hàng trăm triệu Nhân dân tệ không chỉ chứng minh sức hút của công nghệ Trung Quốc, mà còn cho thấy một làn sóng tiêu dùng mới, đó là người dùng không mua máy móc, họ mua “trải nghiệm cảm xúc”.

Sự thành bại của loại hình robot này trong tương lai sẽ phụ thuộc vào việc liệu chúng có thể thực sự trở thành một thành viên trong mỗi gia đình Trung Quốc, hay chỉ dừng lại ở một “vị khách” ghé thăm chốc lát nhờ sự tò mò.

*Theo Sina Tech