Bị một nước G7 áp trừng phạt, tỷ phú Nga tuyên bố 'sai lầm', lập tức hành động

Nikita Anatolyevich Mishin – một tỷ phú Nga đang định cư tại Anh – đã chính thức đệ đơn kiện chính phủ liên bang Canada, yêu cầu xóa tên ông khỏi danh sách trừng phạt.

Trong đơn kiện gửi lên Tòa án Liên bang tuần trước, ông Mishin lập luận rằng việc Canada đưa ông vào danh sách trừng phạt năm 2024 là một “sai lầm”. Ông nhấn mạnh mình luôn phản đối cuộc chiến tại Ukraine và việc bị trừng phạt đang gây ra những hậu quả nặng nề không khác gì án phạt hình sự.

Các luật sư của Mishin liệt kê những thiệt hại đối với tỷ phú này, bao gồm các ngân hàng và tổ chức tài chính từ chối cung cấp dịch vụ thông thường, mất đi các cơ hội hợp tác kinh doanh, danh tiếng bị tổn hại nghiêm trọng và bị cấm nhập cảnh vào Canada.

Nikita Mishin là đồng sáng lập Globaltrans, công ty điều hành vận tải đường sắt lớn nhất nước Nga. Các báo cáo truyền thông cho biết ông đã bán toàn bộ cổ phần tại công ty niêm yết này vào tháng 1/2024, chỉ một tháng trước khi chính thức bị Canada áp lệnh trừng phạt.

Bộ Toàn cầu Canada (GAC) giải thích lý do trừng phạt Mishin dựa trên một số sự kiện. Cụ thể, GAC cho rằng diễn đàn Gaidar 2019 là do chính quyền Nga tổ chức và tài trợ, có sự tham gia của nhiều chính trị gia và doanh nhân nằm trong danh sách trừng phạt.

Hình ảnh ông Mishin xuất hiện tại Hội đồng Quản trị Đại học Bang Moscow cùng một cá nhân bị trừng phạt khác bị coi là bằng chứng cho sự liên hệ với chính quyền Nga.

Phía tỷ phú Mishin đã kịch liệt bác bỏ các cáo buộc trên thông qua đơn kháng cáo gửi Ngoại trưởng Canada Anita Anand.

Các luật sư cho rằng các buổi hội thảo giáo dục từ 6 năm trước (thời điểm phương Tây vẫn giao hảo với Nga) không thể là bằng chứng cho việc hỗ trợ chiến tranh hiện tại.

Mishin khẳng định không có liên hệ mật thiết với Alexei Mordashov – tỷ phú giàu nhất nước Nga, hay Igor Levitin – cố vấn chính trị của ông Putin, như GAC cáo buộc.

GAC đã bác bỏ đơn kháng cáo của Mishin vào tháng 3/2025 với lập luận rằng thành công của các tỷ phú Nga đã gián tiếp tài trợ cho bộ máy chiến tranh của ông Putin.

“Việc ông gây dựng được tầm ảnh hưởng và tài sản khổng lồ trong một lĩnh vực trọng yếu của kinh tế Nga đã tạo ra nguồn thu đáng kể cho chính phủ, cho phép chính quyền tài trợ cho cuộc chiến bất hợp pháp”, GAC nói trong thư phản hồi.

Hiện tại, cả Bộ Toàn cầu Canada và văn phòng Ngoại trưởng Anita Anand đều chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ kiện đang diễn ra. Cuộc chiến pháp lý này được dự báo sẽ là một phép thử quan trọng đối với cơ chế trừng phạt của Canada nhắm vào các cá nhân giàu có liên quan đến Nga.

Theo National Post﻿