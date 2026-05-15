Ông Trump tuyên bố chiến dịch Iran “sẽ tiếp tục”: Ông Tập cam kết 1 điều gây chú ý

Ông Trump tuyên bố tiếp tục chiến dịch ở Iran

CNN đưa tin, ngay trước 6h sáng thứ Sáu 15/5 tại Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chiến dịch quân sự nhằm vào Iran “sẽ còn tiếp diễn!”, cho thấy ông vẫn nghiêm túc cân nhắc khả năng nối lại các cuộc tấn công trong bối cảnh lệnh ngừng bắn còn rất mong manh.

Ông Trump đưa ra phát biểu này trong một bài đăng dài trên Truth Social.

Trước khi lên đường tới Trung Quốc, ông Trump cho biết lệnh ngừng bắn với Iran đang trong tình trạng “phải duy trì bằng hỗ trợ sống khẩn cấp”. Trong khi đó, Phó Tổng thống JD Vance nói với báo giới hôm 13/5 rằng “chúng tôi đang đạt được tiến triển”, nhưng vẫn còn nhiều nghi vấn về việc liệu Iran có chấp nhận “lằn ranh đỏ” của ông Trump là không được sở hữu vũ khí hạt nhân hay không.

Theo Reuters, ông Trump cũng cho biết sự kiên nhẫn của mình với Iran đang cạn dần sau cuộc trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 14/5 về xung đột mà ông mô tả là tốn kém và không được lòng dân. Cuộc trao đổi diễn ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin một con tàu bị lực lượng Iran bắt giữ ngoài khơi UAE.

Theo Nhà Trắng, ông Trump và ông Tập đã nhất trí trong cuộc hội đàm tại Bắc Kinh về sự cần thiết phải giữ cho tuyến hàng hải qua Eo biển Hormuz luôn thông suốt. Iran trước đó đã phong tỏa tuyến đường này để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, gây ra cuộc khủng hoảng bắt đầu từ ngày 28/2 và làm gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung năng lượng toàn cầu. Trung Quốc hiện là đối tác thân cận của Iran và cũng là khách hàng mua dầu lớn nhất của nước này.

Ông Trump và ông Tập thảo luận vấn đề Iran tại Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

Leo thang dai dẳng

Tháng trước, Mỹ đã tạm dừng các cuộc tấn công vào Iran nhưng bắt đầu phong tỏa các cảng của Tehran. Các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột hiện vẫn đình trệ do Iran từ chối chấm dứt chương trình hạt nhân hoặc từ bỏ kho uranium làm giàu của mình.

“Tôi sẽ không kiên nhẫn thêm được nữa,” ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn phát sóng tối 14/5 trên chương trình Hannity của Fox News. “Họ nên đạt được thỏa thuận.”

Về vấn đề kho dự trữ uranium làm giàu bí mật của Iran, ông Trump cho rằng Mỹ chỉ cần kiểm soát kho này vì lý do hình ảnh và quan hệ công chúng.

“Thật ra, tôi cảm thấy tốt hơn nếu mình có được nó. Nhưng tôi nghĩ, nó chủ yếu là để tạo dựng hình ảnh trước công chúng hơn là vì bất cứ lý do nào khác,” ông Trump nói.

Trong diễn biến mới nhất trên tuyến hàng hải này, một tàu chở hàng của Ấn Độ vận chuyển gia súc từ châu Phi tới UAE đã bị đánh chìm hôm 13/5 ngoài khơi Oman.

Ấn Độ lên án vụ tấn công và cho biết toàn bộ 14 thành viên thủy thủ đoàn đã được lực lượng bảo vệ bờ biển Oman cứu sống. Vanguard, công ty tư vấn an ninh hàng hải của Anh, cho biết con tàu nhiều khả năng trúng tên lửa hoặc máy bay không người lái gây ra vụ nổ.

Ngoài ra, cơ quan an ninh hàng hải Anh UKMTO hôm thứ Năm cho biết “những người không được phép” đã lên một con tàu đang neo đậu ngoài khơi cảng Fujairah của UAE và điều khiển nó hướng về phía Iran. Vanguard dẫn lời một nhân viên an ninh cho biết “con tàu đã bị người Iran chiếm giữ khi đang neo đậu”.

Sau cuộc hội đàm giữa ông Trump và ông Tập hôm 15/5, Nhà Trắng cho biết hai nhà lãnh đạo thống nhất rằng eo biển Hormuz cần được duy trì mở cửa. Ông Tập cũng tái khẳng định lập trường phản đối việc quân sự hóa tuyến đường này cũng như phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm thu phí sử dụng eo biển.

Ông Trump cho biết ông Tập Cận Bình cũng cam kết không cung cấp thiết bị quân sự cho Iran. “Ông ấy nói rằng ông ấy sẽ không cung cấp thiết bị quân sự, đó là một tuyên bố rất quan trọng,” ông Trump nói trên chương trình Hannity.

Theo thông cáo của Nhà Trắng, ông Tập cũng bày tỏ sự quan tâm tới việc mua thêm dầu của Mỹ nhằm giảm sự phụ thuộc của Trung Quốc vào eo biển Hormuz trong tương lai. Hai nhà lãnh đạo đồng thời nhất trí rằng Iran không bao giờ nên sở hữu vũ khí hạt nhân, dù Tehran luôn phủ nhận việc theo đuổi loại vũ khí này.