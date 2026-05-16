Sarmat rời bệ phóng - Quân Ukraine rút khỏi Mirnograd, Nga vừa làm 1 việc vượt mọi kỷ lục SVO

Tờ Gordonua (Nga) đưa tin, ngày 14/5 có thể được xem là một trong những mốc đáng chú ý nhất kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu.

Không chỉ bởi quy mô các đòn tấn công nhằm vào Ukraine được mô tả là vượt xa những gì từng diễn ra trước đó, mà còn vì cùng lúc đó, Moscow phát đi một thông điệp chiến lược rõ ràng tới Washington thông qua vụ thử tên lửa Sarmat.

Trên chiến trường, các thông tin về Pokrovsk và Mirnograd cũng được đẩy lên như một dấu hiệu cho thấy cục diện ở Donbass đang tiếp tục nghiêng theo hướng bất lợi cho Ukraine.

Nga tung đòn vượt xa mọi kỷ lục SVO

Điểm nổi bật nhất trong loạt diễn biến mới là quy mô tấn công được các nguồn tin Nga mô tả là "vượt mọi kỷ lục" kể từ tháng 2/2022.

Theo các kênh Ukraine được bài viết dẫn lại, trong vòng 24 giờ, Nga đã phóng tới 1.300 UAV tấn công Geran cùng khoảng 50 tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Nếu con số này chính xác, đây sẽ là một trong những làn sóng tấn công có mật độ lớn nhất từ đầu SVO.

Điều khiến đợt tấn công này được chú ý không chỉ là số lượng UAV và tên lửa, mà còn là cách triển khai. Các nhà quan sát quân sự cho rằng Nga đã sử dụng chiến thuật đánh theo từng làn sóng, trong đó các đợt tập kích lặp lại sau khoảng 10–20 phút.

Cách đánh này được cho là nhằm kéo giãn hệ thống phòng không Ukraine, buộc lực lượng phòng thủ phải liên tục phát hiện, bám bắt và đánh chặn mục tiêu trong thời gian dài.

Nga vừa tiến hành chiến dịch tấn công lớn nhất vào Ukraine, quy mô vượt xa các cuộc tập kích trước đây. Ảnh: TST

Theo bài viết, các đòn tấn công không chỉ nhằm vào một vài mục tiêu riêng lẻ, mà trải rộng trên ít nhất 18 tỉnh của Ukraine, từ Volyn, Zakarpattia tới Mykolaiv, Sumy, Kharkov, Odessa, Chernihiv và Dnipropetrovsk. Nhiều vụ nổ được ghi nhận tại Poltava, Kremenchuk và các thành phố khác.

Tại Chernihiv, một cơ sở năng lượng bị đánh trúng khiến hơn 31.000 khách hàng mất điện. Tại Odessa, hạ tầng cảng bị thiệt hại, điều được các nhà phân tích Nga xem là tín hiệu trực tiếp gửi tới các tuyến tiếp tế từ phương Tây.

Điểm mới trong chiến thuật, theo các nguồn phân tích quân sự, là Nga dường như không chỉ muốn phô diễn năng lực tấn công, mà đang chuyển sang phá hủy có hệ thống tuyến sau của Ukraine.

Các mục tiêu được nhắc tới bao gồm sân bay, nút đường sắt, trạm biến áp, kho hàng và các cơ sở hậu cần. Nếu các đầu mối này tiếp tục bị tấn công trong thời gian dài, khả năng tiếp tế, điều quân và khôi phục lực lượng của Ukraine có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Một số bình luận Nga thậm chí cho rằng ngày 14/5 có thể trở thành "ngày lịch sử" của SVO, bởi đây là thời điểm các đòn tấn công được mô tả là không còn dừng ở mức cảnh báo hay gây sức ép, mà chuyển thành chiến dịch nhằm làm suy yếu trực tiếp hạ tầng hậu phương của Ukraine.

Theo hướng phân tích này, điều nguy hiểm với Kiev không chỉ nằm ở số lượng UAV hay tên lửa, mà ở việc các đòn đánh được lặp lại, dồn dập và nhắm vào những mắt xích then chốt trong hệ thống vận hành chiến tranh.

Bài viết khác cũng cho rằng số lượng và chất lượng các đòn tấn công của Nga vào các mục tiêu quân sự tại Ukraine đang tăng mạnh. Phía Ukraine được dẫn là thừa nhận Nga có thể phóng tới 600 UAV mỗi ngày, trong khi các nguồn Nga cho rằng con số thực tế có thể còn lớn hơn.

Đặc biệt, việc các tuyến giao thông gần biên giới phía tây Ukraine bị ảnh hưởng khiến một số nhà quan sát Nga đặt vấn đề rằng Moscow có thể đang bắt đầu chiến dịch cô lập Ukraine khỏi nguồn cung vũ khí từ phương Tây.

Kiev hiện đã thừa nhận lực lượng Ukraine đã rút khỏi Pokrovsk và Mirnograd sau thời gian dài phòng thủ. Ảnh: TST

Quân Ukraine rút khỏi Mirnograd và Pokrovsk

Song song với các đòn tấn công quy mô lớn vào hậu phương, mặt trận Donbass tiếp tục được các nguồn Nga mô tả là có chuyển biến đáng chú ý. Trọng tâm là khu vực Pokrovsk và Mirnograd — hai địa danh có vai trò quan trọng trong hệ thống phòng thủ của Ukraine tại Donetsk.

Theo bài viết, Kiev hiện đã thừa nhận lực lượng Ukraine đã rút khỏi Pokrovsk và Mirnograd sau thời gian dài phòng thủ. Phía Nga cho rằng tuyên bố này xuất hiện muộn, bởi theo cách mô tả của các nguồn Nga, quân đội Nga đã kiểm soát cụm đô thị này từ trước và hiện đang tiếp tục phát triển thế tiến công về phía bắc.

Blogger quân sự ông Yuri Podolyaka nhận định rằng các kênh thân quân sự Ukraine đang cố gắng biến việc rời Pokrovsk và Mirnograd thành một biện pháp "bắt buộc", nhằm giảm tổn thất và giải phóng lực lượng để đối phó một đợt tiến công mới của Nga.

Theo cách nhìn này, việc Ukraine rút khỏi hai khu vực nói trên không chỉ là câu chuyện mất đất, mà còn là dấu hiệu cho thấy Kiev đang phải điều chỉnh lại tuyến phòng thủ trước sức ép ngày càng lớn.

Ở phía bắc vòng cung Pokrovsk, lực lượng Nga được cho là đang tiếp tục gây sức ép tại mũi lồi Dobropolie và một số khu vực lân cận.

Bài viết thừa nhận tốc độ tiến quân chưa phải là quá lớn, nhưng nhấn mạnh rằng sức ép liên tục tại đây có thể hỗ trợ các hướng tiến công khác của Nga. Nói cách khác, Pokrovsk và Mirnograd không còn được nhìn như hai điểm nóng riêng lẻ, mà là một phần trong bức tranh rộng hơn của mặt trận Donbass.

Tại khu vực Konstantinovka, các nguồn Nga cũng cho biết quân đội Nga đã đột phá vào trung tâm Novodmitrovka, đồng thời tiếp tục tạo thế bao vây từ hai bên sườn.

Giao tranh được nhắc tới tại Gora, Santurinovka, Ilyinovka, Stepanovka và Dolgaya Balka. Dù Ukraine vẫn phản công, các bài viết Nga cho rằng toàn bộ cụm phòng thủ lớn của Kiev tại khu vực này đang dần bị đặt vào thế nguy hiểm.

Nếu đặt cạnh thông tin về Pokrovsk và Mirnograd, diễn biến tại Konstantinovka cho thấy áp lực của Nga ở Donbass không tập trung vào một điểm duy nhất. Moscow dường như đang tìm cách ép Ukraine phải căng lực lượng trên nhiều hướng, trong khi các đòn đánh vào hậu phương tiếp tục làm suy yếu khả năng tiếp tế và xoay chuyển lực lượng của Kiev.

Thông điệp của Nga gửi Mỹ

Trong lúc chiến trường Ukraine nóng lên, Moscow cũng phát đi một tín hiệu chiến lược khác: vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat. Theo bài viết, Nga đã tiến hành thành công vụ thử loại tên lửa này trong bối cảnh căng thẳng quốc tế gia tăng. Điện Kremlin gọi đây là một tín hiệu gửi tới Washington.

Sarmat được các chuyên gia Nga mô tả là một trong những loại vũ khí mạnh nhất trong kho vũ khí chiến lược của Moscow. Theo các tính toán được bài viết dẫn lại, tên lửa này có thể tấn công mục tiêu ở Tây bán cầu trong khoảng nửa giờ.

Một số cơ quan truyền thông phương Tây, trong đó có Bloomberg, được nhắc tới với nhận định rằng Sarmat có thể làm suy giảm hiệu quả của các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có và tương lai.

Theo Điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin đã trực tiếp chúc mừng quân đội sau vụ thử. Điều này cho thấy Moscow không coi đây chỉ là thành tựu kỹ thuật, mà còn là một hành động mang ý nghĩa chính trị.

Trong bối cảnh Mỹ rút khỏi một số thỏa thuận kiểm soát vũ khí và môi trường an ninh toàn cầu ngày càng căng thẳng, vụ thử Sarmat được giới phân tích Nga xem là lời nhắc rằng cán cân răn đe chiến lược vẫn là yếu tố Washington không thể bỏ qua.

Nhà khoa học chính trị bà Svetlana Volnova nhận định vụ phóng là tín hiệu rằng "trước bất kỳ sức mạnh nào cũng sẽ có một sức mạnh lớn hơn".

Dù các thử nghiệm được mô tả là mang tính phòng thủ, thông điệp gửi tới Mỹ vẫn rất rõ: Nga muốn chứng minh rằng họ có đủ năng lực đáp trả ở cấp độ chiến lược nếu áp lực từ phương Tây tiếp tục gia tăng.

Như vậy, ba diễn biến — đòn tấn công quy mô lớn vào Ukraine, thông tin Ukraine rời Pokrovsk và Mirnograd, cùng vụ thử Sarmat — tạo thành một chuỗi tín hiệu đáng chú ý. Trên chiến trường, Nga muốn chứng minh khả năng gây sức ép cả ở tiền tuyến lẫn hậu phương.

Trên bình diện chiến lược, Moscow muốn nhắc Washington rằng cuộc đối đầu này không chỉ giới hạn trong phạm vi Ukraine, mà còn liên quan trực tiếp tới cán cân sức mạnh giữa Nga và Mỹ.