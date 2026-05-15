Tổng thống Trump: Trung Quốc đặt mua 200 máy bay Boeing từ Mỹ

Máy bay chở khách của Boeing.

"Một điều ông Tập Cận Bình đã đồng ý hôm nay (14/5) là sẽ đặt mua 200 máy bay... 200 chiếc cỡ lớn của Boeing", Tổng thống Donald Trump nói.

Tuyên bố này được nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với Fox News sau ngày đầu tiên (14/5) chuyến thăm của ông tới Trung Quốc cùng phái đoàn doanh nghiệp Mỹ.

Theo Tổng thống Trump, Boeing ban đầu chỉ mong đợi 150 chiếc, nhưng cuối cùng lại nhận thêm 50 chiếc nữa.

Các chi tiết của thỏa thuận, bao gồm ngày giao hàng và loại máy bay cụ thể vẫn chưa được tiết lộ.

Trung Quốc được biết đến là thị trường hàng không lớn thứ hai thế giới.

Theo dự báo của Boeing và Airbus, quốc gia này sẽ cần ít nhất 9.000 máy bay chở khách mới vào năm 2045.

Trong những năm gần đây, Airbus của châu Âu đã vượt qua Boeing của Mỹ tại thị trường Trung Quốc, thậm chí còn mở một nhà máy lắp ráp cuối cùng cho máy bay A320 tại Thiên Tân.