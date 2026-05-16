Kỹ sư Đức phát triển tàu ngầm "Cá mập Xám" có thể quét eo biển Hormuz để tìm kiếm thủy lôi

Theo Trang Ly | 16-05-2026 - 10:10 AM | Tài chính quốc tế

Nhờ hệ thống nhiên liệu hydro, "Cá mập xám" của Đức duy trì khả năng tự hành hoàn toàn dưới nước liên tục trong 16 tuần.

GREYSHARK (Cá mập Xám) là tên của chiếc tàu ngầm tự hành (AUV) hạng nặng tiên tiến do Công ty công nghệ quốc phòng Đức Euroatlas phát triển, nổi bật với khả năng hoạt động liên tục tới 4 tháng nhờ hệ thống năng lượng hydro.

Đây là một bước đột phá có thể mở rộng đáng kể khả năng giám sát hàng hải tầm xa và phát hiện thủy lôi, WE thông tin ngày 14/5.

Mẫu GREYSHARK của Euroatlas. Ảnh: Euroatlas

Theo các kỹ sư Euroatlas, GREYSHARK là tàu ngầm tự hành hoạt động lâu nhất trong cùng loại. Có khả năng thực hiện các nhiệm vụ xuyên đại dương mà không cần thu hồi hoặc tiếp nhiên liệu, giảm thiểu nhu cầu triển khai lực lượng hải quân lớn tại các vùng biển nguy hiểm.

Ở tốc độ hành trình thấp hơn, GREYSHARK được cho là có tầm hoạt động lên đến 11.000 hải lý trong khi vẫn duy trì khả năng tự hành hoàn toàn dưới nước liên tục trong 16 tuần.

Các GREYSHARK hoạt động dưới nước theo đàn phối hợp nhịp nhàng. Ảnh: Euroatlas

Tất cả điều này đến từ "trái tim năng lượng" bằng hydro của nó. Phiên bản Foxtrot của GREYSHARK chạy bằng pin nhiên liệu hydro lỏng mật độ cao. Không chỉ không phát thải (sản phẩm phụ duy nhất là nước), chiếc AUV cảu Đức còn bền bỉ hơn phiên bản "anh em" GREYSHARK Bravo chạy bằng pin điện thông thường của nó.

Nói cách khác, trước đây, năng lượng là giới hạn của nhiệm vụ. Với hydro, giới hạn đó gần như biến mất, và điều đó thay đổi hoàn toàn cách con người giám sát, bảo vệ và kiểm soát không gian dưới đáy biển.

Ảnh cận cảnh các tấm ốp bên hông của tàu ngầm tự hành GREYSHARK. Ảnh: Euroatlas

Công ty Đức dự định bắt đầu thử nghiệm trên biển đối với GREYSHARK vào tháng 8/2026, trong đó công ty sẽ thử nghiệm khả năng hoạt động bền bỉ, hệ thống định vị và khả năng cảm biến tự động của phương tiện trong điều kiện thực tế.

Mục tiêu của Euroatlas là tăng công suất sản xuất lên 150 chiếc GREYSHARK mỗi năm vào năm 2026.

Kịch bản triển khai GREYSHARK tại eo biển Hormuz

Một trong những kịch bản triển khai được đề xuất liên quan đến eo biển Hormuz, một trong những eo biển chiến lược quan trọng nhất thế giới.

Giám đốc điều hành của Euroatlas cho biết phương tiện này có thể giúp xác định vị trí các thủy lôi được cho là do Iran triển khai hồi đầu năm 2026, một nhiệm vụ mà nếu không có nó sẽ đòi hỏi các hoạt động có người lái tốn kém và rủi ro cao.

Tàu ngầm tự hành GREYSHARK nổi lên mặt nước trong một cuộc thử nghiệm. Ảnh: EvoLogics

Các quan chức công ty tuyên bố rằng một hạm đội nhỏ gồm 6 thiết bị Greyshark có thể lập bản đồ toàn bộ eo biển Hormuz trong vòng 24 giờ dưới sự giám sát của một người điều khiển duy nhất.

Khả năng quét nhanh các vùng biển mà không gây nguy hiểm cho thủy thủ đoàn hải quân có thể định hình lại cách các quốc gia tiếp cận các hoạt động rà phá thủy lôi và đảm bảo an ninh hàng hải.

Ngoài mục đích quân sự, tàu ngầm không người lái này cũng có thể hỗ trợ các nhiệm vụ chống buôn lậu bằng cách theo dõi các tàu ngầm chở ma túy được các băng đảng ma túy sử dụng để vận chuyển ma túy qua đại dương.

Chiếc GREYSHARK AUV này mang theo 17 cảm biến độ phân giải cao có khả năng tạo ra hình ảnh đáy biển với độ phân giải sắc nét lên đến 1,6 inch mỗi pixel.

Ngoài ra, nó còn được trang bị các cảm biến âm thanh, LiDAR, cảm biến áp suất và các mảng cảm biến gắn bên hông thành một nền tảng tích hợp cảm biến thống nhất được thiết kế để nâng cao nhận thức tình huống dưới nước.

Theo Trang Ly

