10 giây, 5 cú vỗ của ông Trump khi bắt tay ông Tập: Giải mã thông điệp ẩn

Trao đổi với tờ báo Anh, các chuyên gia ngôn ngữ cơ thể nhận định, chi tiết này cho thấy Tổng thống Mỹ vừa thể hiện sự nghiêm túc đặc biệt, vừa muốn phát đi tín hiệu củng cố quan hệ với Trung Quốc.

Cái bắt tay 10 giây và tín hiệu từ 5 cú vỗ

Ngày 14/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp đón tại Quảng trường Thiên An Môn theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, bao gồm 21 loạt đại bác chào mừng.

Sau lễ đón, ông Trump và ông Tập bắt tay trên thảm đỏ trước Đại lễ đường Nhân dân, trước khi bước vào cuộc hội đàm song phương.

Tổng thống Donald Trump chủ động bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh hôm thứ Tư. Ảnh: Getty

Theo chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Judi James, dù ông Tập là chủ nhà, ông Trump mới là người chủ động tiến về phía trước và đưa tay ra trước. Bà James cho rằng trong khoảnh khắc này, nhà lãnh đạo Mỹ muốn nhanh chóng tạo bầu không khí thiện chí trước khi cuộc gặp chính thức bắt đầu.

"Ông Trump là người khởi phát, chủ động chìa tay ra trước, lòng bàn tay ngửa lên khi hai lãnh đạo còn cách nhau vài bước chân. Người chủ động bắt tay muốn thể hiện vị thế áp đảo trước đối tác, nên thông thường người chủ động là phía chủ nhà" - James nói.

Cái bắt tay giữa hai nhà lãnh đạo kéo dài khoảng 10 giây, với lực siết khá chắc. Trong thời gian đó, ông Trump dùng tay trái vỗ nhẹ lên tay ông Tập tổng cộng 5 lần. Theo bà James, chuỗi cử chỉ này dường như mang hàm ý muốn tạo sự gần gũi và củng cố mối quan hệ giữa hai bên.

"Khi hai người bắt tay, ông Trump vỗ lên bàn tay ông Tập, lượt đầu là hai cái. Ở lượt thứ hai, ông lặp lại hành động này ba lần, trong đó lần đầu tiên kéo dài hơn những lần trước. Chuỗi hành động này thể hiện mong muốn tạo không khí gắn bó" - James phân tích.

Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Lillian Glass cũng nhận định rằng cách ông Trump bắt tay ông Tập cho thấy một thái độ "nghiêm túc đặc biệt". Theo bà, Tổng thống Mỹ hơi nghiêng người về phía ông Tập nhiều hơn, cho thấy nỗ lực tạo ấn tượng thân thiện và mở ra một cuộc trao đổi cởi mở.

Bà Glass cũng chú ý đến biểu cảm trên khuôn mặt ông Trump, cho rằng nó khác với hình ảnh thường thấy của ông.

Đôi mắt hơi nheo lại, môi mím chặt cho thấy ông đang tập trung kiểm soát cảm xúc và giữ sự thận trọng. Theo bà Glass, nụ cười thiếu tự nhiên của ông Trump trong sự kiện công khai này phản ánh việc ông xem cuộc gặp với ông Tập là một sự kiện có ý nghĩa rất lớn.

Ông Tập Cận Bình và ông Donald Trump bắt tay nhau trong trọn 10 giây. Ảnh: Getty

Từ ngôn ngữ cơ thể đến thông điệp quan hệ Mỹ - Trung

Bên cạnh chi tiết 5 cú vỗ, bà Glass cho rằng cái bắt tay chắc giữa hai nhà lãnh đạo, cùng việc ông Tập nhìn thẳng vào mắt ông Trump, là một dấu hiệu tích cực. Tuy nhiên, vẻ mặt nghiêm nghị của Tổng thống Mỹ cho thấy ông coi cuộc tiếp xúc này là một cuộc gặp có sức nặng đặc biệt.

"Có khoảnh khắc hai người bắt tay khá mạnh. Ông Tập nhìn thẳng vào mắt của ông Trump. Đây là tín hiệu tốt. Tuy nhiên, ông Tập toát ra phong thái thoải mái hơn, còn ông Trump thể hiện thái độ nghiêm túc và không cười nhiều" - Glass nói.

Bà James cũng nhận xét rằng trong lúc trao đổi với ông Tập, Tổng thống Mỹ để lộ ánh mắt quan sát khá sắc, khác với phong thái thoải mái và hay pha trò thường thấy.

Song, khi hai nhà lãnh đạo tiến tới chào đoàn thiếu nhi cầm cờ Mỹ và Trung Quốc, không khí trở nên cởi mở hơn. Ông Trump mỉm cười, vỗ tay đáp lại và có thêm những cử chỉ thân thiện với ông Tập.

Trước khi hội đàm diễn ra, ông Trump tỏ ra hào hứng và dành lời khen cho nghi thức tiếp đón trọng thể mà phía Trung Quốc dành cho ông, gọi đó là một vinh dự hiếm có.

"Thật vinh dự khi được ở cùng ngài, thật vinh dự khi là bạn của ngài. Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ tốt đẹp hơn bao giờ hết" - ông Trump nói với ông Tập.

Ông Donald Trump vỗ nhẹ vào tay ông Tập 5 lần, một cử chỉ có thể được hiểu là sự thân thiện hoặc nỗ lực giành thế chủ động trong cuộc gặp. Ảnh: Getty

Theo bà James, khi bước vào phòng họp, ông Trump quay lại với vẻ nghiêm nghị. Điều này diễn ra dù phía Trung Quốc đã sắp xếp bàn ghế theo hướng tạo cảm giác gần gũi hơn so với nhiều cuộc gặp khác tại Bắc Kinh.

"Ông Trump thể hiện dáng vẻ của một người quyền lực, điềm tĩnh và nghiêm túc. Ông ngồi hơi chúi người về phía trước và giấu hai tay dưới bàn" - bà nhận định, cho rằng hình ảnh này thể hiện tâm thế sẵn sàng bước vào cuộc đấu trí.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng, trong đó có tình hình Trung Đông, khủng hoảng Ukraine và vấn đề Triều Tiên.

Hai bên cũng thống nhất xây dựng "mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng" nhằm định hướng quan hệ Mỹ - Trung trong ba năm tới và xa hơn. Đây là lần đầu tiên cụm từ "ổn định chiến lược mang tính xây dựng" được dùng để mô tả quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.