Eo biển Hormuz chiến sự căng thẳng khiến snack Nhật “mất màu”

Theo Minh Ngọc | 15-05-2026 - 18:47 PM | Tài chính quốc tế

Một trong những biểu tượng quen thuộc của ngành snack Nhật Bản, bao bì nhiều màu sắc bắt mắt đang dần biến mất trên một số sản phẩm, khi tác động từ cuộc xung đột Iran, chiến sự tại eo biển Hormuz lan rộng đến tận chuỗi cung ứng công nghiệp ở châu Á.

Mới đây tập đoàn thực phẩm Calbee, nhà sản xuất snack hàng đầu Nhật Bản, vừa thông báo sẽ chuyển 14 sản phẩm của mình sang thiết kế bao bì đen-trắng. Quyết định này không liên quan đến thay đổi sản phẩm bên trong, mà xuất phát từ tình trạng thiếu hụt nguyên liệu sản xuất mực in.

Theo công ty, cuộc chiến tại Iran và những gián đoạn tại tuyến hàng hải chiến lược eo biển Hormuz đã ảnh hưởng đến nguồn cung naphtha - một sản phẩm từ dầu mỏ, vốn là thành phần quan trọng trong sản xuất mực in và nhựa công nghiệp.

Do Nhật Bản phụ thuộc lớn vào nhập khẩu năng lượng và nguyên liệu hóa dầu, bất ổn tại Trung Đông đã nhanh chóng tạo ra hiệu ứng dây chuyền. Một phần đáng kể nguồn naphtha của nước này đến từ khu vực xung quanh Vịnh Ba Tư, khiến các ngành sản xuất bao bì, in ấn và tiêu dùng bị tác động.

Những thay đổi mang tính tạm thời trên kệ hàng hóa trong siêu thị ở Nhật.

Calbee cho biết việc thay đổi bao bì chỉ mang tính tạm thời và nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng ổn định. Công ty nhấn mạnh rằng chất lượng và số lượng sản phẩm bên trong không thay đổi.

Những sản phẩm quen thuộc như khoai tây chiên vị muối nhẹ hay snack tôm sẽ không còn giữ thiết kế màu sắc rực rỡ đặc trưng, mà thay bằng phong cách tối giản đen-trắng.

Động thái này phản ánh mức độ lan rộng của cuộc xung đột tại Iran, vốn không chỉ giới hạn ở khu vực Trung Đông mà còn tác động đến thương mại toàn cầu, đặc biệt là các quốc gia phụ thuộc nhập khẩu năng lượng như Nhật Bản.

Chính phủ Nhật Bản đã trấn an người dân rằng nguồn cung trong nước vẫn được đảm bảo nhờ dự trữ dầu chiến lược và việc đa dạng hóa nhập khẩu. Tuy vậy, nhiều doanh nghiệp vẫn đang chịu áp lực từ giá nguyên liệu tăng và gián đoạn logistics.

Các chuyên gia nhận định, trường hợp của Calbee là một ví dụ rõ ràng cho thấy xung đột địa chính trị có thể đi xa hơn chiến trường, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống thường ngày - từ năng lượng, sản xuất, cho đến cả… thiết kế bao bì snack trong siêu thị.

Theo AP

