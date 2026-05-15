Tổng thống Trump đạt 'thỏa thuận thương mại tuyệt vời' với Chủ tịch Tập Cận Bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/5 cho biết ông đã đạt được những “thỏa thuận thương mại tuyệt vời” với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong ngày làm việc cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh giữa hai cường quốc tại Bắc Kinh.

“Rất nhiều điều tích cực đã đạt được. Chúng tôi đã ký kết những thỏa thuận thương mại tuyệt vời, có lợi cho cả hai nước” , ông Trump phát biểu khi cùng ông Tập tham quan khu vườn trong khuôn viên Trung Nam Hải – nơi đặt trụ sở lãnh đạo cấp cao Trung Quốc, nằm cạnh Tử Cấm Thành.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không công bố chi tiết các thỏa thuận cụ thể.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi rời khu vườn Trung Nam Hải ở Bắc Kinh ngày 15/5. (Ảnh: AP)

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 14/5 , ông Trump cho biết một trong những thỏa thuận lớn là việc Trung Quốc đồng ý mua 200 máy bay Boeing từ Mỹ. Ông cũng nói Bắc Kinh bày tỏ quan tâm tới việc mua dầu mỏ và đậu tương của Mỹ.

“Chúng tôi đã giải quyết rất nhiều vấn đề mà những người khác không thể giải quyết” , ông Trump nói tại Trung Nam Hải.

Thu hẹp đoàn đàm phán, tập trung vào các vấn đề thực chất

Khác với ngày làm việc đầu tiên với sự tham gia của các phái đoàn đông đảo, cuộc hội đàm ngày 15/5 chỉ có sự góp mặt của nhóm nhỏ các quan chức cấp cao hai nước, cho thấy đây là phiên làm việc mang tính chuyên sâu hơn.

Phía Mỹ gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer và Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue.

Trong khi đó, ông Tập tham dự cùng Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Thái Kỳ, Ngoại trưởng Vương Nghị, Phó thủ tướng Hà Lập Phong, Thứ trưởng Ngoại giao Mã Triều Húc và Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong.

Chủ tịch Tập gọi đây là chuyến thăm “mang tính cột mốc”, đồng thời cho rằng hai nước đang xây dựng “mối quan hệ song phương mới mang tính ổn định chiến lược và xây dựng”.

Phái đoàn Mỹ tới thăm Trung Quốc qua hai nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, năm 2017 và 2026. (Đồ hoạ: SCMP)

Iran và eo biển Hormuz tiếp tục là chủ đề nóng

Ngoài thương mại, hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về cuộc xung đột tại Trung Đông. Cũng trong cuộc phỏng vấn với Fox News , ông Trump cho biết Chủ tịch Tập đã đề nghị hỗ trợ thúc đẩy một thỏa thuận với Iran và đồng tình rằng Tehran không nên sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 15/5 tái khẳng định lập trường của Bắc Kinh.

“Cuộc xung đột này, vốn đáng lẽ không nên xảy ra, không cần tiếp diễn thêm nữa” , Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) dẫn lời người phát ngôn. “Việc sớm tìm ra giải pháp sẽ mang lại lợi ích cho cả Mỹ, Iran cũng như các quốc gia trong khu vực và trên thế giới".

“Các tuyến hàng hải cần được khôi phục sớm nhất có thể theo lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế, đồng thời các bên cần phối hợp bảo vệ sự ổn định và hoạt động thông suốt của chuỗi cung ứng, chuỗi công nghiệp toàn cầu”, cơ quan này cho biết.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho biết ông Tập và ông Trump đã thảo luận về “những vấn đề lớn liên quan đến hai nước và thế giới”, đồng thời đạt được “một loạt nhận thức chung mới”.

Kết quả vẫn chưa rõ ràng

Khoảng gần một giờ sau cuộc gặp cuối cùng với Chủ tịch Tập, ông Trump đã lên chuyên cơ Không lực Một rời Bắc Kinh, kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài hai ngày, thu hút sự chú ý lớn của dư luận quốc tế.

Ông Trumo rời Trung Quốc trên chuyên cơ Không lực Một. (Ảnh: Pool/qua CNN)

Tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh, ông Trump được tổ chức lễ tiễn chính thức trên đường băng. Các em nhỏ cầm cờ Mỹ và Trung Quốc đứng hai bên vẫy chào. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị có mặt để tiễn đoàn Mỹ. (Ảnh: AP)

Theo CNN , ông Trump cũng đề cập đến chuyến thăm Washington của ông Tập dự kiến diễn ra vào cuối năm nay.

“Chúng tôi sẽ dành cho ông sự tiếp đón tốt nhất, và hy vọng ông sẽ rời đi với ấn tượng mạnh mẽ giống như tôi đang rất ấn tượng với Trung Quốc", ông nói.

Theo Channel News Asia , sau hai ngày ngoại giao được tổ chức hoành tráng cùng nhiều nghi thức mang tính biểu tượng, hội nghị thượng đỉnh tại Bắc Kinh cho thấy nỗ lực của hai nhà lãnh đạo có phong cách rất khác nhau trong việc định hình quan hệ Mỹ - Trung.

Trong khi Chủ tịch Tập Cận Bình thể hiện hình ảnh một nhà lãnh đạo điềm tĩnh, nhấn mạnh ổn định dài hạn và trật tự toàn cầu, Tổng thống Donald Trump lại tập trung vào yếu tố cá nhân và các thỏa thuận kinh doanh, đồng thời nhiều lần ca ngợi người đồng cấp Trung Quốc là một “nhà lãnh đạo tuyệt vời”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự cuộc họp bên lề chuyến thăm khu vườn Trung Nam Hải ở Bắc Kinh ngày 15/5. (Ảnh: AP)

Phái đoàn đông đảo gồm nhiều giám đốc điều hành doanh nghiệp Mỹ tháp tùng ông Trump cũng củng cố thêm thông điệp rằng kinh doanh và các thỏa thuận thương mại là trọng tâm trong cách Washington định hình chuyến thăm này.

Từ lễ đón thảm đỏ tại sân bay, chuyến thăm Thiên Đàn, cho tới cuộc gặp bên trong khu lãnh đạo Trung Nam Hải, Bắc Kinh được cho là đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm tạo bầu không khí thân thiện trong suốt chuyến thăm của ông Trump.

Dù cả hai bên đều nhấn mạnh hợp tác và ổn định, phạm vi cụ thể của các thỏa thuận đạt được vẫn chưa được công bố rõ ràng.