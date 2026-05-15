Kremlin ra tuyên bố giữa thượng đỉnh Mỹ-Trung: Ông Putin sẽ tiến hành 1 động thái đã lặp lại hơn 40 lần

Hãng tin Reuters (Anh) đưa tin, Điện Kremlin ngày 14/5 bất ngờ đưa ra tuyên bố cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm Trung Quốc trong “tương lai rất gần”, trong lúc Bắc Kinh đang là tâm điểm chú ý với hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói công tác chuẩn bị cho chuyến đi của ông Putin gần như đã hoàn tất và thời điểm cụ thể sẽ được công bố sau khi phối hợp với phía Trung Quốc.

Theo Reuters, ông Putin và ông Tập Cận Bình đã gặp nhau hơn 40 lần trong nhiều năm qua, gần đây nhất là tại Bắc Kinh vào tháng 9 năm ngoái.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Tuyên bố của Điện Kremlin được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có chuyến thăm Trung Quốc và hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh.

Đây là sự kiện thu hút chú ý lớn của dư luận quốc tế, khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tìm cách hạ nhiệt căng thẳng và định hình lại quan hệ song phương trong giai đoạn cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Theo AP, ông Trump và ông Tập đã bắt đầu loạt cuộc gặp quan trọng tại Bắc Kinh ngày 14/5, với mục tiêu chính là duy trì ổn định trong quan hệ Mỹ - Trung. Nhà lãnh đạo Mỹ được đón tiếp tại Đại lễ đường Nhân dân, trong khi chương trình làm việc của hai bên bao gồm nhiều vấn đề nhạy cảm như thương mại, Đài Loan, Iran, Ukraine và bán đảo Triều Tiên.

Trong cuộc hội đàm, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc và Mỹ cần hướng tới quan hệ ổn định, lành mạnh và bền vững. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hai bên đã nhất trí về một tầm nhìn mới nhằm xây dựng quan hệ Trung - Mỹ “mang tính xây dựng và ổn định chiến lược”, qua đó định hướng quan hệ song phương trong ba năm tới và xa hơn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Phó chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính tại sân bay thủ đô Bắc Kinh ngày 13/5. Ảnh: AP

Trong bối cảnh đó, thông tin ông Putin sắp tới Trung Quốc mang ý nghĩa đáng chú ý. Về mặt ngoại giao, động thái này cho thấy Moscow muốn duy trì nhịp tiếp xúc cấp cao với Bắc Kinh.

Việc Điện Kremlin nhấn mạnh chuyến thăm đã được chuẩn bị gần xong cũng cho thấy quan hệ Nga - Trung vẫn được đặt trong một lịch trình riêng, không phụ thuộc vào diễn biến của hội nghị Mỹ - Trung.

Ở góc nhìn rộng hơn, tuyên bố của Điện Kremlin có thể được xem là cách Moscow nhắc lại vị trí của mình trong bàn cờ ngoại giao giữa ba cường quốc. Khi Mỹ và Trung Quốc tìm cách kiểm soát cạnh tranh, Nga cũng muốn bảo đảm rằng quan hệ đối tác với Bắc Kinh không bị lu mờ bởi đà tiếp xúc Mỹ - Trung.

Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các vấn đề như Ukraine, Trung Đông, thương mại năng lượng và trật tự an ninh toàn cầu đều có liên quan trực tiếp đến lợi ích của cả ba bên.

Nói cách khác, chuyến thăm sắp tới của ông Putin không chỉ là một hoạt động song phương Nga - Trung. Đây còn là tín hiệu cho thấy Moscow tiếp tục coi Bắc Kinh là một trụ cột chiến lược trong chính sách đối ngoại, đồng thời muốn khẳng định rằng bất kỳ sự điều chỉnh nào trong quan hệ Mỹ - Trung cũng khó có thể tách rời vai trò của Nga trong các hồ sơ quốc tế lớn.